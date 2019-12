Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Nachrichten kompakt

Mautbetreiber fordern 560 Millionen Euro Schadenersatz. Erstmals nach der geplatzten Einführung der Pkw-Maut beziffern die Mautbetreiber ihre Schadenersatzforderungen gegenüber dem Bund. Nach SZ-Informationen gab es in den vergangenen Wochen Versuche des Verkehrsministeriums und seiner Anwälte, die Feststellung der genauen Schadenssumme vorerst abzuwenden. Von Markus Balser

SZ Plus: Der Brexit hat "die höchste Priorität" für Johnsons Regierung. In London hat Queen Elizabeth II. das Parlament eröffnet und die Regierungserklärung des Premiers vorgelesen. Gleich in der ersten Sitzung macht Boris Johnson deutlich, dass er nicht nur den EU-Austritt im Auge hat, sondern das Königreich auch im Inneren verändern will. Von Cathrin Kahlweit

Putin gibt Falschbehauptung im Mordfall von Berlin zu. Russland hatte Deutschland bisher vorgeworfen, den im Tiergarten ermordeten Georgier tschetschenischer Herkunft trotz Gesuchs nicht ausgeliefert zu haben. Nun sagt Putin, es habe nie ein offizielles Auslieferungsgesuch gegeben. Zur Nachricht

SZ Plus: Den meisten Amerikanern ist das Impeachment egal. Die US-Demokraten kämpfen auch nach ihrem Erfolg gegen Präsident Trump am Mittwoch mit Problemen: Es gibt das Misstrauen zwischen denen in der Partei, die immer schon ein Impeachment wollten, und denen, die gebremst haben. Der Rest der Bürger hat erschöpft und verwirrt aufgegeben. Von Hubert Wetzel

Kramp-Karrenbauer droht Möritz mit Parteiausschluss. Die CDU-Parteichefin äußert sich erstmals zum Fall des wegen Verbindungen zur rechtsextremen Szene umstrittenen CDU-Mitglieds aus Sachsen-Anhalt. Den Vorwurf, zu lange geschwiegen zu haben, weist sie zurück. Von Nico Fried

3 aus 24 - Meistempfohlen heute

München ruft "Klimanotstand" aus. SPD, Grüne, Linke und ÖDP setzen sich in der Vollversammlung des Stadtrats durch. Bis 2030 sollen die Verwaltung und alle stadteigenen Betriebe klimaneutral arbeiten. Von Jakob Wetzel

Özil aus chinesischer Version von "Pro Evolution Soccer" gelöscht. Der chinesische Vertreiber der Fußball-Simulation begründet das Löschen von Mesut Özils virtuellem Charakter mit dessen "extremen Aussagen über China". Zur Nachricht

Die Übersetzerin. Die 15-jährige Olivia Seltzer steht jeden Morgen um fünf auf, fasst das Weltgeschehen für Gleichaltrige zusammen und verschickt ihren Newsletter in 80 Länder. Und das soll erst der Anfang sein. Von Jürgen Schmieder

SZ-Leser diskutieren​

Ihre Meinung zum Impeachment? "Es war richtig, dass die Demokraten das Impeachment gestartet haben, auch wenn sie wegen der Senatsmehrheit der Republikaner keine Chance haben", findet nicolebeatrice. Leser Wizzard schreibt: "Was kann man erwarten, wenn ein Republikaner von einem demokratisch dominierten Repräsentantenhaus in ein Amtsenthebungsverfahren gedrückt wird, über das dann ein republikanisch dominierter Senat die Entscheidung trifft? Nichts, außer dass man Steuergelder verbrennt!" Diskutieren Sie mit.