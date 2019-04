8. April 2019, 09:05 Uhr SZ Espresso Nachrichten am Morgen - die Übersicht für Eilige

Was heute wichtig ist und wird.

Von Matthias Kohlmaier

Was wichtig ist

EXKLUSIV Grüne fordern: Ab 2030 nur noch abgasfreie Autos. Fraktionschef Anton Hofreiter greift einen alten Vorschlag seiner Partei auf und will die Neuzulassung von Verbrennungsmotoren wie Diesel und Benziner verbieten. Damit soll der Umstieg auf Elektrofahrzeuge erzwungen werden, berichtet Markus Balser.

US-Heimatschutzministerin Nielsen tritt zurück. In ihre Zuständigkeit fiel die Grenzpolitik. Nachfolger wird der bisherige Vorsitzende der Grenzschutzbehörden McAleenan. Zur Meldung. Nielsen hat versucht, Trumps Anti-Immigrations-Agenda durchzusetzen. Für den US-Präsidenten aber war sie nicht radikal genug, analysiert US-Korrespondent Thorsten Denkler.

Früherer EU-Kommissar Verheugen kritisiert Brexit-Haltung der EU. "Die Briten haben einen Anspruch darauf, dass die EU mal was Neues vorlegt", sagt er in der Talkshow "Anne Will". Die Sendung zeigt vor allem: Die nächste Folge der Brexit-Saga dürfte nicht weit sein. Denn der Gruselfaktor des Themas ist schwer zu überbieten. Zur TV-Kritik von Thomas Hummel

USA und UN fordern Stopp der Kämpfe in Libyen. Alle Seiten müssten die Lage deeskalieren, sagt US-Außenminister Pompeo. UN-Vertreter verlangen eine humanitäre Waffenruhe. Eine Erklärung des UN-Sicherheitsrats scheitert jedoch am Widerstand Moskaus. Zur Nachricht

EXKLUSIV Österreich bekommt "digitales Vermummungsverbot". User können in Internetforen demnach weiter unter Pseudonym posten, doch die Plattformen müssen die Identität der Autoren kennen. Ein entsprechender Gesetzesentwurf soll am Mittwoch im Ministerrat abgesegnet werden, schreibt Oliver Das Gupta.

Vater bietet 5000 Euro Belohnung für Kitaplatz. In Berlin greifen Eltern zu immer drastischeren Maßnahmen, um für ihre Kinder einen Betreuungsplatz zu finden. Längst hat sich eine Schattenwirtschaft entwickelt, berichtet Mareen Linnartz.

Was wichtig wird

Düngegipfel berät über Schutz des Grundwassers. Die EU-Kommission hat Deutschland wegen zu hoher Nitratwerte im Grundwasser verklagt. Schafft es die Bundesregierung nicht, Brüssel bald eine überzeugende Regelung vorzulegen, drohen empfindliche Strafzahlungen, berichtet Silvia Liebrich.

Urteil im Prozess gegen Pflegeoma fällt. Die Frau soll einen siebenjährigen Jungen erwürgt haben, das Motiv ist unklar. Staatsanwaltschaft und Nebenklage wollen die 70-Jährige wegen Mordes verurteilen. Für die Verteidigung handelt es sich um fahrlässige Tötung.

Bauma in München eröffnet. Sie ist die größte Baumaschinenmesse der Welt und findet alle drei Jahre für sieben Tage statt. Diese zehn Orte sind für Besucher besonders interessant.

Frühstücksflocke

Mit Chili auf Elefanten schießen. Elefanten im Maisfeld können lästig sein. Einige afrikanische Bauern und Tierschützer haben deshalb eine Methode entwickelt, um die Tiere effektiv von den Feldern fernzuhalten, ohne ihnen dabei Schaden zuzufügen: Die Menschen in Sambia beschießen allzu forsche Elefanten nun mit Chili-Kanonen. Eva Gross hat sie besucht.