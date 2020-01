Bankentürme in Frankfurt am Main

Was wichtig ist

EXKLUSIV 186 Banken in Deutschland verlangen Negativzinsen. Das geht aus der Untersuchung eines Verbraucherportals hervor. Die Anzahl der Institute hat sich im Vergleich zum Juli 2019 fast verdoppelt. In den meisten Fällen werden ab einem Betrag von 100 000 Euro auf dem Giro- oder Tagesgeldkonto Strafzinsen erhoben. Von Thomas Öchsner

Chinas Wirtschaft wächst so langsam wie lange nicht. Das Wachstum im Jahr 2019 betrug nach Angaben der Führung in Peking nur 6,1 Prozent. Sie macht dafür sowohl den Handelsstreit mit den USA als auch schwache Konsumausgaben der Bürger im eigenen Land verantwortlich. Zum Text

Google-Mutterkonzern Alphabet ist eine Billion Dollar wert. Damit wird Alphabet zum vierten börsennotierten US-Unternehmen, das diese Schwelle überschreitet. Auch Microsoft und Apple sind derzeit mehr als eine Billion wert. Amazon hatte die Grenze bereits überschritten, ist nach Kursverlusten jedoch wieder unter die Eine-Billion-Dollar-Marke gerutscht. Zum Bericht

Was wichtig wird

Bundestag berät über schärfere Strafen für Cybergrooming. Schon der Versuch, Kinder im Internet gezielt anzusprechen, soll nach Plänen der Bundesregierung strafbar sein. Außerdem sollen sich Ermittler künftig mit künstlichen kinderpornografischen Videos Zugang zu Internetforen verschaffen dürfen.

Grüne Woche in Berlin. Schon zum 94. Mal findet die weltgrößte Messe für Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau statt. In diesem Jahr ist Kroatien das Partnerland. Gegen Mittag planen Bauern in der Hauptstadt und anderen deutschen Städten unter dem Motto "Land schafft Verbindung" Proteste. Was hinter der Bewegung steckt, erklärt ihr Sprecher Dirk Andresen im Interview.

Bundesliga startet in die Rückrunde. Zum Auftakt treffen mit dem FC Schalke 04 und Borussia Mönchengladbach am Abend der Fünfte und der Zweite aufeinander. Anstoß ist um 20.30 Uhr. Lesen Sie mit SZ Plus das Interview mit Gladbachs Sportdirektor Eberl über die Ziele der Fohlen und die reiche Konkurrenz. Tabellenführer RB Leipzig spielt am Samstag, Meister FC Bayern am Sonntag.

Frühstücksflocke

"Iiiih, Uuhh und Üüüüh". Der Innsbrucker Musikethnologe Raymond Amman erklärt den neuen "Jodelboom" und wie sich die Bergnationen beim Jodeln unterscheiden. Interview von Martin Zips