Was wichtig ist

Israel steuert auf dritte Wahl innerhalb von zwölf Monaten zu. An diesem Mittwoch um Mitternacht läuft die Frist zur Bildung einer Regierung ab. Es gilt als unwahrscheinlich, dass sich die beiden größten Parteien, Blau-Weiß und Likud, in den letzten Stunden auf einen Premier-Kandidaten einigen können. Damit ist wahrscheinlich, dass es im März zu Neuwahlen kommen wird. Zum Bericht von Alexandra Föderl-Schmid

Jede dritte Lebensmittelkontrolle in Deutschland fällt aus. Grund dafür sei Personalmangel bei den Aufsichtsbehörden. Das geht aus einem Bericht der Verbraucherorganisation Foodwatch hervor, der der Welt und dem Bayerischen Rundfunk vorliegt. Mehr dazu

Bund könnte Thomas Cook-Urlauber entschädigen. Laut eines Medienberichtes will die Regierung die von der Pleite des Reiseunternehmens Betroffenen finanziell unterstützen. Damit kommt der Bund womöglich Klagen von Kundenvertretern zuvor. Zur Nachricht

Sechs Tote bei Schießerei in New Jersey. Stundenlang sind in Jersey City heftige Schusswechsel zu hören, sechs Menschen sterben. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an. Die Behörden gehen nicht von einem terroristischen Hintergrund aus, die Ermittlungen laufen aber noch. Zur Meldung

EXKLUSIV FDP und Linke gegen Sonderregelung bei Ruhegehalt für Minister. Unter bestimmten Bedingungen erwerben Minister bereits nach zwei Jahren im Amt den Ruhegehaltsanspruch, der ihnen eigentlich erst nach vier Jahren zusteht. Die Bundestagsfraktionen von FDP und Linken verlangen, dass das geändert wird. Zum Bericht von Robert Roßmann

Deutschland bekommt ein Tabakwerbeverbot. Die Unionsfraktion ringt sich nach jahrelangen Debatten dazu durch, ein umfangreiches Tabakwerbeverbot zu unterstützen. Damit soll nun die Kino- und die Außenwerbung für Tabakprodukte weitgehend untersagt werden. Die Bundesrepublik ist das letzte EU-Land, in dem diese Werbung noch erlaubt ist. Mehr dazu

Borussia Dortmund und RB Leipzig ziehen ins Achtelfinale der Champions League ein. Der BVB gewinnt 2:1 gegen Slavia Prag und profitiert davon, dass Barcelona gegen Inter Mailand siegt. Zum Bericht. RB Leipzig genügt ein 2:2 in Lyon zum Weiterkommen. Am Abend bestreitet der FC Bayern sein letztes Gruppenspiel gegen Tottenham. Die Münchner stehen bereits als Gruppensieger fest.

Was wichtig wird

EU-Kommission präsentiert ihren "Green Deal". Kern ist ein umfassendes Gesetzgebungsprogramm für die Jahre 2020 und 2021, um Energieversorgung, Industrieproduktion, Verkehr und Landwirtschaft klimafreundlich umzubauen. Gedacht ist die Ankündigung auch als Signal an die laufende UN-Klimakonferenz in Madrid. Von der Leyens Ziel ist, dass ab 2050 keine neuen Treibhausgase aus Europa in die Atmosphäre gelangen, um die Erderwärmung bei 1,5 Grad zu stoppen.

Frankreichs Premier stellt Pläne zur Rentenreform vor. Nach einer von Streiks und Protesten geprägten Woche wird Édouard Philippe die Details der geplanten Reform präsentieren. Damit will die Mitte-Regierung die Zersplitterung in insgesamt 42 Einzelsysteme beenden. Sonderregeln gibt es zum Beispiel für Eisenbahner oder Mitarbeiter der Energiewirtschaft. Gewerkschaften laufen Sturm. Warum die Rentenreformpläne vielen Franzosen Angst machen, können Sie hier lesen.

Aung San Suu Kyi verteidigt Myanmar gegen Völkermord-Klage. Die Friedensnobelpreisträgerin und Regierungschefin von Myanmar wird vor dem Internationalen Gerichtshof zu Völkermord-Beschuldigungen gegen ihr Land Stellung nehmen. Gambia hat vor dem höchsten UN-Gericht in Den Haag ein Verfahren angestrengt und beschuldigt Myanmar des Völkermordes an der muslimischen Minderheit der Rohingya. Zu den Hintergründen

Sachsen-CDU stimmt über Koalitionsvertrag mit Grünen und SPD ab. Während bei der CDU der Parteitag in Radebeul das letzte Wort zur Bildung einer gemeinsamen Regierung, laufen bei Grünen und Sozialdemokraten Mitgliederbefragungen. Die SPD hat als Termin diesen Sonntag gesetzt, die Grünen den 19. Dezember. Die drei Parteien hatten Anfang Dezember den ausgehandelten Koalitionsvertrag vorgestellt.

Frühstücksflocke

SZPlus Zum Denken nach draußen. Neurowissenschaftler der Northwestern University zeigen, dass Sportler akustische Signale besser erkennen als Nichtsportler - trotz störender Hintergrundgeräusche. Der Zuruf des Mitspielers wird verstanden, auch wenn gegnerische Zuschauer versuchen, die Mannschaft niederzubrüllen. Von Werner Bartens