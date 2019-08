9. August 2019, 17:40 Uhr SZ Espresso Der Tag kompakt - die Übersicht für Eilige

Lega kündigt Misstrauensvotum gegen Regierungschef Conte an. Die Partei von Innenminister Salvini will die Regierung platzen lassen und durch Neuwahlen ihre Macht ausbauen. In der kommenden Woche könnten die Fraktionsvorsitzenden zusammentreffen, um die Senatoren und Abgeordneten aus der Sommerpause zu holen. Zum Bericht

Bayer bietet offenbar milliardenschweren Glyphosat-Vergleich an. Mehr als 180 000 Kläger zogen in den USA vor Gericht, weil das Unkrautvernichtungsmittel Roundup Krebs verursachen soll. Das Mittel wird von dem Unternehmen Monsanto hergestellt, das Bayer vor mehr als einem Jahr übernommen hat. Nach Informationen des Finanzdienstleisters Bloomberg will Bayer bis zu acht Milliarden Dollar für einen Vergleich zahlen. Die Einzelheiten

EXKLUSIV Ermittler machen Stadler für Millionenschaden verantwortlich. Dem früheren Audi-Chef wird vorgeworfen, für 12 000 manipulierte Diesel-Autos in Europa verantwortlich zu sein. Der Schaden summiert sich aus Sicht der Münchner Staatsanwaltschaft auf knapp 28 Millionen Euro. Die Summe könnte darüber entscheiden, ob Stadler erneut ins Gefängnis muss. Die Details von Klaus Ott

SPD öffnet sich für Rot-Rot-Grün auf Bundesebene. SPD-Generalsekretär Klingbeil sieht eine solche Koalition als Option. Damit hat sich nach Malu Dreyer ein weiterer Spitzenpolitiker der SPD positiv über ein Bündnis mit Grünen und Linken geäußert. Zur Meldung. Derweil hat der kommissarische Fraktionsvorsitzende der SPD, Rolf Mützenich, angekündigt, sich um die dauerhafte Fraktionsführung zu bewerben. Nach SZ-Informationen bekommt er dafür Unterstützung von einflussreichen Parteimitgliedern. Zur Nachricht

Zwei Deutsche zeitweise in der Türkei festgesetzt. Der Hamburger Theater-Intendant Mahmut Canbay wird acht Stunden bei der Einreise nach Izmir verhört und anschließend in ein Flugzeug zurück nach Köln gesetzt. Ein 21 Jahre alter Bundeswehrsoldat darf zeitweise Istanbul nicht verlassen, nachdem er in einer bekannten Einkaufsstraße ein Handyvideo drehen wollte und von Polizisten anschließend aufs Revier gebracht wurde. Zur Meldung

3 aus 24 - Meistempfohlen heute

Vegane Burger boomen - doch wirklich gesund geht anders. Viele Vegetarier wollen, dass ihr Fleischersatz so schmeckt wie das Original. Das geht nur mit Zusatzstoffen und Geschmacksverstärkern. Wirklich gesund sind die Burger damit nicht. Von Vivien Timmler

Schwanger in die Pleite. Steffi Metz hatte eine gut laufende Kochschule. Bis sie zum dritten Mal schwanger wurde und in die Abwärtsspirale geriet. Für selbstständige Frauen ist Kinderkriegen ein Risiko. Von Juliane von Wedemeyer

Der streng geheime Milliarden-Bunker. Im idyllischen Moseltal hatte die Bundesbank ein Gelddepot. Nur wenige Eingeweihte kannten den Ort. Heute dürfen Besucher hinein - und erleben eine Zeitreise in die Jahre des Kalten Kriegs. Von Jan Willmroth

SZ-Leser diskutieren​

Neuwahl - Lösung für die Regierungskrise in Italien? Todde 1962 hält wie viele andere Diskutanten nicht viel von Neuwahlen: "Ob das die Probleme Italiens beseitigen würde, halte ich für sehr zweifelhaft." Balunera schließt sich dem an: "Auf die italienischen Wähler zu hoffen, dürfte ziemlich blauäugig sein. Wer hat denn Cinque Stelle und Lega an die Macht gewählt? Und dass Salvini gerade jetzt auf Neuwahlen pocht, zeigt doch, wohin das Pendel schwingen wird." Hoppster macht sich ebenfalls Sorgen um unser Nachbarland: "Neuwahlen lösen die strukturellen Probleme Italiens nicht, eher drohen diese, den Stillstand in wichtigen Fragen noch zu verfestigen (z.B. Haushaltsfdefizit, Flüchtlingsfrage, Infrastruktur)." Diskutieren Sie mit uns.