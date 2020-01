Kobe Bryant gehört zu den Allergrößten der Basketball-Geschichte. Am Sonntag kam er bei einem Hubschrauberunglück in Kalifornien ums Leben.

Was wichtig ist

Basketballer Kobe Bryant ist tot. Beim Absturz eines Helikopters nahe Los Angeles sterben alle neun Insassen, darunter auch der 41-jährige ehemalige NBA-Star und seine 13-jährige Tochter Gianna. Die Ursache des Absturzes ist noch unklar. Alles können, immer vorbereitet sein, keine Schwäche zeigen - das war das Mantra von Kobe Bryant, der immer hart für seinen Erfolg arbeiten musste, schreibt Jürgen Schmieder in einem Nachruf.

Impeachment: Geplantes Buch setzt US-Republikaner unter Druck. Der ehemalige nationale Sicherheitsberater der USA, John Bolton, bringt die Republikaner in Bedrängnis. Bolton bestätigt der New York Times zufolge in seinem Buch, dass Präsident Trump Ermittlungen der Ukraine zur Bedingung für die zurückgehaltene Militärhilfe gemacht hat. Die Demokraten fordern schon länger, Bolton als Zeugen in der Ukraine-Affäre zu befragen, die Republikaner lehnen das bislang ab. Mehr dazu

Coronavirus: Chinas Schulen bleiben geschlossen. Das Land meldet 80 Tote und fast 2800 Infizierte. Die Ferien zum Neujahrsfest werden verlängert, um eine weitere Ausbreitung des Virus zu verhindern. Chinas Präsident Xi Jinping hat eine schnelle Reaktion auf den Ausbruch versprochen. Nachdem die ersten Maßnahmen nicht halfen, zeigt sich: Die politische Führung in Peking hat das Ausmaß der Krise unterschätzt, berichtet Korrespondentin Lea Deuber.

China ist zweitgrößter Rüstungsproduzent der Erde. Zu diesem Ergebnis kommt das Friedensforschungsinstitut Sipri. Die vier untersuchten chinesischen Konzerne verkaufen demnach Rüstungsgüter im Umfang von insgesamt 54,1 Milliarden Dollar (49 Milliarden Euro), was mehr als 16 Milliarden Dollar über dem Wert der zehn größten russischen Unternehmen, aber weit unter den Zahlen der US-Konzerne liegt. Zur Nachricht

Billie Eilish gewinnt drei Grammys. Damit ist die 18-jährige Sängerin die große Gewinnerin in diesem Jahr. Sie wird in den Kategorien "Bester Song" und "Beste Aufnahme" sowie "Bestes Album" ausgezeichnet. Ihr Bruder, der ihr Album produziert hat, darf sich zudem über die Auszeichnung "Bester Produzent" freuen. Mehr dazu

US-Botschaft in Bagdad wird von Rakete getroffen. Irakischen Sicherheitskräften zufolge wurden fünf Raketen vom Typ Katjuscha auf die gesicherte Zone in der irakischen Hauptstadt abgefeuert. Ein Geschoss trifft die US-Botschaft, mehrere Menschen werden verletzt. Weitere Informationen

Was wichtig wird

Gedenkfeier zur 75-jährigen Befreiung des KZ Auschwitz. Unter anderen nehmen Polens Präsident Andrzej Duda, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Israels Präsident Reuven Rivlin sowie Frankreichs Regierungschef Edouard Philippe teil. Etwa tausend Menschen, die Auschwitz entkamen, sind noch am Leben. Dieser Jahrestag ihrer Befreiung könnte das letzte große Gedenken sein, bei dem Überlebende vom Morden im Holocaust erzählen können. Von Florian Hassel

Prozess gegen den Ex-Langläufer und Dopingsünder Johannes Dürr. Der Angeklagte hatte die Doping-Ermittlungen der Operation "Aderlass" mit seinen Aussagen ausgelöst. Ihm wird gewerbsmäßiger schwerer Betrug vorgeworfen. Außerdem soll er zum Doping anderer Sportler beigetragen und diese an den Erfurter Mediziner Mark S. vermittelt haben. S. sitzt in München in Untersuchungshaft.

Frühstücksflocke

Aluhut für Babys. Das "Anti-Strahlung-Mützchen" für Babys soll "99,5 Prozent der durch elektronische Geräte und Wlan verursachten Strahlung" blockieren, heißt es in einer Produktbeschreibung. Kann Silbergewebe das überhaupt? Und muss das sein? Egal, Modefirmen verdienen gut an der Angst vor Elektrosmog. Von Claudia Fromme