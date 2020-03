Auf dem Weg nach Griechenland: Flüchtlinge in der Nähe von Edirne in der Nordwesttürkei.

Was wichtig ist

Frontex erwartet "Massenmigration nach Griechenland". Die EU-Grenzschutzagentur geht einem Zeitungsbericht zufolge davon aus, dass es schwierig sein wird, den Andrang aus der Türkei zu stoppen. Griechenland will einen Monat lang keine neuen Asylanträge annehmen. Seit Sonntagabend gilt für Sicherheitskräfte die höchste Alarmstufe, an der Grenze kommt es zum Einsatz von Tränengas. Die Details

US-Demokrat Buttigieg zieht Kandidatur zurück. Der frühere Bürgermeister von South Bend war der erste offen homosexuelle Präsidentschaftsbewerber und überraschte bei den Vorwahlen in Iowa und New Hampshire mit guten Ergebnissen. In Nevada und zuletzt in South Carolina schnitt er jedoch enttäuschend ab. Zur Nachricht

Weltweit mehr als 3000 Todesopfer durch Coronavirus. In den USA wächst nach dem zweiten Todesopfer nahe Seattle die Sorge, dass sich das Virus bereits seit Wochen unbemerkt ausgebreitet haben könnte. Auch in New York gibt es die erste Infektion. In Südkorea und Italien steigen die Fallzahlen weiter stark an. Auch in Berlin gibt es nun einen ersten Patienten. Einen Lagebericht aus dem norditalienischen Codogno, einem 15 000-Einwohner-Ort, der seit mehr als acht Tagen abgeriegelt ist, lesen Sie mit SZ Plus.

Leipzig: Knapper Sieg für Oberbürgermeister Jung. In der zweiten Wahlrunde erreicht der Amtsinhaber der SPD 49,1 Prozent der Stimmen. Damit setzt er sich gegen Sachsens Wissenschaftsminister Gemkow von der CDU durch, der auf 47,6 Prozent kommt. Im ersten Wahlgang lag Jung noch überraschend hinter seinem Konkurrenten. Zum Bericht von Antonie Rietzschel

EXKLUSIV Personalanalyse von Mitarbeitern oft rechtswidrig. Wenn deutsche Unternehmen Software nutzen, um Mitarbeiter zu analysieren, könnte das in der Praxis oft Persönlichkeitsrechte verletzen. Das geht aus einer Studie der Organisation Algorithm Watch hervor. Demnach müssen Mitarbeiter dem Einsatz in vielen Fällen zustimmen. Von Alexander Hagelüken

Real Madrid besiegt FC Barcelona im spanischen Clásico mit 2:0. Die Tore schießen Vinicius Junior und Mariano Diaz. Damit verdrängt die Mannschaft von Trainer Zidane den katalanischen Erzrivalen von der Tabellenspitze. Zur Meldung

Was wichtig wird

Parlamentswahl in Israel. Zum dritten Mal innerhalb eines Jahres sind die Israelis zur Wahl der Knesset aufgerufen. Zweimal war die Regierungsbildung wegen einer Pattsituation zwischen dem Mitte-Links-Lager und dem rechts-religiösen Lager gescheitert. Umfragen sagen erneut eine komplizierte Konstellation voraus.

Bischöfe treffen sich zu Vollversammlung in Mainz. Mit einem Eröffnungsgottesdienst im Mainzer Dom beginnt die Frühjahrsvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz. Die Predigt hält der scheidende Vorsitzende, der Münchner Kardinal Marx. Am Dienstag wird sein Nachfolger gewählt.

OECD legt neuen Konjunkturbericht vor. Dabei sollen die Folgen der Ausbreitung des Coronavirus berücksichtigt werden, wie die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung mitteilt. Die Börsen gingen aus Angst vor einer Pandemie in der zurückliegenden Woche auf Talfahrt.

Kanzlerin Merkel lädt zum Integrationsgipfel. Eingeladen sind Migrantenverbände und weitere Repräsentanten der Zivilgesellschaft, Kirchenvertreter und Politiker. Schon vor dem offiziellen Start wollen Merkel und die Integrationsbeauftragte Widmann-Mauz mit rund 60 Vertretern von Migrantenorganisationen ein Gespräch zum rassistischen Anschlag von Hanau führen.

Treffen der Kandidaten für CDU-Vorsitz. Die drei Bewerber um den CDU-Vorsitz treffen sich in Berlin, um das weitere Vorgehen bis zur Wahl auf einem Sonderparteitag am 25. April zu erörtern. Neben der Absprache über Auftritte der Kandidaten dürfte es auch um den Umgang von Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Laschet, Ex-Unionsfraktionschef Merz und Ex-Umweltminister Röttgen miteinander gehen.

Frühstücksflocke

SZ Plus Eingebildete Liebe. Warum werden Ex-Partner nach der Trennung oft zu unattraktiven und egoistischen Menschen? Forscher erklären, warum romantische Beziehungen von Illusionen leben - in guten wie in schlechten Zeiten. Von Sebastian Herrmann