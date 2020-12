Von Xaver Bitz

Was wichtig ist

Früherer französischer Staatspräsident Valéry Giscard d'Estaing gestorben. Der Zentrumspolitiker, der von 1974 bis 1981 regiert hatte, starb im Alter von 94 Jahren. Er erholte sich gerade von den Folgen eines fünftägigen Krankenhausaufenthaltes. Mehr dazu. Giscard d'Estaing führte Europa gemeinsam mit seinem Freund Helmut Schmidt zur Währungsunion - den Ruf als arroganter Adeliger wurde er aber nicht los. Später sah er sich Belästigungsvorwürfen ausgesetzt, schreibt Nakissa Salavati in ihrem Nachruf.

EXKLUSIV Osteuropäische Staaten drängen auf Renaissance der Kernkraft. Länder wie Ungarn, die Slowakei und Tschechien wollen die Technik weiter einsetzen - und argumentieren dabei mit dem Klimaschutz. Die Details

Israelisches Parlament stimmt für Selbstauflösung. Dies öffnet den Weg zu möglichen Neuwahlen, es wäre der vierte Ruf an die Wahlurnen innerhalb von zwei Jahren. Noch hat die zerstrittene Regierungskoalition aus Premier Netanjahus Likud und Benny Gantz' Blau-Weiß-Bündnis aber drei Lesungen Zeit, doch noch eine Lösung zu finden. Peter Münch berichtet

Dortmund zittert sich ins Achtelfinale der Champions League - Endspiel für Leipzig. Der BVB sichert sich durch ein 1:1 gegen Lazio Rom zwar das Weiterkommen in die K.o.-Runde, jedoch verletzen sich mit Erling Haaland und Mats Hummels zwei Leistungsträger. Von Ulrich Hartmann. RB gewinnt sein Auswärtsspiel bei Basaksehir Istanbul denkbar knapp mit 4:3. Am letzten Spieltag müssen die Leipziger nun allerdings punkten, um sich für die nächste Runde zu qualifizieren. Zum Spielbericht

Die News zum Coronavirus

Bund und Länder verlängern Teil-Lockdown bis 10. Januar. "Im Grundsatz bleibt der Zustand, wie er jetzt ist", sagt Kanzlerin Merkel. Deutschland sei noch "sehr weit entfernt" von den Zielwerten bei Neuinfektionen. Mecklenburg-Vorpommern behält sich vor, die Maßnahmen nicht zu verlängern. Das RKI meldet 22 046 Neuinfektionen - ein Wert knapp unter Vorwochenniveau. Corona-Meldungen aus Deutschland im Überblick

Biden warnt Amerikaner vor bis zu 250 000 weiteren Corona-Toten. Der designierte Präsident fordert seine Landsleute auf, sich an Schutzmaßnahmen zu halten, da die Folgen dramatisch sein könnten. Sein Vorgänger Trump deutet auf einer Weihnachtsfeier an, 2024 noch einmal antreten zu wollen. Weitere Nachrichten aus den USA

EXKLUSIV Verdi kritisiert Amazons Umgang mit dem Virus. Die Gewerkschaft hält zwei Logistikzentren des Versandhändlers für Corona-Hotspots. Der Konzern dementiert, kämpft in den USA aber mit ähnlichen Vorwürfen. (SZ Plus)

Außerdem wichtig

Was wichtig wird

Digitales Spitzengespräch von Bundesregierung und Wirtschaft zum Ladenetz für Elektroautos. Teilnehmen sollen unter anderem Wirtschaftsminister Altmaier und Verkehrsminister Scheuer. Alternative Antriebe werden bei deutschen Autokäufern immer beliebter. Mehr als jeder fünfte Pkw, der zwischen Januar und Oktober neu zugelassen wurde, fährt mit Strom oder Gas, wie aus einem Bericht der Deutschen Energie Agentur hervorgeht.

Alternative Nobelpreisträger werden gewürdigt. Vor Ort in Stockholm können die Preisträger der Right Livelihood Awards diesmal nicht ausgezeichnet werden. Stattdessen gibt es eine Online-Preisverleihung. Die Auszeichnungen gehen in diesem Jahr an die iranische Menschenrechtsanwältin Nasrin Sotudeh, den US-Bürgerrechtsanwalt Bryan Stevenson, die Aktivistin Lottie Cunningham Wren aus Nicaragua sowie den belarussischen Demokratie-Aktivisten Ales Beljazki und das von ihm gegründete Menschenrechtszentrum Wesna.

Frühstücksflocke

Heiliges Gebäck. Die Köchin Maria Luisa Scolastra verrät hier das uralte Familienrezept für einen Weihnachtskuchen mit Nougatsauce, der Ihre Feiertage zu einem Fest für alle Sinne macht. Von Maria Luisa Scolastra im SZ-Magazin