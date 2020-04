Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Coronavirus

IWF warnt vor "riesigem" Schock für die Weltwirtschaft. Der Internationale Währungsfonds rechnet mit einem weltweiten Schrumpfen der Wirtschaftsleistung um etwa drei Prozent. Für die Bundesrepublik rechnet der IWF mit einem Minus von etwa sieben Prozent und einem Anstieg der Arbeitslosenquote auf etwa 3,9 Prozent, berichtet Cerstin Gammelin.

Belohnung für die disziplinierte Bevölkerung in Östereich. Österreichs Regierung inszeniert die Wiederöffnung der Geschäfte. Kleine Läden und Baumärkte dürfen öffnen - aber es gilt Maskenpflicht. Und Kanzler Kurz hat die Hand stets an der Notbremse. Aus Wien berichtet Peter Münch (SZ Plus).

Robert-Koch-Institut sieht zwei Etappenziele erreicht. Zum einen sei die "Grippewelle von der Covid-19-Welle entkoppelt" worden, sagt Präsident Wieler. Dadurch stünden in den Krankenhäusern viele Betten zur Verfügung. Zudem sei die Zahl der Beatmungsplätze erhöht worden. Die Meldungen aus Deutschland im Überblick

Außerdem wichtig:

Was sonst noch wichtig ist

Feuerwehr kämpft gegen Brände bei Tschernobyl. Behörden zufolge gab es durch die seit zehn Tagen währenden Brände in der Sperrzone um das Atomkraftwerk erhöhte Werte des radioaktiven Stoffs Cäsium-137 in Kiew. Flammen und Rauch können in stark radioaktiv verseuchten Gebieten radioaktive Teile in die Luft und weiter "über große Distanzen tragen", bestätigte die Nasa. Von Florian Hassel

Neuer CDU-Chef wird wohl erst im Dezember gewählt. Am 25. April wollte die CDU auf einem Sonderparteitag ihren nächsten Vorsitzenden wählen. Es wäre mit großer Wahrscheinlichkeit auch die Vorentscheidung über den nächsten Kanzlerkandidaten gewesen. Jetzt zeichnet es sich ab, dass erst auf dem kommenden regulären Parteitag die Entscheidung fallen könnte. Von Robert Roßmann

3 aus 24 - Meistempfohlen heute

Und was ist mit den Kleinen? Schulen sollen bald wieder öffnen, Kitas bis zu den Sommerferien geschlossen bleiben. Wer sich dann um die Kinder kümmert, bleibt unklar. Die Empfehlungen der Leopoldina zeigen, was passiert, wenn das Konzept der Fürsorge nicht mitgedacht wird. Kommentar von Barbara Vorsamer

Eine Pressekonferenz, wie sie wohl nur Trump geben kann. Der US-Präsident attackiert die Medien, lobt seine Maßnahmen im Kampf gegen das Virus - und beruft sich bei der Frage der Wiedereröffnung der USA auf seine "allumfassende Macht". Zur Meldung

So früh wie möglich die Schulen öffnen. In der Krise zeigt sich noch deutlicher: Die Herkunft entscheidet. Wo es vorher nicht gelaufen ist, läuft es jetzt erst recht nicht. Je jünger die Kinder, desto weniger helfen digitale Mittel - und desto mehr fehlt die Schule. Kommentar von Paul Munzinger

SZ-Leser diskutieren​

Wie denken Sie über eine baldige Öffnung der Schulen? "Über kurz oder lang muss man darüber nachdenken, Restriktionen für wenig Gefährdete zu lockern und Gefährdete weiter zu isolieren", schreibt casbavaria85551. MartinB sagt überzeugt: "Nachdem für mich die Schließung der Schulen ein einziger großer Irrtum war (...) kann es für mich gar nicht schnell genug gehen, diese wieder zu öffnen." Leser Klute sieht das anders: "Ich halte es für gefährlich, die Schulen jetzt schon wieder zu öffnen. Ich möchte mich mit dieser Krankheit nicht anstecken." Diskutieren Sie mit uns.