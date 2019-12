Nachrichten am Morgen - die Übersicht für Eilige

Was heute wichtig ist und wird.

Was wichtig ist

US-Repräsentantenhaus stimmt für Impeachment von Trump. Eine Mehrheit im US-Repräsentantenhaus hat entschieden, den US-Präsident wegen Machtmissbrauchs und Behinderung des Kongresses vor dem Senat anzuklagen. Wann das Verfahren im Senat stattfinden wird, ist noch unklar. Zur Nachricht. Umfragen zeigen, dass das Impeachment Trump bislang politisch kaum geschadet hat. Den Demokraten hingegen könnte es hingegen gefährlich werden, analysiert Thorsten Denkler.

EXKLUSIV Zehntausende profitieren von gekauften Likes. Eine Liste, die SZ, NDR und WDR vorliegt, gibt Einblick in das Geschäftsmodell einer Firma, die sogenannte Clickworker engagiert. Sie sollen in den sozialen Medien Interesse und Zustimmung für bestimmte Personen, Firmen oder Organisationen vorgaukeln. In der Liste tauchen Politiker und Verbände aller großen politischen Parteien auf. Mehr dazu

Zahl der Tabaknutzer weltweit sinkt. Davon geht die Weltgesundheitsorganisation (WHO) nach einer neuen Analyse aus. Nach jahrzehntelangen Anti-Tabak-Kampagnen geht erstmals auch die Zahl der männlichen Tabaknutzer weltweit zurück. Die WHO sieht darin einen entscheidenden Wendepunkt im Kampf gegen Tabakprodukte. Zur Meldung

EXKLUSIV EU-Wettbewerbskommissarin Vestager lobt von der Leyen. Margrethe Vestager ist in der EU-Kommission für weitere fünf Jahre für Wettbewerbsfragen zuständig. Sie glaubt, dass ihre zweite Amtszeit "sehr verschieden" sein werde - und lobt Ursula von der Leyen für Diversität und Handy-Bann. Als neue EU-Kommissionspräsidentin habe sie eine "andere Atmosphäre" in Brüssel geschaffen. Von Matthias Kolb

Haftbefehl gegen Boliviens Ex-Präsidenten Morales. Dem früheren Staatschef werden Rebellion, Terrorismus und Finanzierung von Terrorismus vorgeworfen. Morales lebt seit seinem Rücktritt im Exil. Zur Nachricht

Was wichtig wird

SZPlus Queen's Speech im britischen Parlament. Königin Elizabeth II. verliest das Regierungsprogramm von Premier Boris Johnson. Darin dürfte neben dem EU-Austritt vor allem Johnsons Versprechen von massiven Investitionen in den Nationalen Gesundheitsdienst (NHS) eine prominente Rolle spielen. Warum die Tories bei der Wahl so erfolgreich waren, erklärt Propaganda-Experte Peter Pomerantsev im Interview.

Dritter Jahrestag des Terroranschlags auf dem Breitscheidplatz. Politiker und Angehörige erinnern an die Opfer des islamistisch motivierten Anschlags. Stahlgitterkörbe gefüllt mit Sandsäcken sollen vor Ort Anschläge wie den vom 19. Dezember 2016 verhindern, bei dem der Tunesier Anis Amri mit einem Lkw zwölf Besucher ermordete. Von außen wirkt der Berliner Weihnachtsmarkt wie eine Sperrzone. Zur Reportage von Jan Heidtmann

Prozessbeginn im Mordfall des Investigativ-Journalisten Jan Kuciak. Der Mord an ihm und seiner Verlobten am 21. Februar 2018 überschattet die slowakische Politik. Angeklagt sind der Unternehmer Marian K. als mutmaßlicher Auftraggeber und drei vermutliche Täter. Ein geständiger Mittäter hat der Polizei Informationen geliefert und bekommt dafür ein eigenes Verfahren mit einer voraussichtlich milden Strafe.

Putin stellt sich Fragen von Journalisten. 1895 Journalisten aus aller Welt und allen Teilen des größten Landes der Erde sind für das Großereignis im internationalen Handelszentrum in Moskau akkreditiert, wie der Kreml vorab mitteilte. Umfragen zufolge sind in Russland viele Menschen mit der wirtschaftlichen Lage unzufrieden, viele sehnen sich nach politischen Veränderungen.

Frühstücksflocke

Erfüllter Weihnachtswunsch. Schon immer war es der Traum einer alten Dame, vorne im Flugzeug in der Nähe der Piloten zu sitzen. Ein Mann hat der 88-Jährigen deshalb auf einem Langstreckenflug seinen Platz in der ersten Klasse überlassen. Nicht nur die Flugbegleiter zeigten sich bewegt.