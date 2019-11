Was wichtig ist

Militante Palästinenser feuern Raketen auf Israel. Insgesamt zehn Raketen werden aus dem Gazastreifen abgefeuert. Acht davon werden von israelischen Raketenabwehrsystemen abgefangen, eine landet in einem Feld und eine weitere trifft ein Haus, verursacht aber nur Sachschaden. Israels Militär reagiert mit Vergeltungsschlägen. Ob die Hamas oder die Terrororganisation Islamischer Dschihad für die Raketen verantwortlich sind, ist noch unklar. Von Alexandra Föderl-Schmid

Beto O'Rourke gibt Rennen um Präsidentschaftskandidatur auf. Der Ex-Kongressabgeordnete aus Texas hat seine Bewerbung für die demokratische Präsidentschaftskandidatur zurückgezogen. Es sei inzwischen klar, dass seine Kandidatur nicht erfolgreich sein könne, erklärte O'Rourke am Freitag. Er ließ offen, ob er sich noch einmal für den Senat oder andere politische Funktionen und Ämter bewerben wird. Zum Text

Konkrete Morddrohung gegen Cem Özdemir. Eine Gruppe, die sich selbst "Atomwaffen Division Deutschland" nennt, droht dem Grünen-Politiker mit dem Tod; eine rechtsextremistische Gruppe "Atomwaffen Division" (AWD) gibt es in den USA. Das Bundeskriminalamt sieht die Gefährdung durch rechtsterroristische Gewalt unverändert auf einem abstrakt hohen Niveau. Zum Text

Britische Polizei: Tote in Lkw vermutlich Vietnamesen. Als vor zwei Wochen in einem Container-Lkw bei London 39 Leichen gefunden wurden, ging die Polizei zuerst davon aus, dass es sich dabei um Chinesen handle. Nach den neuen Erkenntnissen stehe man jetzt aber im Kontakt mit der vietnamesischen Regierung. Es gab weitere Festnahmen in Vietnam und Nordirland. Viele Fragen sind aber immer noch offen. Zur Meldung

Was wichtig wird

Kurden demonstrieren in Berlin gegen türkische Offensive in Syrien. Die Strecke der Demo am Samstag führt zum Brandenburger Tor. Angemeldet sind 1000 Teilnehmer.

Merkel beendet ihre Indien-Reise. Zum Abschluss wird die Bundeskanzlerin am Samstag unter anderem an der Jahreshauptversammlung der Deutschen Außenhandelskammer teilnehmen. Während sie gerade in der eigenen Partei in der Kritik steht, bekommt Merkel in Indien viel Lob und Anerkennung.

Macron reist nach China. Der französische Staatschef wird in Peking und Shanghai erwartet. Macron wird von zahlreichen Wirtschaftsvertretern begleitet, darunter Manager von Airbus, Safran oder BNP Paribas.

7 aus 7 - Meistempfohlen in dieser Woche

Wegbleiben als Statement. Nach dem Einmarsch in das syrische Kurdengebiet fürchten viele Türkei-Urlauber um ihre Sicherheit. Das ist Unsinn - wegbleiben sollten sie trotzdem. Kommentar von Monika Maier-Albang

Greta Thunberg lehnt Umweltpreis aus Protest ab. Die schwedische Umweltaktivistin sollte den renommierten Preis des Nordischen Rates erhalten. Aber, so Thunberg, die Klimabewegung bräuchte keine Auszeichnungen. Die Regierungen sollten lieber den Wissenschaftlern zuhören. Von Kai Strittmatter

Dem Humanismus beim Abblättern zusehen. Trump verkündet das Ende des IS-Chefs al-Bagdadi auf eine Art, die eines Präsidenten unwürdig ist. Damit treibt er die Entmenschlichung des Besiegten voran. Kommentar von Bernd Graff

"Es gibt Gipfel, die aus mythologischen Gründen tabu sind". Australien verbietet die Besteigung des Uluru, weil er für die Ureinwohner heilig ist. Ein Gespräch mit Reinhold Messner, der selbst schon oben war - und das Verbot für richtig hält. Interview von Titus Arnu

Worte, die vergiften. Die Formel "Politisch korrekt" ist das Morsezeichen der Denkfaulen. Es bespöttelt die Werte der Gleichheit und der Würde, die den Kern der Demokratie ausmachen. Kolumne von Carolin Emcke

Mehr Stoff für die Mitte, bitte. Warum werden Oberteile mit aufsteigender Konfektionsgröße immer breiter, aber kaum länger? Von Alena Schröder

Was mir das Herz bricht: Menschen an ihrem ersten Praktikumstag. Denn der einzige, der sie an diesem Tag im Büro erwartet, sind sie selbst. Von Marcel Laskus

Frühstücksflocke

Der Kult um die Kühe. Floridas Seekühe standen kurz vor dem Aussterben. Dann wurden die sanften Riesen zur Touristenattraktion: In Crystal River, wo man mit den Tieren schwimmen kann, gibt es inzwischen eine Seekuh im Stadtwappen und an fast jeder Straße Briefkästen in Seekuhform. Ob das für das Überleben der empfindlichen Tiere hilfreich oder hinderlich ist, ist allerdings fraglich. Von Stefan Wagner