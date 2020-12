Von Tobias Dirr

Was wichtig ist

Israel muss neu wählen. Gegen Mitternacht war klar: Der letzte Lösungsversuch in Israels Parlament ist gescheitert. Im März kommt es zu Neuwahlen. Der Likud-Abtrünnige Gideon Saar dürfte zum Herausforderer Netanjahus werden. Die vierte Wahl innerhalb von zwei Jahren ist ein Zeichen des Versagens der politischen Führung, kommentiert Peter Münch.

Sender scheitern mit Eilanträgen in Karlsruhe. Nach dem Veto Sachsen-Anhalts lehnt das Bundesverfassungsgericht Eilanträge von ARD, ZDF und Deutschlandradio zur Erhöhung des Rundfunkbeitrags um 86 Cent ab. Die Entscheidung sagt aber nichts über die Chancen im Hauptverfahren aus, schreibt Wolfgang Janisch.

Trump begnadigt Weggefährten. Der US-Präsident gewährt etwa George Papadopoulos, seinem ehemaligen Wahlkampf-Berater, vollen Straferlass. Papadopoulos hatte sich schuldig bekannt, FBI-Beamte über seine Kontakte zu führenden russischen Beamten belogen zu haben. Nach monatelangen Verhandlungen hat der Kongress ein Corona-Hilfspaket verabschiedet. Trump aber verweigert die Unterschrift.

Biden: "Die dunkelsten Tage liegen noch vor uns." Der gewählte Präsident bereitet die US-Amerikaner auf schwere Zeiten vor. Es werde noch viele Monate dauern werde, bis die rund 330 Millionen Menschen gegen das Coronavirus geimpft werden könnten. Außerdem verkündet er eine weitere Personalie: Er hat den Schulbeamten Miguel Cardona als neuen Bildungsminister auserkoren.

EXKLUSIV 1000 Euro Steuerersparnis im Jahr sind drin. Im neuen Jahr fällt der Solidaritätszuschlag für fast alle weg, dazu kommen andere Erleichterungen. Wie sich das konkret auf jeden Steuerzahler auswirkt, berichten Cerstin Gammelin und Thomas Öchsner. (SZ Plus)

Das Wichtigste zum Coronavirus

Krematorium in Zittau überfüllt. Wegen der dramatisch hohen Corona-Todeszahlen müssen dort Leichen "im Bereich des Hochwasserstützpunkts" zwischengelagert werden, teilt die Stadt Zittau mit. Bundesweit meldet das RKI mit 962 Corona-Toten einen neuen Höchstwert. Es zählt 24 740 Neuinfektionen. Alle Meldungen aus Deutschland

Britischer Gesundheitsdienst bittet dringend um Brexit-Aufschub. Ein Aufschub um einen Monat werde dem NHS Zeit geben, sich aus der "unmittelbaren Gefahrenzone" zu bringen, heißt es in einem Brief der NHS-Spitze. Denn dann könne sich der Dienst auf die Bekämpfung der Pandemie konzentrieren, ohne dass ein No-Deal-Brexit "störende Veränderungen" mit sich bringe. Zu den weltweiten Meldungen

Warum unter den Corona-Leugnern auch viele Ärzte sind. So unterstützen etwa mehrere Hundert Ärzte namentlich die Gruppe "Ärzte für Aufklärung", die vor einer "Fake-Pandemie" warnt, vor angeblichen Zwangsimpfungen gegen Covid-19 und den vermeintlichen Gefahren des Maskentragens. Die Reportage über einen Berufsstand, der gerade um seinen guten Ruf fürchten muss, lesen Sie mit SZ Plus.

Was wichtig wird

Urteil im Prozess gegen Journalist Can Dündar in der Türkei erwartet. Hintergrund des Verfahrens ist ein Bericht aus dem Jahr 2015, in dem die Zeitung Cumhuriyet geheime Informationen veröffentlichte, die Waffenlieferungen der Regierung an Rebellen in Syrien belegen sollten. Damals war Dündar Chefredakteur der Cumhuriyet. Der Journalist lebt inzwischen in Deutschland.

Frühstücksflocke

Erste Elefantenhilfe. Sanitäter sind ja immer im Dienst, und ihre Fähigkeit, Leben zu retten, erstreckt sich beileibe nicht nur auf die eigene Spezies. In Thailand jedenfalls hat ein Sanitäter ein Elefantenbaby mit improvisierter Herzdruckmassage gerettet. Die SZ-Kolumne "Bester Dinge" von Alexander Menden