22. November 2018 SZ Espresso Der Morgen kompakt - Die Übersicht für Eilige

Was wichtig ist und wird.

Von Christian Simon

Was wichtig ist

Merz will deutsches Grundrecht auf Asyl debattieren. Außerdem fordert er Nachbesserungen beim UN-Migrationspakt. Es müsse klargestellt werden, dass durch den Pakt keine neuen Asylgründe vor den Verwaltungsgerichten geschaffen würden, sagt er auf der CDU-Regionalkonferenz in Thüringen. Merz will zeigen, dass er sich im Wahlkampf um den CDU-Vorsitz noch stärker von der Kanzlerin abgrenzt als sein Konkurrent Jens Spahn, analysiert Cerstin Gammelin.

Arbeitgeberpräsident warnt vor Hartz-IV-Abschaffung. Ingo Kramer sieht eine Rückabwicklung der Agenda 2010 kritisch. "Am Grundsatz des Förderns und Forderns" dürfe nicht gerüttelt werden. Gleichzeitig wies er Sorgen zurück, wonach die Digitalisierung zu massiven Arbeitsplatzverlusten führen könnte. Das Ende der Arbeit sei "eine Phantomdiskussion". Von Marc Beise und Henrike Roßbach

Bericht: Nur jeder fünfte ICE voll funktionsfähig. Das geht aus internen Dokumenten hervor, die dem ARD-Magazin Kontraste vorliegen. Des Weiteren verabschiedet sich die Bahn den Dokumenten zufolge von ihrer angestrebten Pünktlichkeitsquote. Zum Artikel

Vorsitzender des Supreme Court weist Trump in die Schranken. Der US-Präsident hatte zuvor einen Richter der Parteilichkeit beschuldigt. In einem ungewöhnlichen Vorgang bekommt Trump Gegenwind von Richter John Roberts, einst von George W. Bush nominiert und Vorsitzender des höchsten US-Gerichts. Es gebe keine Obama- und auch keine Trump-Richter, sagte Roberts. Zum Text

Facebooks Kommunikationschef übernimmt Verantwortung für Zusammenarbeit mit umstrittener PR-Firma. Die Agentur Definers Public Affairs soll mit Negativkampagnen gegen Kritiker des Netzwerks vorgegangen sein und dabei auch antisemitische Vorurteile befeuert haben. Seinen Rücktritt hatte Schrage unabhängig davon schon im Juni angekündigt. Zum Text

Was wichtig wird

Nächste CDU-Regionalkonferenz in Ostdeutschland. Zum vierten Mal präsentieren sich Annegret Kramp-Karrenbauer, Friedrich Merz und Jens Spahn der Basis. Diesmal findet die Veranstaltung in Halle an der Saale statt. Bei den bisherigen drei Treffen konnten vor allem AKK und Merz überzeugen.

Plädoyers der Verteidigung im Prozess um Anschlag auf BVB-Bus. Die Anklage hatte zuvor lebenslange Haft für Sergej W. gefordert. Der 29-Jährige hatte gestanden, zwei Sprengsätze neben dem Mannschaftsbus von Borussia Dortmund gezündet zu haben. Er beteuerte, er habe nur Schrecken verbreiten wollen.

Frühstücksflocke

Bunte Bauten gegen den Blues. Es gibt Städte weltweit, in denen Nebel, Wüstensand oder lange Wintertage die Aussicht trüben. Doch diese Häuser hellen die Stimmung auf: Sie sind wahrlich farbenfroh. Von Eva Dignös und Katja Schnitzler