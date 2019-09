Was wichtig ist

Maas will Staatenallianz für Multilateralismus gründen. Der Bundesaußenminister findet in seiner Rede vor den Vereinten Nationen in New York klare Worte. Es sei "an der Zeit, nachhaltig zu handeln" - nicht nur in Klimafragen, sondern auch in der Außenpolitik, berichtet Daniel Brössler.

Trump gibt sich in Ukraine-Affäre entspannt. Dem US-Präsidenten droht ein Impeachment-Verfahren, doch er findet, die Anschuldigungen seien ein "Witz". Tatsächlich ist die Beweisführung eine Interpretationsfrage, doch es könnte eng werden für Trump, schreibt Christian Zaschke.

Netanjahu soll neue Regierung bilden. Gut eine Woche nach der Wahl in Israel hat Staatspräsident Reuven Rivlin den rechtskonservativen Ministerpräsidenten Netanjahu erneut mit der Regierungsbildung beauftragt. Netanjahu hatte aus den Reihen der Abgeordneten mehr Empfehlungen bekommen, weiter zu agieren, als sein Herausforderer Gantz. Dieser hatte im Vorfeld erklärt, ihm wäre es ohnehin lieber, den Auftrag nach einem Scheitern Netanjahus zu bekommen, berichtet Alexandra Föderl-Schmid.

Seehofer verlängert Grenzkontrollen zu Österreich. Bis Frühjahr 2020 sollen Beamte noch illegale Einreisen verhindern. Das widerspricht eigentlich europäischem Recht. Doch Deutschland ist nicht das einzige Land, das so vorgeht. Zum Bericht

Sabine Lautenschläger verlässt die EZB. Die einzige Frau und das einzige deutsche Mitglied im Direktorium der Europäischen Zentralbank hört vorzeitig auf. Ihr Chef, Mario Draghi, dankt ihr nur mit sehr kühlen Worten. Die Details von Caspar Busse

Was wichtig wird

Kennzeichnungspflicht für Polizisten auf dem Prüfstand. Das Bundesverwaltungsgericht entscheidet voraussichtlich über die Kennzeichnungspflicht für Polizeibeamte. Sinn der Namensschilder oder Nummern an den Uniformen soll eine größere Transparenz und Bürgernähe sein. Zwei Beamte aus Brandenburg wehren sich dagegen. Eine Kennzeichnungspflicht gibt es auch in vielen anderen Bundesländern. Deswegen wird dem Urteil grundsätzliche Bedeutung beigemessen.

Fortsetzung der UN-Generaldebatte. Unter anderem wird eine Auftaktveranstaltung der von Bundesaußenminister Maas initiierten Allianz der Multilateralisten stattfinden. Außerdem werden Reden von den Repräsentanten der Europäischen Union, Jemens und Spaniens erwartet.

Abschluss der Herbstvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz. Der Vorsitzende Kardinal Reinhard Marx wird die Ergebnisse der Gespräche zusammenfassen. Erwartet werden weitere Angaben dazu, wie die Bischöfe ihren beschlossenen Reformprozess voranbringen wollen. Dabei geht es um den Umgang der Kirche mit Macht, die kirchliche Sexualmoral, die umstrittene Ehelosigkeit von Priestern und die Position von Frauen in der Kirche. Die Frauenbewegung "Maria 2.0" hat Proteste für mehr Gleichberechtigung angekündigt.

Frühstücksflocke

Dienstkater h.c. Er ist das Maskottchen der Augsburger Uni: Kater Leon. Ein Student hatte in einer Petition an den Landtag gefordert, das Tier in den Staatsdienst zu übernehmen. Der zuständige Ausschuss unterbreitet der Uni einen Alternativvorschlag: die Ernennung der Campus Cat zur Dienstkatze - ehrenhalber. Die ganze Geschichte