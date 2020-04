Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Das Wichtigste zum Coronavirus

Bundeskabinett beschließt Maßnahmen gegen Pandemie. Gesundheitsminister Spahn kündigt an, dass in Zukunft noch stärker auf das Virus getestet werden soll, insbesondere in Pflegeheimen. In der Altenpflege soll es zudem einen Gehaltsbonus von bis zu 1500 Euro geben. Befristet bis Ende des Jahres wird auch das Kurzarbeitergeld erhöht. Die weltweite Reisewarnung wird bis zum 14. Juni verlängert. Mehr dazu im Newsblog

Regierung will Immunitätsausweis einführen. Corona-Genesene könnten Sonderrechte erhalten. Voraussetzung für die Einführung eines solchen Dokuments sei jedoch, dass wissenschaftliche Beweise dafür vorlägen, dass sich Menschen nach einer Corona-Erkrankung nicht wieder anstecken können, sagte Gesundheitsminister Spahn. Diese habe man bislang noch nicht. Von Max Muth

US-Wirtschaftsleistung bricht um 4,8 Prozent ein. Die Wirtschaft litt im ersten Quartal stark unter den Folgen der Pandemie. Experten rechnen trotz Beteuerungen der Regierung nicht damit, dass sich die Lage in den USA schnell bessert. Von Claus Hulverscheidt

Giffey: "Mehr darüber reden, was den Kindern guttut". Die Kleinsten hätten derzeit die größten Einschränkungen, sagt die Familienministerin. Das müsse sich ändern. Selbst in Kitas könne man Hygiene-Regeln durchsetzen, indem man sie spielerisch beibringe. Interview von Jan Heidtmann und Henrike Rossbach (SZ Plus)

Außerdem wichtig:

Was außer dem Coronavirus noch wichtig ist

EXKLUSIV: Eva Högl soll neue Wehrbeauftragte werden. Die SPD-Fraktionsführung will die 51 Jahre alte Bundestagsabgeordnete als Nachfolgerin für Hans-Peter Bartels, ebenfalls SPD, vorschlagen. Dessen erste Amtszeit läuft Mitte Mai aus. Mit Högl würde zum zweiten Mal in der Geschichte des Amtes eine Frau die parlamentarische Kontrolle der Bundeswehr begleiten. Von Mike Szymanski

EU-Kommission geht gegen Polen vor. Wegen des jüngsten Gesetzes zur Disziplinierung von Richtern hat die Brüsseler Behörde ein sogenanntes Vertragsverletzungsverfahren gegen das Land eingeleitet. Aus Sicht der Kommission verstößt das Gesetz gegen EU-Recht. Gegen Ungarn will die Behörde vorerst nichts unternehmen. Mehr dazu

Indischer Schauspieler Irrfan Khan gestorben. Er war einer der großen Schauspieler des Bollywood-Kinos und spielte in Hollywood-Filmen wie "Slumdog Millionär" und "Life of Pi: Schiffbruch mit Tiger". Jetzt ist er im Alter von 53 Jahren gestorben. Zur Meldung

3 aus 24 - Meistempfohlen heute

Bolsonaro gerät unter Druck. Ein Richter des Obersten Gerichts genehmigt ein Ermittlungsverfahren gegen den Präsidenten. Brisant ist das vor allem auch deshalb, weil die Causa in ein Amtsenthebungsverfahren münden könnte. Von Christoph Gurk

Baubehörde erteilt Freigabe für den Flughafen BER. Die Eröffnung des drittgrößten deutschen Flughafens lässt seit 2011 wegen vieler Probleme auf sich warten. Nun steht einer Inbetriebnahme offenbar nichts mehr im Weg. Zur Meldung

Datenschützer und Zentralrat der Sinti und Roma kritisieren Berliner Polizei. "Reisende Täter", "Südosteuropäer" oder "häufig wechselnder Aufenthaltsort": Beamte vermerken regelmäßig Angaben zur ethischen Zugehörigkeit von Verdächtigen, obwohl das rechtlich problematisch ist. Das Land Berlin reagiert jetzt auf die Vorwürfe. Von Verena Mayer

SZ-Leser diskutieren​

