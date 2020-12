Was an diesem Wochenende wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Von Julia Hippert

Das Wichtigste zum Coronavirus

Bund und Länder beschließen Lockdown von Mittwoch an. Die neuen Regeln sehen vor, dass der Einzelhandel mit Ausnahme der Geschäfte für den täglichen Bedarf vom 16.12. an schließen muss. Für den gleichen Zeitraum sollen deutliche Kontakteinschränkungen gelten. Schul- und Kindergartenkinder sollen wenn möglich zu Hause betreut werden. Mehr dazu. Welche Geschäfte schließen und mit wem man Weihnachten feiern darf, fassen Markus Balser und Cerstin Gammelin zusammen.

Merkel und die Kunst des Machbaren. Die Geschichte der harten Beschlüsse vom Sonntag ist eine der verpassten Gelegenheiten - und die einer Kanzlerin, die mal wieder erleben musste, dass der Kompromiss zwar ein wertvolles politisches Instrument ist, aber nicht immer seinen Zweck erfüllt, analysiert Nico Fried. (SZ Plus) Dass nun ausgerechnet über Weihnachten ein Lockdown kommt, der härter und schmerzhafter sein wird als alles, was es seit Beginn dieser Pandemie vor neun Monaten gegeben hat - diesen Schlamassel haben sich alle gemeinsam eingebrockt, kommentiert Stefan Braun. (SZ Plus)

Außerdem wichtig

Das Wochenende kompakt - Was außer dem Coronavirus noch wichtig war

Brexit-Gespräche sollen trotz Fristende weitergehen. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und der britische Premierminister Johnson einigen sich bei einem Telefonat am Sonntagmittag, die zähen Verhandlungen über die künftigen Beziehungen des Königreichs zur EU fortzusetzen. Eine neue Frist nannten von der Leyen und Johnson nicht. Mehr dazu von Björn Finke. Der britische Premier droht damit, Marineboote gegen Fischer aus EU-Ländern einzusetzen. Das verrät viel über Taktik und Selbstverständnis Johnsons, kommentiert Alexander Mühlauer. (SZ Plus)

Empörung nach Hinrichtung eines Journalisten in Iran. Der aus dem Land geflohene Ruhollah Zam wurde vergangenes Jahr im Ausland gekidnappt. Nach einem Schauprozess wurde der Regierungskritiker nun nahe Teheran gehängt. Deutschland Frankreich und der EU-Außenbeuaftragte Borrell verurteilten die Hinrichtung. Iran protestiert gegen die "Einmischung in innere Angelegenheiten". Die Details von Paul-Anton Krüger

Ermittler heben Waffenlager von Rechtsextremisten aus. In Österreich haben Sicherheitsbehörden Waffenlager in der Neonazi-Szene enttarnt und fünf Menschen im Land festgenommen. In Bayern seien zwei Personen verhaftet worden. Bei den Razzien wurden mehr als 70 Schusswaffen und Munition im sechsstelligen Bereich sichergestellt, hieß es. Österreichs Innenminister sagt, damit sollte möglicherweise "eine rechtsradikale Miliz" in Deutschland aufgebaut werden. Zur Meldung

Debattencamp der SPD: Palaver im Blindflug. Bei einem digitalen Debattencamp der SPD diskutieren Politiker mit Experten, darunter Klimaaktivistin Luisa Neubauer, über Themen wie soziale Gerechtigkeit, digitale Zukunft, klimaschonendes Wirtschaften. Kanzlerkandidat Olaf Scholz hält eine Rede. Der Tag dient der SPD auch als Testlauf dafür, wie der Wahlkampf im Jahr 2021 aussehen könnte, wenn Massenveranstaltungen nicht möglich sein sollten. Zum Bericht von Mike Szymanski

Borussia Dortmund trennt sich von Trainer Favre. Das bestätigt der Klub am Sonntag offiziell. Auch Co-Trainer Manfred Stefes muss gehen. Damit zieht der Klub die Konsequenzen aus dem 1:5 (1:1)-Debakel gegen Aufsteiger VfB Stuttgart. Der bisherige Favre-Assistent Edin Terzic soll bis Jahresende übernehmen. Die Einzelheiten von Freddie Röckenhaus

Verstappen gewinnt Formel-1-Finale in Abu Dhabi. Der Red-Bull-Pilot verweist bei seinem Start-Ziel-Sieg die beiden Mercedes-Fahrer Bottas und den gerade von seiner Corona-Infektion genesenen Rekordweltmeister Hamilton auf die Plätze zwei und drei. Vettel verabschiedet sich mit Rang 14 nach sechs Jahren von Ferrari. Zur Meldung von Anna Dreher

3 aus 48 - Meistempfohlen am Wochenende

Shopping vor dem Shutdown: "Amazon hängt im Sommer keine Geranien ans Haus." Hektische Shoppingtouren, bevor alles schließt? Im Gegenteil: In der Münchener Innenstadt herrscht am Samstag Leere. Viele Händler fürchten: Ihr Geschäft hat längst ein anderer übernommen. Von Tom Soyer

"Viele Republikaner haben einfach Angst." John Bolton, Trumps Ex-Sicherheitsberater, warnt davor, dass sich die Erzählung vom Wahlbetrug bei Millionen Amerikanern festsetzt. Und appelliert an seine Partei. Von Alan Cassidy

Spur der Steine. Im Death Valley bewegen sich große Felsen wie von Geisterhand und hinterlassen dabei seltsame Linien im Sand. Über die Ursache haben sich Wissenschaftler mehr als 60 Jahre die Köpfe zerbrochen. Von Titus Arnu

SZ-Leser diskutieren

Die EU verschärft ihr Klimaziel für 2030 - deutlich genug? "Auch wenn wir keine Treibhausgase produzieren wird es nicht reichen. Die restliche Staaten übernehmen unseren Anteil gern", schreibt Leser PS. Blauer Apfel kommentiert: "Solange das Flugbenzin steuerfrei bleibt, habe ich das Gefühl, man betreibt keine ernsthafte Klimapolitik." Wirsindwaswirsind meint: "Solange die Weltbevölkerung weiterhin wächst und wächst, wird mehr Energie verbraucht und Wärme erzeugt. Da können wir uns abstrampeln, wie wir wollen, die einzige Lösung heißt Technik." Diskutieren Sie mit uns.