Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Nachrichten kompakt

Lieberknecht steht für Übergangsregierung in Thüringen nicht mehr zur Verfügung. Wer jetzt keine Neuwahlen wolle, müsse dem Linken-Politiker Ramelow zurück ins Ministerpräsidentenamt verhelfen, sagt die CDU-Politikerin - und sendet damit ein klares Signal an ihre Partei. Die CDU hat sich in eine ausweglose Situation manövriert, schreibt Antonie Rietzschel.

Bundeskabinett beschließt Gesetzesentwurf zur Grundrente. Der Einigung war ein längerer Streit in der Regierung vorangegangen. Wer soll nun von der neuen Regelung profitieren und was kostet das Projekt? Henrike Roßbach beantwortet die wichtigsten Fragen.

Britische Regierung legt neue Einwanderungsregeln vor. Insbesondere will Großbritannien am Ende der Übergangsphase nach dem Brexit im nächsten Jahr "die Abhängigkeit von billigen, geringqualifizierten" Arbeitskräften beenden - und die Freizügigkeit für EU-Bürger. Das Vorhaben stößt auf harsche Kritik von Gewerkschaften und Unternehmerverbänden.

Orbán verlangt von EVP Öffnung nach rechts. Das Parteienbündnis habe "den Kampf gegen die linksliberalen Kräfte" aufgegeben, meint Ungarns Ministerpräsident. Er fordert eine Richtungsdebatte innerhalb der Europäischen Volkspartei. Die Mitgliedschaft von Orbans ungarischer Regierungspartei Fidesz in der EVP war im März vorigen Jahres ausgesetzt worden. Zur Meldung

Coronavirus: Keine gesteigerte Gefahr an Flughäfen. Das sagt René Gottschalk, Leiter des Gesundheitsamtes der Stadt Frankfurt am Main und damit zuständig für medizinische Maßnahmen am Frankfurter Flughafen. Was Reisende sonst noch in Bezug auf das Virus wissen müssen, haben Ingrid Brunner, Irene Helmes und Monika Maier-Albang zusammengefasst.

Meghan und Harry dürfen eigene Marke nicht mehr benutzen. Die beiden hatten "Sussex Royal" gerade erst etabliert. Nun entscheidet die Queen, dass ihr Enkel und dessen Ehefrau sich nicht mehr "königlich" nennen dürfen. Von Xaver Bitz

3 aus 24 - Meistempfohlen heute

Einer, der alles über den Haufen werfen kann. Dieser Bewerber lässt die Konkurrenten im CDU-Wettstreit schlecht aussehen. Röttgen taktiert nicht, er argumentiert inhaltlich. Und er will Veränderungen, ohne mit Merkel abzurechnen. Ein Kommentar von Stefan Braun

Bis zu drei Jahre Haft für Vergewaltigungsdrohungen geplant. Ein neues Gesetz soll rassistische Kriminalität und Drohungen im Internet bekämpfen. Die FDP warnt: Die vielen Anzeigen könnten Staatsanwaltschaften "kentern" lassen. Zum Text

Till Lindemann in München: Eine eklig-schöne, durchkomponierte Gesellschaftskritik. Der Rammstein-Frontmann wirft beim Konzert seines Solo-Projekts in München Zitronentorten und tote Fische ins Publikum. Und sonst: viel Sex, etwas Blut. Mit Schmuddelecke hat das alles dennoch wenig zu tun. Von Melanie Staudinger

SZ-Leser diskutieren​

Türkei: Ihre Meinung zum Fall Kavala? "Man hat den Eindruck, dass sich das ganze Drama vor dem Hintergrund einer Neuordnung in der Türkei abspielt", kommentiert AWParis. "Mit der Wahl des neuen Bürgermeisters von Istanbul, Ekrem İmamoğlu, hat sich die innere Spannung dieser wichtigsten Stadt des Landes offenbar entkrampft. Anwälte wie Richter scheinen wieder etwas Hoffnung auf einen ordentlichen Justizbetrieb zu haben. Dagegen ist die Staatsanwaltschaft nach wie vor unter der Knute Ankaras." Sb1951 hingegen fordert ein Einschreiten vonseiten der EU: Die Türkei sei "dermaßen von den Wirtschaftsbeziehungen zur EU abhängig, dass genug Daumenschrauben zur Verfügung stünden." Diskutieren Sie mit.