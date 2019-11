Was an diesem Wochenende wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Das Wochenende kompakt

Koalition einigt sich bei der Grundrente. Menschen, die 35 Jahre lang in die Altersvorsorge eingezahlt und dabei wenig verdient haben, sollen bei den Altersbezügen besser gestellt werden. Anstelle der lange diskutierten Bedürftigkeitsprüfung soll eine umfassende Einkommensprüfung klären, wer anspruchsberechtigt ist. Bis zu 1,5 Millionen Menschen sollen von 2021 an von der Grundrente profitieren können. Von Michael Bauchmüller und Mike Szymanski, Berlin

Tausende feiern 30. Jahrestag des Mauerfalls am Brandenburger Tor. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die Menschen dazu aufgerufen, ihre selbst errichteten Mauern einzureißen. Zuvor hatte er zusammen mit Kanzlerin Angela Merkel die Mauer-Gedenkstätte in der Bernauer Straße in Berlin besucht, berichtet Stefan Braun. In einem historischen Blog haben wir die Ereignisse des 9. und 10. November 1989 zusammengetragen. Alle weiteren Texte und Videos zum Themenschwerpunkt Mauerfall finden Sie hier.

Reine Männer-Vereine sollen Steuervorteile verlieren. Finanzminister Olaf Scholz will Vereinen, die grundsätzlich keine Frauen aufnehmen, den Status der Gemeinnützigkeit entziehen. Ein entsprechendes Gesetz sei in Arbeit. Zur Nachricht

Boliviens Präsident Morales kündigt Neuwahlen an. Damit beugt er sich nach wochenlangen Protesten dem Druck aus der Bevölkerung. Nach der Wahl am 20. Oktober hatte er sich direkt zum Sieger erklärt, obwohl die Opposition und internationale Beobachter der Organisation Amerikanischer Staaten erhebliche Zweifel am Wahlergebnis angemeldet hatten. Zur Nachricht

Mehr als zehntausend Menschen demonstrieren gegen rechts. Ausgerechnet zum 81. Jahrestag der nationalsozialistischen Novemberpogrome marschieren Rechtsextreme in Bielefeld auf. Bei mehr als 14 Gegendemos sprechen sich Bielefelder für Toleranz und gegen rechts aus. Mehr dazu

Indisches Gericht spricht Hindus heiligen Grund in Ayodhya zu. Seit Jahrzehnten hatten Hindus und Muslime erbittert um den Ort gestritten. Jetzt dürfen die Hindus dort einen Tempel bauen. Das Urteil dürfte alte Wunden aufreißen, schreibt Korrespondent Arne Perras.

3 aus 48 - Meistempfohlen am Wochenende

SZ Plus: "Das Leben in der DDR war manchmal auf eine bestimmte Art fast bequem." Mehr als die Hälfte ihres Lebens hat Bundeskanzlerin Angela Merkel in der DDR verbracht. Im Interview spricht sie über Indoktrination in der Schule, ihre Lieblingsbücher als Kind und die Chancen der Freiheit. Zum Interview von Nico Fried und Cerstin Gammelin, Berlin

"Nur" neun Jahre jünger. Keanu Reeves hat eine neue Freundin, die mit Mitte 40 tatsächlich aussieht wie Mitte 40. Für Hollywood ist das revolutionär. Wer sich die Schuhe des Schauspielers schon mal angesehen hat, dürfte allerdings nicht überrascht sein. Von Silke Wichert

"Klar waren wir cool - obwohl wir das Wort nicht kannten." Auch in der DDR gab es eine kreative Modeszene: Gruppen wie "Allerleirauh" zelebrierten die Dekadenz und den Punk - und verunsicherten sogar die Stasi. Von Anne Goebel

SZ-Leser diskutieren

Ihre Meinung zu 30 Jahren Mauerfall. "Ein Glücksfall der Geschichte" und "das größte Ereignis der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts" urteilen Poetnix und Wizzard. Beide kritisieren aber auch, dass bei der Wiedervereinigung viele Fehler auf Kosten der Menschen im Osten gemacht wurden. Leser Hoppster hingegen sieht die Einheit einfach noch nicht ganz umgesetzt und fordert: "Weg mit den Resten der Mauer in den Köpfen!" Diskutieren Sie mit uns.