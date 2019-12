Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Der Tag kompakt

Trump kritisiert Macrons Nato-Äußerungen als "beleidigend". Frankreichs Präsident hatte das Bündnis für "hirntot" erklärt. Der US-Präsident sagte nun, Macron habe eine "sehr, sehr böse Stellungnahme" abgegeben. Trotz vieler Unstimmigkeiten haben sich die Bündnispartner auf dem Jubiläumsgipfel in London auf ein gemeinsames Abschlusspapier geeinigt. Darin wird Chinas wachsender Einfluss als "Chance und Herausforderung" beschrieben. Warum die Nato aktuell von innen und außen herausgefordert wird, lesen Sie im Leitartikel von Stefan Kornelius mit SZ Plus.

EXKLUSIV Esken und Walter-Borjans planen kein schnelles Groko-Ende. Im Entwurf eines Leitantrags steht die Frage, ob die Sozialdemokraten die Koalition "weiterführen oder beenden" wollen, nicht im Vordergrund. Stattdessen sollen die Delegierten die Spitze mit neuen "Gesprächen" beauftragen, um herauszufinden, was in der Klimapolitik, auf dem Arbeitsmarkt und bei öffentlichen Investitionen noch zusätzlich mit der Union zu machen ist. Von Mike Szymanski

Leistungen deutscher Schüler beim Pisa-Test werden schlechter. So hat jeder fünfte 15-Jährige etwa Schwierigkeiten Texte zu lesen und zu verstehen. Zudem schlägt in kaum einem Land die soziale Herkunft so stark auf den Bildungserfolg der Jugendlichen durch wie in Deutschland, berichten Paul Munzinger und Bernd Kramer. Deutschland sollte sich von Pisa nicht verrückt machen lassen, kommentiert Susanne Klein.

Kramp-Karrenbauer stellt Grundrente infrage. Die CDU werde erst dann "in das parlamentarische Verfahren einsteigen, wenn klar ist, dass diese Koalition auch fortgesetzt wird", sagte die CDU-Vorsitzende. Eigentlich müsste jetzt auch die CDU-Chefin die Koalition infrage stellen, doch ihr bleibt nur, abzuwarten, kommentiert Robert Roßmann.

Mord an Georgier: Generalbundesanwalt verdächtigt Russland. Im August wurde ein 40-jähriger Georgier im Berliner Tiergarten aus kurzer Distanz erschossen. Nun will die Bundesanwaltschaft wegen eines möglichen Geheimdienst-Hintergrunds die Untersuchungen übernehmen. Denn die Ermittler gehen von einem staatlichen Auftragsmord aus. Von Florian Flade, Georg Mascolo und Ronen Steinke

Bremer "Tatort" bekommt ein Ermittler-Trio. Jasna Fritzi Bauer, Luise Wolfram und Dar Salim werden künftig in der Hansestadt Kriminalfälle lösen. Die neuen Ermittler treten die Nachfolge von Sabine Postel als Inga Lürsen und Oliver Mommsen als Nils Stedefreund an. Zur Nachricht

3 aus 24 - Meistempfohlen heute

Die SPD hat jetzt Internet. Die Informatikerin Saskia Esken wird wohl SPD-Co-Chefin - und muss sich anhören, sie habe so viel Profil wie eine unbeschriebene Festplatte. Dabei hat sie sich in der Digitalpolitik längst einen Namen gemacht. Von Jannis Brühl

SZ Plus: Wer Millionen erbt, sollte mehr Steuern zahlen. Das Finanzamt ist bei Firmenerben großzügiger als bei Normalverdienern. Die Umverteilung von unten nach oben muss dringend gestoppt werden. Kommentar von Alexander Hagelüken

"Hass gebe ich überhaupt keinen Raum". Die Schauspielerin Sibel Kekilli erzählt von Rassismus, ihrem zweiten türkischen Kinofilm und der finnischen Serie "Bullets", in der sie eine Terroristin spielt. Interview von Theresa Hein

SZ-Leser diskutieren​

Was lehrt die Pisa-Studie? "Man liest die merkwürdigsten Erklärungen über den Zustand der schulischen Bildung", schreibt FredII. "Und die Probleme, die die Schulen belasten, Lehrermangel, miserable Ausstattung der Unterrichtsräume und auch die politisch organisierten Unterschiede, von denen schon die Rede war, werden unter den Tisch gekehrt." Nano kommentiert: "Als pensionierter Lehrer erlaube ich mir zu bemerken, dass die Sau durch ständiges Wiegen nicht schwerer wird." Diskutieren Sie mit.