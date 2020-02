Tausende Menschen bei der Mahnwache am Donnerstag in Hanau

Was wichtig ist

Tausende versammeln sich zu Mahnwache in Hanau. Auch bei Kundgebungen in vielen anderen Städten wird der Opfer des rechten Terrorakts gedacht. Bundespräsident Steinmeier ruft in der Stadt des Anschlags zu gesellschaftlichem Zusammenhalt auf. Der Liveblog zum Nachlesen. Was über die zehn Erschossenen bislang bekannt ist, hat Juri Auel zusammengefasst. Der Staat muss Rechtsextremismus intensiver bekämpfen, kommentiert SZ-Chefredakteur Kurt Kister. Nach Hanau flammt erneut die Debatte über die deutsche Waffengesetzgebung auf. Ist sie zu lasch? Zum Text mit SZ Plus.

Coronavirus: 118 neue Todesfälle in China, Irak schließt Grenze zu Iran. Chinesische Behörden melden erneut über 100 Tote durch das Virus, die Zahl der Neuinfektionen liegt unter 1000. Sorge bereitet dagegen die Situation in Iran. Dort meldeten die Behörden zwei Tote, die aber offenbar keinen Kontakt zu Chinesen hatten. Zum Bericht

Russland mischt sich offenbar wieder zu Gunsten Trumps in den US-Wahlkampf ein. Das teilt ein Mitarbeiter des Geheimdienstkooridinators einem Ausschuss des US-Kongresses mit. Präsident Trump ist offenbar verärgert, allerdings über den Bericht. Der New York Times zufolge befürchtet Trump, dass die Demokraten die Information im Wahlkampf gegen ihn verwenden könnten. Zum Text

Tesla darf Rodung für Fabrik in Brandenburg fortsetzen. Das Berliner Oberverwaltungsgericht wies die Beschwerden zweier Umweltverbände zurück. Das Projekt sei von großem Interesse für die Öffentlichkeit, hieß es als Begründung.

Lebensmittelkontrolleure durchsuchen Räume von Pro Ovo. Die Firma soll verschimmelte Eier sowie Eier mit Madenbefall verarbeitet und ausgeliefert haben - einst unter anderem an die Firma Manner. Die Durchsuchung erfolgte, nachdem Süddeutsche Zeitung und Oberösterreichische Nachrichten über die Firma berichtet hatten.

Roger Stone zu 40 Monaten Haft verurteilt. Stone wurde unter anderem vorgeworfen, in den Russland-Ermittlungen gegen den US-Präsidenten den Kongress belogen zu haben. Die Festlegung des Strafmaßes war zuletzt zu einem Politikum geworden.

Was wichtig wird

Parlamentswahl in Iran. In die Wahl 2016 gingen die Iraner voller Optimismus: Sie erhofften einen Wirtschaftsaufschwung nach Ende der internationalen Sanktionen und mehr Reformen. Vier Jahre später hat sich die Lage verdüstert. Die USA haben das Atomabkommen verlassen und harte Wirtschaftssanktionen verhängt. Der Konflikt mit Washington brachte die Islamische Republik an den Rand eines existenzgefährdenden Krieges. Beobachter sind der Meinung, der Druck auf Präsident Rohani wird steigen.

Demonstrationen zum zweiten Jahrestag des Journalistenmordes in der Slowakei. Der Enthüllungsjournalist Ján Kuciak und seine Verlobte wurden am 21. Februar 2018 in ihrem Haus erschossen. Kuciak hatte über Verfilzungen zwischen Politik und Geschäftsleuten recherchiert. Sein Tod löste Massendemonstrationen aus, in deren Gefolge Regierungschef Robert Fico und der Polizeichef zurücktraten. Nun stehen die mutmaßlichen Mörder und der Unternehmer Marian Kocner als mutmaßlicher Auftraggeber vor Gericht.

Frühstücksflocke

Harry und Meghans "Archie Noah". Prinz Harry und Meghan sollen ihre Firma nach dem Abschied aus dem britischen Königshaus nicht mehr "Sussex Royal" nennen dürfen. Wir hätten da ein paar andere Ideen. Von Fabian Müller, Violetta Simon, Max Sprick und Veronika Wulf