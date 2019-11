Nachrichten am Morgen - die Übersicht für Eilige

Brandsätze rund um die Polytechnische Universität in Hongkong.

Was wichtig ist und wird.

Was wichtig ist

Gewalt in Hongkong eskaliert weiter. Die Polizei hat versucht, das verbarrikadierte Eingangstor einer besetzen Universität zu stürmen. Die Demonstranten haben sich daraufhin in den Campus zurückgezogen und Brandsätze entfacht. Eine unbekannte Zahl von Aktivisten wurde festgenommen. Hongkongs Oberstes Gericht hat unterdessen das Vermummungsverbot kassiert. Das Verbot sei nicht mit dem Grundgesetz vereinbar. Mehr dazu

Bundesregierung will Funklöcher schließen. Nach Angaben aus Regierungskreisen sollen bis 2024 genau 1,1 Milliarden Euro über das Sondervermögen Digitale Infrastruktur in den Kampf gegen Funklöcher fließen. Das Sondervermögen wird aus den Milliardenerlösen der Frequenzauktion für den neuesten Mobilfunkstandard 5G gespeist. Von Markus Balser

Bloomberg entschuldigt sich für Fehler. Inmitten der Vorbereitungen für eine mögliche Präsidentschaftskandidatur hat der frühere New Yorker Bürgermeister Fehler in seiner damaligen Amtszeit eingeräumt. Michael Bloomberg entschuldigte sich für die unter ihm eingeführte Taktik des "stop and frisk", bei der Polizisten Menschen willkürlich kontrollieren und durchsuchen können. Zum Bericht

Was wichtig wird

Ägyptens Präsident al-Sisi in Berlin. Dort trifft er Bundestagspräsident Schäuble und Bundespräsident Steinmeier. Al-Sisi reist zur Konferenz "Compact with Africa" an, mit der die Bundesregierung reformorientierte Staaten unterstützt. Bundesaußenminister Maas hatte Ägypten bei einem Besuch im Oktober zur Achtung der Menschenrechte aufgerufen.

Brandenburgs Grüne geben Ergebnis der Urabstimmung über Koalitionsvertrag bekannt. Damit die rot-schwarz-grüne Koalition in Potsdam starten kann, fehlt noch die Zustimmung der Grünen. Dabei geht es nicht nur um den Koalitionsvertrag, sondern auch um den Personalvorschlag der Grünen-Spitze: Danach soll Ursula Nonnemacher Gesundheits- und Sozialministerin werden und Axel Vogel Landwirtschafts- und Umweltminister.

EU-Haushaltsverhandlungen gehen in die entscheidende Runde. Im Streit über den milliardenschweren Haushalt für 2020 ringen die EU-Staaten und das Europaparlament um einen Kompromiss. Die Zeit drängt: Die Frist für das Vermittlungsverfahren läuft nur noch bis Mitternacht. Gelingt bis dahin keine Einigung, muss die EU-Kommission einen neuen Entwurf zum Haushalt vorlegen.

Frühstücksflocke

Bei denen piept's wohl. Den Neuseeländern ist die Wahl ihres Jahresvogels so wichtig wie die ihres Parlaments. Im Inselstaat stimmen Zehntausende darüber ab, welcher Vogel den Titel tragen darf. Sogar Premierministerin Ardern gratulierte dem Sieger, dem Gelbaugenpinguin, auch Hoiho genannt. Viele ihrer Landsleute gehen in ihrer Vogelbegeisterung noch weiter - selbst vor Wahlbetrug schrecken manche Vogelfreunde nicht zurück.