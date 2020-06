Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Nachrichten kompakt

EXKLUSIV: Kanzlerin ruft EU zu außerordentlichen Anstrengungen auf. Angesichts der Corona-Pandemie sei es "geboten, dass Deutschland nicht nur an sich selbst denkt, sondern zu einem außergewöhnlichen Akt der Solidarität bereit ist", sagt Merkel im Interview anlässlich der beginnenden EU-Ratspräsidentschaft. Die EU rief Merkel dazu auf, den "starken europäischen Binnenmarkt zu erhalten und in der Welt geschlossen aufzutreten". Zur Meldung. Das vollständige Interview mit der Kanzlerin lesen Sie mit SZ Plus.

Grüne stellen Grundsatzprogramm vor. Cannabis, Waffenrecht, Republik Europa: Auf 58 Seiten wagt die Parteispitze den großen Bogen, in dem vieles vage bleibt. "Ein Programm für die Breite der Gesellschaft" soll es sein, wie Parteichefin Annalena Baerbock sagt. Im Herbst wollen die Grünen die finale Version dann verabschieden, um für die Bundestagswahl 2021 gerüstet zu sein. Von Christoph Koopmann

Mindestens drei Tote nach Zwischenfall in Glasgow. Die Polizei der schottischen Stadt teilt mit, dass nach einem Messerangriff eine Person von Sicherheitskräften erschossen worden sei. Sechs weitere Menschen, darunter auch ein Polizist, lägen mit Verletzungen im Krankenhaus. Die Hintergründe sind bislang unklar. Zur Meldung

Gericht spricht russischen Starregisseur Serebrennikow schuldig. Der 50-Jährige wurde wegen Veruntreuung von Fördergeldern verurteilt. Das Strafmaß ist zunächst unklar. Das Verfahren steht international als politischer Schauprozess gegen die liberale Kunstszene in Russland in der Kritik. Mehr dazu. Das Urteil ist eine Schande für Russland. Zwar wird der Regisseur weiter arbeiten, aber die Künstler werden sich nicht so bald erholen, kommentiert Sonja Zekri.

Acht Jahre Haft für Frau des Rizin-Bombenbauers. Das Düsseldorfer Oberlandesgericht spricht die 44-jährige Islamistin schuldig, mit ihrem Mann einen Anschlag mit biologischem Kampfstoff vorbereitet zu haben. Das Paar war im Juni 2018 in Köln-Chorweiler nach dem Hinweis eines ausländischen Geheimdienstes festgenommen worden. Zur Nachricht

Das Wichtigste zum Coronavirus

Klöckner will gegen Dumpingpreise für Fleischprodukte vorgehen. Das Verbot, Güter unter Einstandspreis zu verkaufen, müsse von den Behörden durchgesetzt und möglicherweise verschärft werden, sagt die Landwirtschaftsministerin im Anschluss an ihren Fleisch-Gipfel, bei dem auch der Corona-Ausbruch bei Tönnies zur Sprache kam. Die Wirtschafts-Meldungen im Newsblog

USA melden Rekordwert an Neuinfektionen. In dem Land wurden am Donnerstag 40 000 Neuinfektionen mit dem Virus gemeldet. Noch vor zwei Wochen lagen die täglich gemeldeten Infektionszahlen bei etwas mehr als der Hälfte. Die Meldungen aus aller Welt

Außerdem wichtig:

3 aus 24 - Meistempfohlen heute

Aktivisten besetzen Kohletagebaue im Rheinland und in der Lausitz. Etwa 80 Menschen blockieren seit dem Morgengrauen Bagger und Förderbänder im Tagebau Garzweiler. Im Tagebau Jänschwalde hängten Demonstranten mit einer aufwändigen Aktion ein Transparent an einen Bagger. Zum Text

Mehrere US-Firmen setzen Werbung auf Facebook aus. Die Unternehmen wollen das soziale Netzwerk damit dazu zwingen, mehr gegen die Verbreitung von Hassrede, Falschinformationen und Mobbing auf seinen Plattformen zu tun. Das Repräsentantenhaus billigt einen Gesetzentwurf zur Polizeireform. Mehr dazu

Das Fleisch und sein Preis. Eine Expertenkommission des Bundes empfiehlt eine Tierwohl-Abgabe, um artgerechtere Ställe zu finanzieren. Doch es formiert sich mächtiger Widerstand. Von Michael Bauchmüller

SZ-Leser diskutieren​

Was muss sich nach der Corona-Krise ändern? SZ-Politikredakteurin Jana Anzlinger hat mit Leserinnen und Lesern über Solidarität und ein mögliches neues Miteinander diskutiert. Heiopei beschreibt seine persönlichen Erfahrungen: "Es wurde deutlich, dass wir einen starken Staat brauchen, aber keinen autoritären. Ich selbst habe mit weniger Konsum und Kultur gut leben können. Ich denke, es wäre jetzt möglich, alles nicht mehr so hochzufahren, die Arbeit müsste dann allerdings besser verteilt werden, also Arbeitszeitverkürzung für alle." Und Renate B. folgert aus der Debatte um Wirtschaftshilfen, dass es die "erste Aufgabe der politisch Verantwortlichen" sei, "die Menschen zu schützen und zu stützen. Mit dem Schutz der Menschen und der Unterstützung der Menschen wird automatisch auch die Wirtschaft gestützt und unterstützt." Zur Nachlese.