Thüringen: Kemmerich verspricht Rücktritt als Ministerpräsident. Nach heftigen Protesten wegen der Unterstützung durch die AfD kündigt er zudem an, den Landtag in Erfurt auflösen und dadurch Neuwahlen herbeiführen zu wollen, schreiben Detlef Esslinger und Cerstin Gammelin. FDP-Chef Lindner begrüßt die Rücktrittsankündigung und will selbst auf einer Sondersitzung des Parteivorstands am Freitag die Vertrauensfrage stellen, berichten Benedikt Peters und Camilla Kohrs.

SZ Plus Thomas Kemmerich, die Eintagsfliege. Nach 24 Stunden kündigt er seinen Rücktritt als Ministerpräsident an. Das ist genau 24 Stunden zu spät. Über einen Fehler, der nicht wiedergutzumachen ist. Von Ulrike Nimz, Cornelius Pollmer und Antonie Rietzschel

1,5 Millionen Kinder in Deutschland sind auf Hartz IV angewiesen. Trotz guter Konjunktur sind die Zahlen in den vergangenen Jahren kaum gesunken. Dass sich die Situation für Kinder kaum verbessert hat, liegt auch an der Untätigkeit der Politik, schreibt Edeltraud Rattenhuber.

Frau von Webasto-Mitarbeiter mit Coronavirus infiziert. Auch ein Coronavirus-Patient auf La Gomera kommt aus Bayern. Er stammt aus dem Landkreis Landsberg und hat sich ebenfalls bei einem Mitarbeiter der Firma angesteckt. Die Entwicklungen im Newsblog. Was über das neue Virus bekannt ist, fassen Hanno Charisius, Felix Hütten und Kathrin Zinkant zusammen.

ING Diba führt Bedingungen für kostenloses Girokonto ein. Wie Deutschlands größte Direktbank mitteilt, ist die Bankverbindung künftig nur noch dann kostenlos, wenn die Kunden jünger als 28 Jahre alt sind oder wenn monatlich mehr als 700 Euro auf dem Konto eingehen. Das könnte hierzulande der Anfang vom Ende des kostenlosten Girokontos sein, schreibt Felicitas Wilke.

Prokop ist nicht mehr Handball-Bundestrainer. Keine zwei Wochen nach der Europameisterschaft trennt sich der Deutsche Handball-Bund überraschend von seinem Chefcoach. Nachfolger des 41-Jährigen, der seit Sommer 2017 Bundestrainer war, wird der erfahrene Isländer Alfred Gislason. Zur Nachricht

Der Begriff der Bürgerlichkeit liegt im Dreck. Machtgier, Leichtsinn, faule Ausreden: FDP und CDU haben in Erfurt bürgerliche Werte verraten - und auch diejenigen Wähler, denen diese Werte wirklich etwas bedeuten. Kommentar von Nico Fried

Mit dem Kinderausweis nach Tokio. Springreiterin Mathilda Karlsson hat offensichtlich Schlupflöcher entdeckt - und sich als Nummer 283 der Weltrangliste einen Platz bei Olympia gesichert. Viele in der Reiterszene sind nicht begeistert. Von Gabriele Pochhammer

Tiere töten mit Trump Junior. Auf einem Jägertreffen in Nevada kann man eine Reise mit dem Sohn des US-Präsidenten nach Alaska ersteigern. Zum Abschuss freigegeben: zwei Hirsche und der gute Geschmack. Von Veronika Wulf

Impeachment: Was bedeutet Trumps Freispruch für die USA? Für BauLeiter bedeutet das gar nichts: "Die Demokraten wären gut beraten den Wählern etwas Konstruktives zu liefern, statt nur auf den Präsidenten einzudreschen." Ghovinda steht dem Freispruch kritisch gegenüber: "Eine herbe Niederlage für das demokratische Amerika und den schleichenden Niedergang der einstigen Supermacht." Auch Flowers ahnt nichts Gutes: "Im schlimmsten Fall bedeutet der Freispruch für die USA, [...] dass der Senat Trump nun einen Blankoscheck erteilt hat, man lässt ihm alles durchgehen, ohne Konsequenzen zu ziehen". Diskutieren Sie mit.