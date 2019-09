Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Der Tag kompakt

Johnson verliert konservative Mehrheit im Unterhaus. Während der britische Premierminister zu den Abgeordneten spricht, steht ein Mitglied der Tories auf und wechselt die Seiten. Das Unterhaus debattiert über einen Vorstoß, um einen No-Deal-Brexit zu verhindern. Die Entwicklungen im Liveblog. Johnson dagegen will das Parlament kaltstellen - vorgeblich, um einen besseren Deal mit der EU zu erzwingen. In Wahrheit, um durch Neuwahlen seine Macht auszubauen, kommentiert Cathrin Kahlweit.

Britisches Pfund fällt erstmals seit Anfang 2017 unter 1,20 Dollar. Der unsichere Ausgang des Brexit drückt die britische Währung. So niedrig war das Pfund zuletzt, als die frühere Premierministerin May den Ausstieg Großbritanniens aus dem Binnenmarkt ankündigte. Zur Nachricht

Hurrikan Dorian nähert sich US-Küste. Der Wirbelsturm hat sich zwar leicht abgeschwächt, es gibt jedoch keine Entwarnung. Meteorologen rechnen damit, dass er vor Erreichen der US-Küste nach Norden abdrehen und der Küste in Richtung der Bundesstaaten Georgia, South Carolina, North Carolina und schließlich Virginia folgen wird. Sollte der Sturm auch nur gering vom prognostizierten Pfad abweichen, könnte er in Florida auf Land treffen und dort große Schäden anrichten. Die Details

EXKLUSIV Staatsanwaltschaft klagt Jérôme Boateng an. Münchner Ermittler werfen dem Bayern-Spieler vor, seine ehemalige Lebensgefährtin gefährlich verletzt zu haben. Das Amtsgericht hat noch nicht über die Zulassung der Anklage entschieden, berichten Florian Flade und Benedikt Warmbrunn.

EXKLUSIV Gesundheits-Webseiten beobachten ihre Besucher. Webseiten, auf denen Nutzer Informationen zu psychischen Erkrankungen finden können, geben reihenweise Nutzerdaten zu Werbezwecken an Drittunternehmen weiter. Davor warnt eine Analyse der NGO Privacy International. Werber könnten so an sensible Informationen über Ängste oder psychische Erkrankungen gelangen, schreiben SZ-Autoren.

Nach Explosion in Antwerpen mehrere Menschen unter Trümmern eingeschlossen. Von der Explosion sind offenbar drei Gebäude in einem Wohngebiet betroffen. Die Rettungskräfte arbeiten mit einem Großaufgebot an der Unglücksstelle. Mehr dazu

Drei Tote bei Absturz von Arbeitsgondel. Im nordhessischen Eschwege sind mehrere Arbeiter an einem Sendemast 50 Meter in die Tiefe gestürzt - ihre Gondel löste sich vermutlich wegen eines technischen Defekts. Zur Meldung

3 aus 24 - Meistempfohlen heute

Woher die erstaunlichen Unterschiede zwischen Umfragen und Wahlergebnis rühren. Die Umfragen zu den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg lagen oft deutlich daneben. Dafür gibt es gute Gründe. Von Christian Endt

Ist die EZB gar nicht schuld an den niedrigen Zinsen? Die Zinsen fallen, der Sündenbock scheint gefunden: die Europäische Zentralbank. Doch stimmt das? Manche Ökonomen glauben an einen "natürlichen Zins", der eben sinkt. Von Harald Freiberger

Keine Leiche, kein Tatort und trotzdem lebenslang. 2001 verschwindet die Lebensgefährtin von Klaus B. spurlos. Nach einem Indizien­prozess ist das Gericht überzeugt, dass er sie ermordet hat. Dass vieles ungeklärt bleibt, sei "nicht von maßgeblicher Bedeutung". Von Florian Tempel

SZ-Leser diskutieren​

Windkraft-Abbau: Scheitert die Energiewende? Tommynt ist der Meinung, Windkraft sei nicht geeignet für Deutschland: "Ich frage mich immer, wieso ausgerechnet ein recht windarmes Land wie Deutschland auf diese Energiegewinnung setzt." Zahlendreher gibt der Politik die Schuld: "Die einstige Vorreiterrolle in Sachen erneuerbare Energien hat Deutschland schon lange verloren. Und offenbar fehlt aktuell der politische Wille, hier wieder mit vollem Schub nach vorne zu preschen." BiggerB sieht es sehr drastisch: "Wenn wir die Energiewende nicht schaffen, scheitert die Menschheit." Diskutieren Sie mit.