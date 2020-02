Was an diesem Wochenende wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Das Wochenende kompakt

Wahl in Hamburg: SPD gewinnt, AfD und FDP zittern. Die SPD bleibt trotz Verlusten mit knapp 38 Prozent stärkste Kraft vor den Grünen und der CDU, so die Prognosen. FDP und AfD bangen um den Wiedereinzug in die Bürgerschaft. Alle Ergebnisse der Wahl in Grafiken finden Sie hier. Wie Bürgermeister Tschentscher, weitere Kandidaten und die Bundespolitik reagieren, können Sie im SZ-Liveblog verfolgen.

Italien versucht mit totaler Isolation, Covid-19 unter Kontrolle zu bringen. Ein Dutzend Gemeinden sind abgeriegelt, notfalls aktiviert die Regierung das Militär: Wie der Ausbruch des neuen Coronavirus den Norden Italiens trifft, schildert Oliver Meiler. Die Nähe zu Deutschland kann verstören, doch in Notlagen wächst Italien verlässlich über sich hinaus, kommentiert Stefan Ulrich (SZ Plus). Die Auswirkungen des Virus auf die Weltwirtschaft sind schon spürbar, berichtet Cerstin Gammelin.

Ramelow-Wahl in Thüringen weiter unklar. Am Freitagabend einigen sich Linke, SPD und Grüne mit der CDU auf eine Wiederwahl des Ex-Ministerpräsidenten. Am Samstag spricht sich der Generalsekretär der Bundes-CDU Ziemiak gegen eine Wahl des Linken mit CDU-Hilfe aus. Mehr dazu. Die Landes-CDU erklärt schließlich, sie würde eine rot-rot-grüne Regierung unterstützen, wähle aber "Ramelow nicht aktiv" mit. Die Regierungskrise ausgelöst hatte die Wahl des FDP-Politikers Kemmerich mit Stimmen von FDP, CDU und AfD.

Sanders erzielt hohen Sieg bei Vorwahl in Nevada. Bei der dritten Vorwahl der US-Demokraten liegt der linke Präsidentschaftsbewerber bei etwa 47 Prozent. Es folgen nach Auszählung der Hälfte der Stimmbezirke Biden mit 19 und Buttigieg mit 15 Prozent. Sanders gewinnt so deutlich, dass sich moderate Demokraten fragen, wie er aufzuhalten sein soll, analysiert Thorsten Denkler.

Deutschland trauert nach Terror in Hanau. Nach dem rassistisch motivierten Anschlag mit elf Toten finden in vielen Städten Kundgebungen statt. Die Bilder. Auch am Sonntag gedenken Tausende in Hanau der Opfer. Ihre Namen werden online unter #SayTheirNames geteilt. Mehr auf jetzt.de. Bundesinnenminister Seehofer erwägt mit Blick auf den Anschlag, das Waffenrecht zu verschärfen. Die Details

Köln und Düsseldorf sagen Karnevalsveranstaltungen ab. Der "Schull- un Veedelszöch" in Köln und das "Kö-Treiben" in Düsseldorf finden am Sonntag wegen erwarteter Sturmböen nicht statt. Die großen Rosenmontagszüge sind nach den Prognosen der Meteorologen nicht gefährdet. Zur Nachricht

Biathlon: Røiseland bricht Rekord, Bø siegt souverän. Mit fünf Mal Gold und zwei Mal Bronze ist die Norwegerin Røiseland die erfolgreichste Athletin bei einer Biathlon-Weltmeisterschaft. Ihr Landsmann Bø gewinnt den Massenstart bei den Herren. Der Russe Loginow tritt nach einer Doping-Razzia gar nicht erst an. Mehr dazu

3 aus 48 - Meistempfohlen am Wochenende

Was hinter dem Frauenhass rechter Attentäter steckt. Der mutmaßliche Täter von Hanau offenbart in seinem Pamphlet ein gestörtes Verhältnis zu Frauen. Das ist bei rechten Terroristen ein gängiges Motiv. Von Meredith Haaf

Fehler und noch größere Fehler. Thüringen braucht endlich eine handlungsfähige Landesregierung. Doch wenn die CDU jede "Form der Zusammenarbeit" mit der Linken ablehnt, gesteht sie der AfD dort eine Sperrminorität zu. Kommentar von Detlef Esslinger

Sind unsere Leben so viel wert wie eure? Mahnwachen, Schweigeminuten, Kondolenztweets - diese Gesten von Politikern berühren unsere Autorin nicht mehr. Denn Rassismusbetroffene fühlen sich von deutschen Sicherheitsbehörden seit Jahrzehnten im Stich gelassen. Und es gibt nur einen Weg das zu ändern. Von Minh Thu Tran

SZ-Leser diskutieren

Merkel-Nachfolge: Ist die CDU aus der Zeit gefallen? Die Mehrheit der Leser bejaht diese Frage. "Eine Partei, in der ein 38-jähriger Kandidat als 'blutjung' bezeichnet wird und ein Herr Merz als Heilsbringer, ist irgendwie schon ein bisschen aus der Zeit gefallen", schreibt Schuncks. Anna_Bohlika findet, die konservative CDU könne gar nicht modern sein und habe den Mittelstand "ad absurdum geführt". Werano meint sogar, die Partei sei "von vorgestern. Wenn ich mir den feschen Jens Spahn anhöre, 1950! Passt nicht mehr in die Zeit." Diskutieren Sie mit.