Was wichtig ist

Zeugen sagen bei Impeachment-Anhörungen aus, dass Trump Druck auf Ukraine ausgeübt habe. Die Demokraten treiben das Amtsenthebungsverfahren wegen der Ukraine-Affäre voran. Zwei wichtige Diplomaten enthüllen bei ihren öffentlichen Aussagen neue Details, die Trump belasten, berichtet Hubert Wetzel (Zum SZ-Plus-Text von Alan Cassidy). Wer die Akteure in dem Skandal sind, erklärt Thorsten Denkler.

Trump lobt sein Verhältnis zu Erdoğan. Das Treffen der Präsidenten im Weißen Haus ist von Konflikten überschattet, zum Beispiel dem Kauf russischer Abwehrraketen durch die Türkei. Dennoch lobt Trump seinen Gast überschwänglich. Erdoğan gibt Trump den Brief zurück, mit dem dieser vergeblich versuchte hatte, ihn vom Einmarsch in Nordsyrien abzuhalten. Zum Bericht von Thorsten Denkler

Klimakrise bedroht Gesundheit von Kindern weltweit. Hunger, Infektionen, Hitze: Eine aktuelle Analyse beschreibt, wie steigende Temperaturen für Menschen zur Gefahr werden. Kinder seien besonders anfällig, weil sich ihr Körper und ihr Immunsystem noch in der Entwicklung befinden, so die Experten. Die Details

Morales sieht sich weiterhin als Präsident Boliviens. Aus Mexiko meldet sich Morales in einem Interview zu Wort: Er sei weiterhin Präsident - denn das Parlament müsse seinen Rücktritt entweder annehmen oder ablehnen. Es war zuletzt allerdings nicht beschlussfähig, da die Abgeordneten von Morales' Partei die Sitzung boykottierten. Zur Meldung

Google will Girokonten anbieten. Da Google keine eigene Bankenlizenz hat, kooperiert der Konzern mit der Citigroup Bank. Im Kern von Googles Interesse dürften die Nutzerdaten stehen. Girokonten sind dafür ein ideales Produkt, da Kunden selten den Anbieter wechseln. Zum Text

Niederlande führen Tempo 100 auf Autobahnen ein. Premierminister Rutte nennt die Entscheidung "ärgerlich", aber unumgänglich, um den Ausstoß von Stickstoffoxid zu senken und gleichzeitig Arbeitsplätze zu retten. Wegen zu hoher Werte hatten Tausende Bauvorhaben gestoppt werden müssen. Von Thomas Kirchner

Was wichtig wird

Bundestag entscheidet über Masern-Impfpflicht. Nach Plänen von Gesundheitsminister Spahn (CDU) sollen Eltern ab März 2020 vor Aufnahme ihrer Kinder in Kitas oder Schulen nachweisen müssen, dass diese geimpft sind. Die Pflicht soll auch für Personal in Kitas und Schulen sowie für Beschäftigte in medizinischen Einrichtungen gelten. Bei Verstößen sollen Bußgelder bis zu 2500 Euro drohen.

Ministertreffen zum Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat. Nach dem Tod von Anführer al-Bagdadi will die US-Regierung bei einem Außenministertreffen mit ihren Verbündeten über das weitere Vorgehen im Kampf gegen den IS sprechen. Eingeladen sind die Top-Diplomaten von etwa 80 Staaten.

Frühstücksflocke

"Weit weg vom Besten, das New York zu bieten hat." Der Shrimps-Cocktail? Schmeckt wie kaltes Latex in Ketchup. Wie eine Restaurantkritik das angeblich beste Steakhaus von New York in Bedrängnis bringt, beschreibt Johanna Bruckner.