Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Nachrichten kompakt

EXKLUSIV Grüne planen 100-Milliarden-Paket für Klimaschutz. Dafür will die Bundestagsfraktion der Partei die Schuldenbremse lockern und kurzfristig in Bahn, Gebäudesanierung und Radwege investieren. Die Vorschläge gehen weit über Mobilität und Energie hinaus. Von Michael Bauchmüller und Constanze von Bullion

EXKLUSIV Cum-Ex-Geschäfte bringen Großkanzlei Freshfields in Bedrängnis. Einem Juristen der Kanzlei droht wegen Beihilfe zur schweren Steuerhinterziehung in mehreren Fällen eine Anklage. Dabei soll ein Schaden in dreistelliger Millionenhöhe entstanden sein. Sechs Mitarbeiter eines ehemaligen Mandanten der Kanzlei müssen mit einer Anklage rechnen. Von Jan Willmroth

Merz will auf CDU-Parteitag keine Personaldiskussionen. Der wohl prominenteste Kritiker von Parteichefin Kramp-Karrenbauer bekundet, keine Konfrontation suchen zu wollen. Er kritisiert zwar erneut den Grundrenten-Kompromiss, will aber auf dem Parteitag "konstruktiv und sachlich" bleiben. Mehr dazu. Aktivisten von Greenpeace haben am Donnerstag in der Parteizentrale in Berlin das "C" aus dem Logo der CDU entfernt. Sie werfen der Partei vor, christliche Werte zu ignorieren. Kramp-Karrenbauer kontert mit Humor.

Impeachment: Zeugin rügt die Republikaner. Fiona Hill, Russland-Expertin und ehemalige Beraterin im Nationalen Sicherheitsrat des Weißen Hauses, wirft in ihrer Aussage vor dem Kongress den Republikanern vor, eine "fiktive Erzählung" zu verbreiten. Zuvor berichtet ein US-Diplomat von einem Telefonat zwischen Präsident Trump und Gordon Sondland, der am Mittwoch einen bemerkenswerten Auftritt hinlegte. Verfolgen Sie die Entwicklungen in unserem News-Blog.

Polizei-Mitarbeiter unter Kinderpornografie-Verdacht. Ein Regierungsbeschäftigter sollte die Polizei in Paderborn bei ihren Ermittlungen auch gegen sexuellen Kindesmissbrauch unterstützen. Nun wird er selbst verdächtigt, kinderpornografisches Material zu besitzen. Der Mann ist inzwischen freigestellt. Zur Nachricht

3 aus 24 - Meistempfohlen heute

Von wegen Spielerfrau. Lisa Müller gewinnt als Dressurreiterin ihr erstes Turnier auf internationaler Bühne. Sie emanzipiert sich damit in der öffentlichen Wahrnehmung von ihrem Mann Thomas Müller. Von Gabriele Pochhammer

"Engagement sollte nicht verpflichtend sein". Elisa Wilke leistet ihren Bundesfreiwilligendienst, ist aber gegen ein verbindliches Gesellschaftsjahr für alle. Sie sieht die Bürger nicht in der Pflicht, dem Staat etwas zurückgeben zu müssen. Interview von Philipp Saul

Papas Glücks-Geheimnis. Unsere Autorin fand immer eigenartig, dass ihr Vater ein Leben lang denselben Job machte. Erst als sie mal mitging, verstand sie, warum er ein zufriedener Mensch ist. Zum Text im SZ-Magazin von Daniela Gassmann

SZ-Leser diskutieren​

Wintertourismus - ein Geschäft ohne Zukunft? "Der Ski-Massentourismus in den Alpen in seiner derzeitigen Ausprägung ist ein erschreckendes Beispiel dafür, wie durch Ignoranz, Dummheit und Gier des Menschen eine atemberaubende Naturlandschaft völlig überformt und stellenweise auch zerstört wird", schreibt Zahlendreher. "Mein Appell: Stoppt den Gigantismus in den Alpen! Baut auf Qualität statt auf Masse - weg von einer Wintersportindustrie, hin zu einem nachhaltigen Skitourismus, der natur- und sozialverträglich ist." Christoph Schweizer meint: "Wenn nur Größe zählt, geht der Tourismus vor die Hunde. [...] Stagnation ist Niedergang, dieser Logik folgend ist es nächstes Jahr wirklich vorbei mit dem Wintertourismus." Diskutieren Sie mit.