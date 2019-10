Was wichtig ist

Klassische Mitte verliert in Thüringen. CDU, SPD, Grüne und FDP haben nach der Landtagswahl in Thüringen erstmals keine Sitzmehrheit in einem Landtag. Nur die Tatsache, dass ein Bündnis aus Linken und AfD politisch unmöglich ist, schützt die Parteien vor dem gemeinsamen Bedeutungsverlust. Zur Analyse von Nico Fried. Für keine der etablierten Koalitionen reicht es in Erfurt. Darin kann eine Chance liegen, kommentiert Detlef Esslinger. Den Erfolg der Linken und ihres Ministerpräsidenten Ramelow sichern vor allem Senioren, berichten Jana Anzlinger und Michael Hörz.

Richtungswechsel in Argentinien nach Präsidentenwahl. Die Argentinier geben dem wirtschaftsliberalen Amtsinhaber Macri die Schuld an der schweren Wirtschaftskrise - und wählen mit Alberto Fernández die Peronisten zurück an die Macht. Argentiniens ehemalige Regierungschefin Kirchner soll seine Vizepräsidentin werden, schreibt Christoph Gurk.

Gladbach verteidigt Tabellenführung. Die Borussia gewinnt zu Hause 4:2 gegen Eintracht Frankfurt. Die Partie ist bis zum Schluss ein offener Kampf mit hohem Pressing und vielen Ballverlusten - doch am Ende reicht es für Gladbach, um in der Tabelle vor den Bayern zu bleiben. Zum Bericht von Ulrich Hartmann

Was wichtig wird

Unterhaus stimmt über Neuwahlen ab. Großbritanniens Premierminister Johnson verfügt über keine Mehrheit im Parlament, das völlig zerstritten im Brexit-Kurs ist. Er hofft mit einer Neuwahl seinen Spielraum ausweiten zu können. Eine genaue Uhrzeit für die Abstimmung steht nicht fest; sie dürfte am frühen Abend stattfinden. Die EU will zudem am Montag oder Dienstag über eine Verlängerung der Brexit-Frist entscheiden.

Angeklagter Lkw-Fahrer muss vor Gericht erscheinen. Nach dem Fund von 39 Leichen in einem Laster in Großbritannien wird dem 25 Jahre alten Fahrer aus Nordirland Totschlag in 39 Fällen vorgeworfen. Außerdem soll er an Menschenhandel und Geldwäsche beteiligt gewesen sein. Die Behörden gehen davon aus, dass die Getöteten als illegale Migranten nach Großbritannien gebracht werden sollten.

Außenminister Maas besucht Tunesien. Als erster hochrangiger ausländischer Politiker trifft Maas in Tunis den neuen Präsidenten Kais Saied, der erst vor sechs Tagen vereidigt wurde. Bei dem Besuch wird es neben den Beziehungen zwischen beiden Ländern auch um die Krisenbewältigung in der Region gehen - vor allem im Nachbarland Libyen.

Frühstücksflocke

Blendung mit der Maus. Der sagenhafte Zoologe Harald Stümpke war der Münchhausen seines Fachs: Er erfand eine ganz neue Säugetierspezies. Von Sofia Glasl