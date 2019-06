4. Juni 2019, 17:47 Uhr SZ Espresso Der Tag kompakt - die Übersicht für Eilige

Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Von Fabian Swidrak

Der Tag kompakt

Koalition einigt sich auf Migrationspaket. Viele kleine und mittlere Betriebe können aufatmen: Flüchtlinge, die sie angestellt haben, dürfen länger bleiben. Im Gegenzug werden die Abschieberegeln verschärft, berichtet Stefan Braun.

Mützenich übernimmt SPD-Fraktionsvorsitz kommissarisch. Nach dem Rücktritt von Andrea Nahles übernimmt der Abrüstungsexperte vorübergehend die Geschäfte. In der Bundestagsfraktion bekommt Nahles großen Applaus, doch es herrscht eine gedrückte Stimmung. Die Details

Strache stellt Strafanzeige wegen Ibiza-Video. Der ehemalige österreichische Vize-Kanzler der FPÖ klagt an den Firmenstandorten von SZ und Spiegel. Die Ermittlungsbehörden prüfen jetzt, ob Ausschnitte aus dem heimlich aufgenommenem Video gezeigt werden durften. Von Ralf Wiegand

Merkel will Firmen steuerlich entlasten. Die Bundeskanzlerin will erneut die Senkung von Unternehmenssteuern prüfen lassen. "Wir werden versuchen, hier in der großen Koalition noch etwas zustande zu bringen", kündigte sie an. Bundesfinanzminister Scholz lehnt größere Steuersenkungen für Firmen jedoch strikt ab. Zur Nachricht

Wegen IT-Panne fehlt Commerzbank-Kunden Geld. Am Montag konnten sie kein Geld verschicken oder empfangen. Einige Buchungen müssen nun manuell getätigt werden. Auf Commerzbank-Kunden kommen möglicherweise Mahngebühren zu, berichtet Nils Wischmeyer.

Jovic wechselt von Frankfurt zu Real Madrid. Der Angreifer erhält in Madrid einen Fünfjahresvertrag, die Eintracht viel Geld. James verlässt den FC Bayern. Ralf Rangnick hört in Leipzig auf und wird im RB-Konzern befördert. Alle Meldungen und Gerüchte zum Transfermarkt

3 aus 24 - Meistempfohlen heute

Diese Pläne hat die Koalition noch auf der Agenda. Das Bündnis aus Union und SPD wackelt bedenklich, aber so einige Projekte sind noch offen. Welche Entscheidungen anstehen und worüber es Streit geben dürfte. Von Michael Bauchmüller, Markus Balser, Daniel Brössler, Cerstin Gammelin und Henrike Roßbach

Die tödliche Feilscherei um Operationen. Viele Kliniken bieten Operationen an, mit denen sie zu wenig Erfahrung haben. Die Widerstände gegen Verbesserungen sind groß, obwohl sie Patientenleben retten würden. Von Werner Bartens

Israels Ruck Richtung Gottesstaat. Der Einfluss Ultraorthodoxer auf die Politik wird größer. Es drohen Geschlechtertrennung und das Religionsrecht. Premierminister Netanjahu ist offenbar zu Zugeständnissen an die Hardliner bereit. Von Alexandra Föderl-Schmid

SZ-Leser diskutieren​

Mehr Personal, höhere Löhne - wie weiter in der Pflege? "Gute Bezahlung, ganz klar, gute Ausbildung, Anerkennung in der Gesellschaft", fordert Helitroll, glaubt aber auch: "Das wird dauern, bis das zusammenkommt!" Mordsjehsas wundert sich, dass mit Verbesserungen nicht bei den pflegenden Angehörigen angesetzt werde, um ihnen "wenigstens ein bisschen Erleichterung zu verschaffen" - denn diese würden "bei weitem die Hauptlast tragen". Diskutieren Sie mit uns.