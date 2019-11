"Hätte ich diese Lügen, die in Großbritannien massiv verbreitet wurden, so kontern können, dass es was bewirkt hätte?" Jean-Claude Juncker während des SZ-Interviews.

Was wichtig ist

SZPlus Juncker: "Es wird keine Autozölle geben." Der scheidende EU-Kommissionspräsident ist überzeugt, dass US-Präsident Trump keine neuen Zölle auf die Einfuhr europäischer Autos verhängen wird. Juncker widerspricht der der Behauptung, dass Deutschlands Position in der EU durch koalitionsinterne Streitigkeiten in Berlin geschwächt sei. Zum ganzen Interview von Karoline Meta Beisel, Matthias Kolb und Alexander Mühlauer

Hofreiter kritisiert Kramp-Karrenbauer. Der Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag kritisiert die Forderung der Verteidigungsministerin, die Bundeswehr verstärkt im Ausland einzusetzen. Er bezeichnet diese als "undifferenziert" und "unverantwortlich". Sie reihe "waghalsige, undurchdachte und uralte Ideen aneinander", sagt Hofreiter. Die Details

Michael Bloomberg erwägt US-Präsidentschaftskandidatur. Der ehemalige Bürgermeister von New York zieht offenbar eine Präsidentschaftskandidatur für die Demokraten 2020 in Betracht. Medienberichten zufolge werde damit gerechnet, dass Bloomberg sich in dieser Woche für den Vorwahlkampf in Alabama registriere. Zur Meldung

Trump muss Millionen-Strafe für Missbrauch von Stiftungsgeldern zahlen. Die Trump Foundation, die Stiftung des US-Präsidenten, hat Gelder, die sie zu wohltätigen Zwecken eingesammelt hatte, für seinen Wahlkampf 2016 gebraucht. Trump muss deshalb knapp 2 Millionen Dollar Strafe zahlen und die Stiftung auflösen. Mehr dazu

Mindestens fünf Tote bei Erdbeben in Iran. Der Nordwesten Irans wurde von einem Erdbeben der Stärke 5,9 erschüttert. Mindestens fünf Menschen sterben, mehr als 300 werden verletzt. Zur Nachricht

Was wichtig wird

US-Außenminister zu Gesprächen in Berlin. Mike Pompeo wird zu einem Treffen mit Bundeskanzlerin Merkel erwartet. Außerdem ist ein Austausch mit Bundesfinanzminister Scholz geplant. Tags zuvor hatte Pompeo bereits Mödlareuth, Leipzig und Halle besucht.

Containern: Verurteilte Studentinnen reichen Klage ein. Die Frauen waren mit Obst und Gemüse aus dem Müllcontainer eines Supermarkts erwischt worden. Sie wurden wegen Diebstahls zu Sozialstunden und einer Geldstrafe auf Bewährung verurteilt. Dass das Bundesverfassungsgericht dies anders sieht, ist eher unwahrscheinlich. Mehr dazu von Wolfgang Janisch

Von der Leyen hält "Europa-Rede". Die künftige EU-Kommissionspräsidentin wird in Berlin die zehnte "Europa-Rede" halten, die dieses Jahr im Rahmen der Initiative "Wir sind Europa!" stattfindet.

Frühstücksflocke

Fehler machen schlau. Psychologen meinen, das ideale Verhältnis von Erfolg und Herausforderung zu kennen: Wer an 15 Prozent der Aufgaben scheitert, lernt am besten - denn dann ist die Balance zwischen Erfolg und Herausforderung perfekt. Von Tina Baier