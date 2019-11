Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Nachrichten kompakt

Bundestag verabschiedet Klimapaket. Durch einen höheren CO₂-Preis, eine steigende Pendlerpauschale und Förderung bei Sanierungen sowie dem Klimaschutzgesetz soll sichergestellt werden, dass die Klimaziele bis 2030 erreicht werden. Die wichtigsten Maßnahmen im Überblick. Das wirkt wie die hübsche Verpackung eines Nichts: viele Ziele, gute Prosa - aber kaum Instrumente, um das Land auf einen sauberen Pfad zu bringen. Zum Kommentar von Michael Bauchmüller

EXKLUSIV Was Innogy-Vorstand Bernhard Günther über das Säure-Attentat auf ihn herausfand. Ein Manager wird überfallen und für immer entstellt. Die Polizeiarbeit verläuft zäh, doch das Opfer stellt eine private Mordkommission auf - und berichtet nun erstmals, was sie herausgefunden hat. Lesen Sie den Text von Benedikt Müller und Jana Stegemann mit SZ Plus.

Chile bekommt eine neue Verfassung. Seit mehr als einem Monat gehen die Menschen in dem Land auf die Straße. Nun beugt sich Präsident Piñera den Protesten und macht den Weg frei für eine neue Verfassung. Es wäre die endgültige Abkehr von der Pinochet-Ära. Von Benedikt Peters

Markus Duesmann wird neuer Chef von Audi. Der ehemalige BMW-Vorstand folgt auf den bisherigen Vorsitzenden, Bram Schot. Er soll das Unternehmen wieder nach vorne bringen. Zur Nachricht. Schot hatte noch vor Kurzem eine auf Elektroautos ausgerichtete Strategie ausgerufen. Von Max Hägler

Hongkongs Justizministerin in London angegriffen. Nach Angaben der Führung der chinesischen Sonderverwaltungszone wurde Teresa Cheng von Demonstranten attackiert und verletzt. Die Proteste in Hongkong forderten inzwischen ein weiteres Todesopfer: Ein 70-Jähriger wurde von einem Pflasterstein getroffen. Mehr dazu. Am Freitag wurden in Hongkong zwei deutsche Austauschstudenten festgenommen. Dies passierte im Rahmen einer Polizeiaktion gegen Aktivisten der Demokratiebewegung.

Jahreshauptversammlung des FC Bayern. Die Veranstaltung in der Münchner Olympiahalle dreht sich neben neuen Rekordzahlen bei Umsatz und Mitgliedern vor allem um die Verabschiedung von Präsident Uli Hoeneß. Fast 50 Jahre lang prägte er den Verein in verschiedensten Funktionen. Seine Karriere in Bildern. Verfolgen Sie hier die JHV im Live-Ticker.

3 aus 24 - Meistempfohlen heute

"Dagegen helfen weder Globuli noch Klangschalen". Eine ungewöhnliche Bundestagsdebatte endet mit einer Mehrheit für die Masern-Impfpflicht. Künftig müssen Kita- und Schulkinder gegen Masern geimpft sein. Von Kathrin Zinkant

Wie Ermittler Internet-Hetzern das Leben schwer machen wollen. Bei Beleidigungen oder Volksverhetzung im Netz sind die Behörden oft noch machtlos. Doch Initiativen in einigen Bundesländern zeigen, wie der Kampf gegen den Hass funktionieren könnte. Von Wolfgang Janisch

Trump und Erdoğan: Der Blender und der Spalter. Die beiden Präsidenten umschmeicheln sich bei ihrem Treffen nach Kräften, doch am Ende ist keines der schwerwiegenden Probleme auch nur im Ansatz gelöst. Kommentar von Paul-Anton Krüger

SZ-Leser diskutieren​

Wie können die Grünen dauerhaft überzeugen? "Indem sie weiterhin offen und ehrlich agieren und sich nicht hinter unbequemen Wahrheiten verkriechen", meint Leser kayef. Purawida1 schreibt: "Weniger philosophieren, mehr konkrete Politik." Adeptus Custodes meint: "Das Konzept der Grünen basiert auf Verboten und Einschränkungen, die in der Breite nur durch immer mehr Regeln und Kontrolle zu halten sind." Dass damit dauerhaft Mehrheiten zu erzielen sind, bezweifelt der Leser. Diskutieren Sie mit.