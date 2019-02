8. Februar 2019, 07:31 Uhr SZ Espresso Nachrichten am Morgen - Die Übersicht für Eilige

Was wichtig ist und wird.

Von Christian Simon

Was wichtig ist

EXKLUSIV Müller fordert von SPD mehr Mut bei Reform von Hartz IV. Berlins regierender Bürgermeister bezeichnet die Vorschläge seiner Parteivorsitzenden als "guten Aufschlag". Andrea Nahles hatte vorgeschlagen, über die längere Zahlung von Arbeitslosengeld I, die Hartz-Sanktionen und ein solidarisches Bürgergeld nachzudenken. Müller wirbt um Unterstützung für ein Pilot-Programm in der Hauptstadt. Von Henrike Roßbach und Jens Schneider

Amazon-Chef Bezos wirft National Enquirer Erpressung vor. Das Boulevardblatt hatte nach dem Ehe-Aus von Bezos private Textnachrichten veröffentlicht, die der Unternehmer mit seiner neuen Freundin ausgetauscht haben soll. Der Amazon-Chef hatte daraufhin Privatermittler auf den National Enquirer angesetzt. Jetzt wirft Bezos dem Chef des Enquirer-Mutterkonzerns vor, ihm gedroht zu haben, sollte er seine Nachforschungen nicht einstellen. Zum Text

Wirecard will Financial Times verklagen. Grund sind Berichte der Zeitung über Vorwürfe von Betrug und Geldwäsche gegen eine Wirecard-Tochter in Singapur. Nach den Berichten hatte die Aktie des deutschen Zahlungsdienstleisters zwei Mal massiv an Wert verloren. Von Harald Freiberger

UN-Bericht belastet Saudi-Arabien im Fall Khashoggi. Eine Menschenrechtsexpertin der Vereinten Nationen macht Riad für den Tod des Journalisten verantwortlich. Die Rede ist von einer "brutalen und vorsätzlichen Tötung", deren Aufklärung das Königreich behindert habe. Mehr Informationen

Fünf Tote bei Wohnhausbrand in Rheinland-Pfalz. Das Feuer brach im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses in Lambrecht aus. Die Brandursache ist noch unklar. Die Höhe des Sachschadens liegt bei mehreren hunderttausend Euro, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Zum Text

Leiche von Emiliano Sala identifiziert. Das Kleinflugzeug des Fußballprofis verschwand vor zwei Wochen auf dem Weg zu seinem neuen Verein Cardiff City. Das Wrack der Maschine wurde später auf dem Grund des Ärmelkanals gefunden. Auch der Pilot starb bei dem Unglück. Zum Artikel

Was wichtig wird

EU entscheidet über Gasrichtlinie. Die schon im Bau befindliche Ferngasleitung Nord Stream 2 soll Erdgas aus Russland nach Deutschland bringen. Die USA, Polen und andere Staaten kämpfen vehement gegen das Projekt, weil es Russland Einfluss verschaffe. Die USA wollen stattdessen eigenes Gas nach Europa liefern. In der EU könnte eine Änderung der Gasrichtlinie Nord Stream 2 unwirtschaftlich machen. Frankreichs Haltung dazu könnte entscheidend werden.

Statistisches Bundesamt veröffentlicht Handelsbilanz 2018. Erzielt die deutsche Exportwirtschaft wieder einen hohen Überschuss? Wegen seiner enormen Exportüberschüsse gerät Deutschland international immer wieder in die Kritik.

Eröffnung der neuen BND-Zentrale in Berlin. Es ist einer der größten Umzüge in der Geschichte der Bundesrepublik. Und auch wenn die Verlegung des Geheimdienstes von Pullach bei München nach Berlin-Mitte lange bekannt war: Es dürfte eine der geheimsten im Lande gewesen sein. So sieht die neue Zentrale aus. Zur Eröffnung des neuen Standortes wird auch Kanzlerin Merkel erwartet. Die Etappen auf dem Weg nach Berlin

Frühstücksflocke

Warum ein Fahrradhersteller seine Kartons mit Fernsehern bedruckt. Ein niederländischer Unternehmer hatte Schwierigkeiten mit seinen Lieferungen in die USA - bis sein Bruder sich einen Kniff einfallen ließ. Er sagt: "Wir hatten keine Wahl." Wieso der Trick so gut funktioniert, lesen Sie hier.