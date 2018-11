3. November 2018, 09:13 Uhr SZ Espresso Nachrichten am Morgen - die Übersicht für Eilige

Was wichtig ist und wird.

Von Xaver Bitz

Was wichtig ist

EXKLUSIV Nahles fordert Kritiker in der SPD zu Ehrlichkeit und Offenheit auf. Die SPD-Chefin will den Vorstoß einiger Parteimitglieder abwehren, den für Ende 2019 geplanten Parteitag samt Wahlen vorzuziehen. Im Interview mit der SZ spricht sie sich für mehr Debatten bei den Sozialdemokraten aus. Von Mike Szymanski

Deutsche Banken schneiden bei Stresstest eher schlecht ab. Die Europäische Bankenaufsicht hat die Widerstandskraft der Branche geprüft. Die Kapitalpuffer der acht deutschen Geldhäuser schrumpften stärker als bei vielen europäischen Konkurrenten. Insgesamt seien Europas Banken aber größtenteils stabil, heißt es in dem Bericht. Von Meike Schreiber und Markus Zydra, Frankfurt

EXKLUSIV Groteske Zustände an deutschen Stromtankstellen. Verbraucherschützer beklagen unter anderem Preisunterschiede, falsche Leistungswerte und kaputte Ladesäulen. Sie fordern eine zentrale Stelle des Bundes, die Informationen über Standorte oder Preise sammelt, ähnlich wie bei Kraftstoff-Tankstellen. Von Markus Balser, Berlin

Europas Top-Klubs planen offenbar eigene Liga ab 2021. Der neue Wettbewerb soll einem Bericht zufolge als Konkurrenz zur Champions League etabliert werden. 16 Vereine, darunter auch Bayern München und Borussia Dortmund sollen noch in diesem Monat eine Absichtserklärung unterzeichnen. Mehr dazu

CSU und Freie Wähler einigen sich auf Regierungsbündnis. Weniger als drei Wochen nach der Landtagswahl in Bayern haben sich die Parteien auf eine Koalition geeinigt. Noch am Wochenende sollen die Parteigremien die Ergebnisse absegnen. Zur Nachricht

Was wichtig wird

CDU diskutiert über Merkel-Nachfolge. Die Unionsspitze trifft sich am Sonntag zu einer Klausurtagung, um den Wahlparteitag zum künftigen CDU-Vorsitzenden im Dezember in Hamburg vorzubereiten. Kandidat Friedrich Merz musste sich wegen seiner Tätigkeiten in der Wirtschaft unangenehmen Fragen stellen.

SPD sucht bei Klausurtagung Weg aus der Krise. Die Sozialdemokraten beraten in Berlin über ihren Kurs in der Koalition und eine programmatische Neuaufstellung. SPD-Vize Ralf Stegner warnte seine Partei vor einer neuen Personaldebatte. "Wir haben damit keine guten Erfahrungen gemacht, ständig die Spitze auszutauschen."

Verleihung der MTV Europe Music Awards. Die diesjährige Auszeichnung findet im spanischen Bilbao statt. Die meisten Nominierungen erhält diesmal die kubanisch-amerikanische Sängerin und Songwriterin Camila Cabello, die in sechs Kategorien Chancen hat, gefolgt von Ariana Grande und Post Malone.

7 aus 7 - Meistempfohlen in dieser Woche

Warum Laubbläser gefährlich sind. Im Herbst dröhnen wieder die Maschinen und bedrohen den Lebensraum von Tieren, Kleinlebewesen werden geradezu geschreddert. Umweltschützer Magnus Wessel erklärt, was die "Arbeitsplatzvernichter" anrichten. Ein Interview von Thomas Hummel

AfD-Fraktion hat ihre Finanzen nicht im Griff. Ein von der Fraktion beauftragter Wirtschaftsprüfer hat "erhebliche Zweifel an der Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung". Die Parteispitze verspricht Besserung. Von Sebastian Pittelkow, Katja Riedel und Jens Schneider

Das Zucker-Zeitalter geht zu Ende. Er ist fast überall drin und galt lange als harmlos. Doch jetzt könnte es dem Zucker ähnlich wie Alkohol und Zigaretten an den Kragen gehen. Von Markus Balser und Michael Kläsgen

Trump fördert eine menschenverachtende Unkultur. Die Lügen des US-Präsidenten vernichten nicht nur Personen, sondern den Bezug auf eine gemeinsame Realität. Von Carolin Emcke

Nun hilft nur Beten. Die fünftgrößte Nation der Welt hat jetzt einen Präsidenten, der Folterer verherrlicht, Frauen und Homosexuelle demütigt und dessen Agenda den Amazonas bedroht. Von Boris Herrmann, Rio de Janeiro, und Sebastian Schoepp

Warum Angela Merkels Kanzlerschaft viel für junge Frauen bedeutet. Und das, obwohl sie keine Feministin ist. Von Nadja Schlüter

Müffelnde Anzüge und Marmorkuchen. Wer alt ist, war schon auf vielen Beerdigungen. Unsere Senioren-Kolumnistin über die Kleiderfrage, tröstenden Smalltalk und den Grund, warum der Leichenschmaus früher noch viel wichtiger war. Protokoll von Dorothea Wagner

Frühstücksflocke

Die Polizei - dein Freund und Geburtshelfer. Zwei Polizisten haben auf einer viel befahrenen Straße in Kiel geholfen, ein Mädchen in einem Auto zur Welt zu bringen. Wie die Behörden mitteilten, hatte ein Mann auf der Fahrt zum Krankenhaus neben einem Streifenwagen gehalten, und "wild gestikulierend" erklärt, seine Frau bekomme gerade ein Kind. Die Beamten forderten umgehend per Funk einen Krankenwagen an und kümmerten sich um das Neugeborene. Jetzt überlegen die Eltern, ihre Tochter Lena zu nennen - nach dem Vornamen der Polizistin. Zur Meldung