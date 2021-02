Für die Schüler der Klassen eins bis sechs will Hessen vom 22. Februar an den Wechselunterricht ermöglichen.

Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Coronavirus

Merkel will Lockdown verlängern. Die Verhandlungen am Mittwoch über die Corona-Maßnahmen dürften konfliktreich werden: Die Kanzlerin setzt weiterhin auf Einschränkungen, mehrere Länder wollen lockern. Die Einzelheiten

Corona-Mutationen in Tirol: Ausreise nur noch mit Test. Die Regelung gilt Österreichs Kanzler Kurz zufolge von Freitag an für zehn Tage. Was Österreich-Urlauber wissen müssen

CSU-Mittelstandsunion rebelliert gegen Söders Corona-Kurs. Angesichts der gesunkenen Infektionszahlen gibt es in der CSU offenen Widerstand gegen die strikte Linie des Ministerpräsidenten. 2025 Impfdosen in Bayern sind bisher unbrauchbar. Alle Entwicklungen in Bayern im Überblick

Was sonst noch wichtig war

Deutsche Bahn verkauft künftig keine Papier-Fahrkarten mehr im Zug. Ab 2022 können Spontanreisende ihre Tickets nur noch digital lösen - ein großer Fehler, findet die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft. Die Regelung schränke die Möglichkeit der Kunden ein, sich spontan für die Bahn zu entscheiden. Der Konzern widerspricht.

Wintereinbruch legt Teile Deutschlands still. 16 Stunden müssen Menschen auf der A 2 in ihren Autos und Lkw ausharren, der Stau löst sich nur langsam auf. Auch den Verkehr auf der Schiene hat der Winter weiter fest im Griff. Die Bilder. "Wir finden alles unangenehm, was bei weniger als 15 Grad liegt", sagt der Physiologe Hanns-Christian Gunga im Interview von Veronika Wulf.

Kraftwerksbrand in Nürnberg: 15 000 Menschen können womöglich tagelang nicht wie gewohnt heizen. Bei eisigen Temperaturen fällt in Nürnberg nach einem Brand ein Kraftwerk aus. Die Reparatur könnte Wochen dauern. Die Stadt bietet Ausweichquartiere.

3 aus 24 - Meistempfohlen heute

Fluch der Mutante. Ein Inzidenzwert unter 50 galt lange als verheißungsvolles Ziel, ab dem Lockerungen möglich sein würden. Mit der Variante B.1.1.7 gibt es nun allerdings neue Probleme. Eine Analyse in Grafiken von Sören Müller-Hansen (SZ Plus)

"Wenn du nicht auf dich aufpasst, dann tut es niemand". In der Kolumne "Was ich gerne früher gewusst hätte" teilen Menschen ihre Lebenserkenntnisse. Diesmal: Burnout mit 27. Protokoll von Niko Kappel

"Leute wie ich sollen Terroristen sein?" Rechtsradikale gab es in den USA lange vor Donald Trump, aber in den vier Jahren seiner Amtszeit blühte bei Neonazis wie Billy Roper der Traum vom Land der Weißen wieder auf. Eine Geschichte über Hass und Propaganda. Von Andrian Kreye

SZ-Leser diskutieren​

Corona-Krise: Wie sollte es für Schulen weitergehen? "Unter der Bedingung, dass genügend Tests für das Lehrpersonal und die Schülerinnen und Schüler in einem zweitägigen Rhythmus zur Verfügung stehen, sollten die Schulen endlich und für alle geöffnet werden", fordert Commencal. Der Leser Helmut hingegen meint: "Aufgrund der weiteren Mutationen sollten Kita und Schulen bis Ostern geschlossen bleiben. Eltern hatten genügend Zeit, um ihr Familienmodell kritisch zu überprüfen und verantwortungsvoll im Sinne der Kinder zu verändern. Es gibt mehrere Optionen, das Familienmodell der Pandemie anzupassen." Diskutieren Sie mit.