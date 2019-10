Was wichtig ist

Johnson will Neuwahlen am 12. Dezember. Am kommenden Montag will der britische Premier das Unterhaus darüber abstimmen lassen. Sein Plan: Zwei Wochen lang sollen die Abgeordneten noch über seinen Brexit-Vorschlag verhandeln können, bevor das Parlament für den Wahlkampf aufgelöst wird. Sollte der Deal in dieser Zeit nicht angenommen werden, könnte er politisch davon profitieren. Cathrin Kahlweit berichtet aus London.

SPD, CDU und Grüne einigen sich in Brandenburg auf Koalitionsvertrag. Knapp acht Wochen nach der Wahl haben sich die Parteien auf einen Koalitionsvertrag geeinigt. In der Lausitz soll es demnach keine neuen Tagebaue mehr geben. Zudem werde in die Bildung, die Gesundheitsversorgung und den Klimaschutz investiert. Außerdem sollen mehr Lehrer, Polizisten, Richter und Staatsanwälte eingestellt werden. Zur Nachricht

Pentagon will zusätzliche Truppen zum Schutz von Ölfeldern. Das US-Verteidigungsministerium will militärische Kräfte nach Syrien schicken, um die Ölfelder zu schützen. Ziel sei es, den IS, die syrische Regierung, Iran und mit ihm verbündete Milizen von den Ölfeldern fernzuhalten, sagte ein Vertreter des Pentagons. Mehr dazu

Morales gewinnt Wahl doch schon im ersten Durchgang. Zuerst war eine Stichwahl in Bolivien erwartet worden, nun hat Morales offenbar doch im ersten Durchgang die nötigen Stimmen erreicht. Der seit 2006 amtierende Präsident steht damit vor seiner vierten Amtszeit, sieht sich aber mit Vorwürfen der Wahlmanipulation konfrontiert. Zur Meldung

EXKLUSIV ADAC will mehr Geld von seinen Mitgliedern. Delegierte des Automobilclubs sollen außer der Reihe über höhere Beiträge entscheiden. Vor allem für die Plus-Mitgliedschaften könnte es deutlich teurer werden. Zum Bericht von Uwe Ritzer

Frauen-Union verlangt Quote. Die Organisation vermeidet zwar das Wort "Quote", will aber, dass Listen künftig paritätisch besetzt werden. In ihrem Antrag für den CDU-Bundesparteitag heißt es, man verlange die Einführung des "Reißverschlussprinzips". Zu den Details

Bundestag berät erste Gesetzentwürfe aus dem Klimapaket. Es geht unter anderem um höhere Steuern auf Flugtickets, die Erhöhung der Pendlerpauschale und das Klimaschutz-Gesetz, das Verpflichtungen einzelner Bereiche wie Verkehr oder Landwirtschaft beim Einsparen von Treibhausgasen gesetzlich festschreibt. Auch Wohnungen, die mit alten Heizkörpern ausgestattet sind, sind betroffen. Von Michael Bauchmüller

Abschluss der Jahreskonferenz der Ministerpräsidenten. Bayern hat am 1. Oktober den Vorsitz bei der Ministerpräsidentenkonferenz von Hamburg übernommen. Wichtigste Themen sind die Reform des Föderalismus, der Klimaschutz und der Mobilfunk.

Beisetzung des verstorbenen US-Abgeordneten Elijah Cummings. Er wird im Beisein der früheren Präsidenten Bill Clinton und Barack Obama beigesetzt. Der Vorsitzende des einflussreichen Kontrollausschusses, der in den Ukraine-Ermittlungen gegen den US-Präsidenten eine zentrale Rolle spielte, war vergangene Woche im Alter von 68 Jahren gestorben.

Nato-Verteidigungsministertreffen in Brüssel. Thema ist unter anderem die Militäroffensive des Bündnismitgliedes Türkei in Nordsyrien. Bei einer Rede vor dem zweitägigen Gipfel übte US-Verteidigungsminister Esper Kritik an der Türkei. Die türkische Militäroffensive gefährde all jene Fortschritte, die im Kampf gegen die IS-Terrormiliz gemacht wurden. Von Matthias Kolb

"Wurde die Wartburg nach dem Auto benannt?" Gästeführer haben es nicht leicht. Manchmal müssen sie seltsame Fragen beantworten. Als Führer auf der mittelalterlichen Wartburg in Eisenach muss man sich dann auch bei Autothemen auskennen. Und manchmal steht plötzlich ein Königspaar auf dem Burghof. Zur Städtereise-Serie