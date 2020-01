Was wichtig ist

Große Koalition beschließt "Bauernmilliarde". Mit dem Geld wollen Union und SPD in den kommenden vier Jahren Investitionen in der Landwirtschaft unterstützen. Sie reagieren damit auf die anhaltenden Proteste der Landwirte angesichts strengerer Umweltauflagen. Die Regierungspartner planen außerdem, die Zahlung von Kurzarbeitergeld auf bis zu 24 Monate zu verlängern. Zur Meldung

WHO besorgt über schnelle Coronavirus-Verbreitung - auch in Deutschland. Die Übertragung des Coronavirus von Mensch zu Mensch beunruhigt die Weltgesundheitsorganisation. Die UN-Behörde will am Donnerstag bei einem Krisentreffen erneut über die Ausrufung des globalen Notstands beraten. China meldet mittlerweile mehr als 7700 Infizierte. Mehr dazu

EXKLUSIV Radiologen sollen weniger an Kernspin und CT verdienen. In zahlreichen Bundesländern kürzen Krankenkassen die Pauschalen für den Einsatz von Kontrastmitteln. Bisher konnten Mediziner es oft billig bei Pharmafirmen einkaufen und teuer abrechnen. Das System bietet Anreiz, bei Patienten mehr Kontrastmittel einzusetzen als nötig, schreiben Christina Berndt und Markus Grill.

EU-Parlament stimmt Brexit-Abkommen zu. Mit 621 zu 49 Stimmen nehmen die Parlamentarier das Austrittsabkommen an. Viele Abgeordnete bringen ihr Bedauern zum Ausdruck und die Hoffnung, dass das Land eines Tages zurückkehren könnte. Das schottische Regionalparlament in Edinburgh spricht sich noch am Abend für ein zweites Referendum über eine Unabhängigkeit von Großbritannien aus. Von Matthias Kolb

Weißes Haus will Textstellen in Boltons Buch streichen lassen. Das Manuskript enthalte "bedeutende Mengen geheimer Informationen", heißt es. Bolton könnte US-Präsident Trump in der Ukraine-Affäre schwer belasten. Dabei weiß ohnehin jeder im US-Senat, dass der Präsident seine Macht missbraucht hat, schreiben Alan Cassidy und Hubert Wetzel (SZ Plus).

Hohe Strafen für Apple und Facebook in den USA. Wegen Verstößen gegen eine Datenschutzbestimmung muss Facebook 550 Millionen Dollar zahlen. Der Konzern entgeht einem möglicherweise milliardenschweren Prozess. Apple verliert einen Patentstreit mit der Technischen Universität von Kalifornien, der 830 Millionen Dollar kostet. Zur Nachricht

Außenseiterin Sophia Kenin zieht ins Finale der Australian Open ein. Die Amerikanerin ist damit die jüngste Endspielteilnehmerin seit 2008. Sie schlägt die Australierin Ashleigh Barty am bislang heißesten Tag des Turniers. Mehr Informationen

Was wichtig wird

Beginn der ersten Synodalversammlung der deutschen Katholiken. Die Versammlung ist das zentrale Gremium des am 1. Dezember 2019 begonnenen Reformprozesses "Der synodale Weg". Die Teilnehmer beschäftigten sich dabei mit der Frage, wie der sexuelle Missbrauch von Kindern und Jugendlichen so lange unbemerkt bleiben konnte. Am Ende des Prozesses sollen konkrete Reformen stehen.

Abstimmung über Berliner Mietendeckel. Das Abgeordnetenhaus stimmt über das umstrittene Gesetz ab, das Opposition und Wirtschaftsverbände immer wieder kritisiert haben. Mit dem Mietendeckel will der Senat den weiteren Anstieg der Wohnkosten in Berlin stoppen. Die bundesweit einmalige Regelung steht vor der vorerst letzten Hürde.

BGH verhandelt Klage der Verbraucherzentralen zur Einwilligung in Cookies. Beim Surfen speichern Cookies Daten auf der Festplatte des Nutzers. Im aktuellen Fall war bei einem Gewinnspiel das Häkchen zur Einwilligung schon gesetzt. Der BGH hatte den Fall dem Europäischen Gerichtshof vorgelegt. Auf dieser Grundlage wird das Verfahren nun abgeschlossen.

Bilanz-Pressekonferenz der Deutschen Bank. Mit einer radikalen Neuausrichtung will Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing den Dax-Konzern zurück in die Erfolgsspur führen. Deutschlands größtes Geldhaus weist auch für 2019 rote Zahle aus - das fünfte Minusjahr in Folge.

Frühstücksflocke

Frischfleisch im Bärengehege. Ab Donnerstag können Besucher des Berliner Zoos die Panda-Babys im Gehege anschauen. "Meng Yuan" and "Meng Xiang" heißen sie. Ausgesprochen werden die namen "Möng Jüan" und "Möng Schiang". Sie bedeuten "erfüllter und ersehnter Traum". Den Berlinern ist das zu umständlich. Mit ihrer üblichen Schnoddrigkeit nennen sie den Panda-Nachwuchs einfach Paule und Pit. Zur Bildergalerie