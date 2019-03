25. März 2019, 07:31 Uhr SZ Espresso Nachrichten am Morgen - Die Übersicht für Eilige

Was wichtig ist und wird.

Von Christian Simon

Was wichtig ist

Mueller sieht offenbar keine Absprache zwischen Trumps Kampagne und Moskau. Nachdem der Sonderermittler seinen Abschlussbericht vorgelegt hat, fordern Verbündete des Präsidenten, seine Gegner zur Rechenschaft zu ziehen. Der US-Präsident interpretiert den Bericht des Sonderermittlers als "totale und komplette Entlastung". Von Alan Cassidy. Trump wird die Russlandaffäre politisch überleben, kommentiert Hubert Wetzel. Für die Demokraten ist der Bericht eine eiskalte Dusche, egal, wie sie weiter vorgehen, analysiert Thorsten Denkler.

Im größten Steuerskandal der Bundesgeschichte fehlen Fahnder. Die Aufarbeitung des Cum-Ex-Skandals gerät ins Stocken, die Ermittler kämpfen gegen die Zeit, weil Insidern zufolge viele Fälle verjähren könnten. Das Bundesland NRW setzt offenbar zu wenige Ermittler ein. Insider bemängeln auch, es fehle den Steuerfahndern am nötigen Expertenwissen. Von Jan Willmroth

Russland schickt Soldaten nach Venezuela. Zwei russische Militärflugzeuge sind am Wochenende in Venezuela gelandet. An Bord der Maschinen sollen russische Soldaten und 35 Tonnen Fracht gewesen sein. Worum genau es sich handelt, ist nicht bekannt. Staatschef Maduro hatte zuvor angekündigt, Russland werde "mehrere Tonnen Medikamente" nach Venezuela senden. Zum Text

Chinas Präsident baut Einfluss auf ausländische Medien aus. Xi Jinping hat seit seinem Amtsantritt 2013 Medien auf seine Linie gebracht, den Druck auf Redaktionen erhöht und Journalisten und Blogger verhaften lassen. Neben der Kontrolle über heimische Medien weitet die Regierung in Peking systematisch ihren Einfluss auf ausländische Redaktionen aus. Von Lea Deuber

EM-Qualifikation: Deutschland gewinnt 3:2 gegen Holland. Das Siegtor fällt in der 90. Minute - doch nur in der ersten Halbzeit wird klar, wie Löws Fußball in Zukunft aussehen soll. Das Spiel zeigt, wie weit fortgeschritten die Neuerfindung der Mannschaft ist, an die sich der Bundestrainer gemacht hat. Von Benedikt Warmbrunn

Was wichtig wird

Gemeinsame Sitzung der Parteivorstände von CDU und CSU. Die Parteispitzen wollen das Europawahlprogramm von CDU und CSU beraten und beschließen. Nach der Sitzung ist eine Pressekonferenz mit CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer, dem CSU-Vorsitzenden Söder und EVP-Spitzenkandidat Weber geplant.

Britisches Unterhaus debattiert über weiteres Vorgehen beim Brexit. Derzeit gibt es Berichte, dass zahlreiche Mitglieder des Kabinetts von Premierministerin May ihren Sturz planen. Es ist fraglich, ob May sich noch lange als Premierministerin halten kann.

US-Präsident Trump empfängt Israels Regierungschef Netanjahu. Das Treffen in Washington wird mit Spannung erwartet, da Trump vergangene Woche angekündigt hatte, die von Israel besetzten Golanhöhen als israelisches Territorium anerkennen zu wollen. Das Vorhaben dürfte für erhebliche Spannungen in der Region sorgen.

Frühstücksflocke

Die Roboter kommen - und bringen Getränke. Ein Restaurant, ein Café und ein Supermarkt werden von Automaten betrieben, nur wenige Häuserblocks voneinander entfernt. Ist das die Zukunft? Ein Spaziergang durch San Francisco. Von Malte Conradi