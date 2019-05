30. Mai 2019, 18:25 Uhr SZ Espresso Der Tag kompakt - die Übersicht für Eilige

Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Von Anna Ernst

Der Tag kompakt

Verfassungsrichterin wird Übergangskanzlerin in Österreich. Nach der Regierungskrise infolge des Ibiza-Videos hat Bundespräsident Van der Bellen angekündigt, die Verfassungsrichterin Brigitte Bierlein zur Übergangskanzlerin zur ernennen. Sie wird die erste Frau an der Spitze der Regierung. Die 69-jährige Bierlein war seit Anfang 2018 Präsidentin des österreichischen Verfassungsgerichtshofs. Zur Nachricht

Innenministerium will Ausspähen von Journalisten erlauben. In Koalitionskreisen kursiert ein Entwurf für ein "Gesetz zur Harmonisierung des Verfassungsschutzrechts". Dieses würde es dem Verfassungsschutz vergleichsweise leicht machen, Redaktionen digital auszuforschen - auch ohne Richtervorbehalt. Zum Text. Der Plan ist ein unverfrorener Angriff auf die Pressefreiheit und würde das Grundvertrauen zerstören, das Informanten gegenüber Journalisten haben müssen, kommentiert Ronen Steinke.

Israels Parlament stimmt für Auflösung und Neuwahlen. Nach der Wahl vom 9. April hat es Premierminister Netanjahu nicht geschafft, eine Koalition zu bilden. 74 der 120 Knesset-Abgeordneten stimmten für die Auflösung des Parlaments. Knackpunkt war ein Streit um die Wehrpflicht streng religiöser Juden. Zum Bericht. Neuwahlen als politisches Manöver könnten Netanjahu aber mehr schaden als nutzen, kommentiert Korrespondentin Alexandra Föderl-Schmid.

Seehofer will Politik-Karriere beenden. 50 Jahre in der Politik seien genug, sagt der Bundesinnenminister in einem Interview. Die Entscheidung dafür sei schon im vergangenen Jahr gereift. Zur Nachricht

Deutsche verschwenden 85 Kilo Lebensmittel pro Kopf. Mehr als die Hälfte der Lebensmittel wird in Privathaushalten weggeworfen. Fast 13 Millionen Tonnen landen in Deutschland jährlich im Müll. Das zeigen Berechnungen der Universität Stuttgart. Zum Text

Mindestens sieben Tote bei Schiffsunglück in Budapest. Das Ausflugsschiff "Hableany" (Nixe) war am Mittwochabend auf der Donau mit einem weitaus größeren Schiff zusammengestoßen und gekentert. Nach 21 Personen wird noch gesucht. Zur Nachricht

3 aus 24 - Meistempfohlen heute

Rezo fordert CDU-Bekenntnis zum Klimaschutz. Sein Video "Die Zerstörung der CDU" wurde millionenfach geklickt. Nun erklärt der Youtuber sich bereit zu einem Gespräch mit der SPD und nennt Bedingungen für einen Meinungsaustausch mit der Union. Zur Nachricht

Die Volksparteien begreifen nicht, wie existenziell der Klimawandel alle betrifft. Kramp-Karrenbauer begegnet der Generation Youtube mit Unverständnis und Hilflosigkeit. Die Entfremdung zwischen Regierenden und jungen Wählern ist gravierend - und wird sich weiter vertiefen, solange Klimapolitik als Nebensache gilt, kommentiert Karin Janker.

"Währenddessen ist es oft scheiße, aber danach ist alles besser." Langstrecken zu radeln, erlebt gerade einen Boom. Aber was treibt Menschen dazu, 600 Kilometer am Stück zu fahren? Zur Reportage von Sebastian Herrmann

SZ-Leser diskutieren​

Was sollte in der Klimapolitik Priorität haben? Leser Hans_im_Glück fordert, "dass die Autohersteller und die Energiekonzerne nicht die erste Geige spielen". Paul.Auster wünscht sich "lokale Wirtschaftskreisläufe in der Region bis hin zur Vollversorgung, mit langlebigen Produkten, die zu reparieren sind". Leser C.Hi. meint, "fossile Brennstoffe und Atomkraft müssen hoch besteuert und klimafreundlichere Energiegewinnung bezuschusst werden." Werni59 spricht sich hingegen für mehr Bildung aus. Diskutieren Sie mit.