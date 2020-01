Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Nachrichten kompakt

Landwirte protestieren zum Start der Grünen Woche. Sie fühlen sich durch neue Auflagen an den Pranger gestellt und sammeln sich anlässlich der Agrarmesse in Berlin zu bundesweiten Traktordemos (zu den Fotos). Ein Ärgernis für die Landwirte ist zum Beispiel die neue Düngeverordnung, die das Ausbringen von Dünger einschränken soll. Hinter den Protesten steht die Bewegung "Land schafft Verbindung". Deren Sprecher Dirk Andresen fordert für die Einhaltung höherer Umweltstandards mehr Geld. Zum Interview von Michael Bauchmüller

Chamenei warnt Iraner vor Verbrüderung mit den USA. Das geistliche Oberhaupt des Landes bezeichnet den US-Präsidenten Trump als "Clown", der dem Volk einen "giftigen Dolch" in den Rücken rammen werde. Trump signalisierte zuletzt Unterstützung für iranische Demonstranten, die seit dem Raketenabschuss einer Passagiermaschine auf die Straße gehen. Mehr dazu

Ukrainischer Ministerpräsident Honcharuk bietet seinen Rücktritt an. Damit reagiert er auf Videoaufnahmen, auf denen er Präsident Selenskij "ein sehr primitives Verständnis der Wirtschaft" unterstellt. Viele Parlamentarier halten die Veröffentlichung des offenbar manipulierten Mitschnitts für politisch motiviert. Unklar ist, ob Selenskij und das Parlament den Rücktritt annehmen werden. Zum Text von Florian Hassel

Trumps ehemaliger Chefstratege Bannon meldet sich mit neuer Radioshow zurück. Steve Bannon hat beim Aufstieg von US-Präsident Trump die Strippen gezogen. Besuch bei einem Mann, der von zu Hause aus mitten im Impeachment-Verfahren gegen den US-Präsidenten die Radioshow "War Room" startet. Damit geht der Gründer der rechtspopulistischen Medienplattform Breitbart vehement gegen die Gegner von Trump an. Alan Cassidy hat ihn in Washington getroffen.

Passfotos vom Fotografen sollen erlaubt bleiben. Innenminister Seehofer will Bürger selbst entscheiden lassen, wo sie Ausweisbilder anfertigen lassen. Ein Gesetzentwurf seines Ministeriums sah vor, dass die Fotos nur noch in Behörden geknipst werden dürfen, um Betrug vorzubeugen. Mit seiner Kehrtwende beugt sich Seehofer nun dem Widerstand der Fotogeschäfte. Zum Bericht von Jannis Brühl

Mallorca dämmt den Partytourismus weiter ein. Ab Sommer dürfen All-inclusive-Hotels in bei Touristen beliebten Regionen kein Flatrate-Trinken mehr anbieten. Drinks müssen dann einzeln abgerechnet werden. Außerdem sollen Läden, die bislang nachts Bier und Schnaps verkaufen, bereits um 21.30 Uhr schließen. Im Februar untersagte die Insel bereits den Alkoholkonsum auf der berüchtigten Schinkenstraße. Zur Meldung

3 aus 24 - Meistempfohlen heute

Gut, dass das vom Tisch ist. Die Widerspruchslösung bei der Organspende hätte das Selbstbestimmungsrecht eingeschränkt. Deshalb ist es richtig, dass der Bundestag mehrheitlich gegen sie gestimmt hat. Andere Maßnahmen sind nötig. Zum Kommentar von Christina Berndt

Rechtsbruch für den Klimaschutz? Schweizer Umweltaktivisten stürmen Banken und fordern von den Kreditinstituten, mehr gegen den Klimawandel zu tun. Vor Gericht werden sie überraschend freigesprochen. Von Isabell Pfaff

Unruhestifter. Russisch Koks ist ein Drink, der für genau eine Stunde alles durcheinanderbringt - und dafür nur Wodka, Zitrone, Kaffee und Zucker braucht. Und natürlich den Mond. Zur Kolumne von Simone Buchholz

SZ-Leser diskutieren​

Angriffe: Wie können Politiker geschützt werden? "Wer heute aus Protest, weil Demokratie doch anstrengend ist, rechte Gesinnung in unsere Parlamente wählt, dem muss schon klar sein, was damit angerichtet werden kann", schreibt Josef Gwinner. "Alle Demokraten müssen sich zeigen und diesen Entwicklungen mit Masse und Entschlossenheit begegnen. Auf der Straße und besonders in den sozialen Medien - es reicht nicht festzustellen, dass die Demokraten mehr sind, wir müssen es deutlich zeigen." Anmavejo kommentiert: "Es gibt rote Linien, die zu überschreiten die Gesellschaft hingenommen hat und hinnimmt, weil das der augenscheinlich einfachste Weg ist. [...] Bevor der Mut, Werte zu vertreten, Grenzen zu setzen und ein striktes Nein auszusprechen, gezeigt werden kann, steht die Selbstreflexion und das eigene Bewusstsein von dem, was ich nach bestem Wissen und Gewissen persönlich für gut oder schlecht heiße [...]. Ohne die Bewältigung dieser Mammutaufgaben sehe ich keine Chance für einen humanen Umgang miteinander." Diskutieren Sie mit.