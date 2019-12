Carlos Ghosn (Foto von 2018) wurden in Japan verschiedene Finanzvergehen zu Last gelegt. Er stand dort bis zu seinem Prozess unter Hausarrest.

Was wichtig ist

Carlos Ghosn flieht aus japanischem Hausarrest nach Libanon. Der ehemalige Renault-Nissan-Chef hat sich nach Libanon abgesetzt. In einem Statement schrieb er, er entziehe sich nicht der Justiz, sondern fliehe vor "Vorverurteilung und politischer Verfolgung". Ihm werden verschiedene Finanzvergehen zur Last gelegt. Ghosn hat bisher die Vorwürfe zurückgewiesen. Mehr dazu

Bundeskanzlerin Merkel warnt vor Herausforderungen des neuen Jahrzehnts. Besonderes Augenmerk legt Merkel in ihrer Neujahrsansprache auf den Klimawandel. Dieser erfordere "die Bereitschaft, Neues zu wagen, und (...) schneller zu handeln". Die Erwärmung der Erde sei bedrohlich. Die Kanzlerin appelliert dennoch an die Bürger, zuversichtlich in das neue Jahrzehnt zu schauen. Bericht von Nico Fried

Al-Shabaab bekennt sich zu Anschlag in Mogadischu. Ziel sei es gewesen, zwei türkische Ingenieure zu töten. Bei der Explosion an einem Check­point waren fast 100 Menschen getötet worden. Die Terrormiliz entschuldigte sich bei den Hinterbliebenen der getöteten Zivilisten. Zur Nachricht

"Großstadtrevier"-Schauspieler Jan Fedder ist gestorben. Er starb im Alter von 64 Jahren in Hamburg. Er war der Norddeutsche schlechthin im Fernsehen; wo er war, waren der Wind und der Regen und der Kiez von St. Pauli nicht weit, schreibt Ralf Wiegand in einem Nachruf .

Münchens Probleme mit Hartz IV. Sozialreferentin Dorothee Schiwy hadert mit dem Arbeitslosengeld II. Sanktionen sieht sie kritisch, weil es "ohnehin wenig Leute gibt, die dem Staat auf der Tasche liegen". Zum Interview von Sven Loerzer

Zahl der Opfer der Buschbrände in Australien steigt auf zwölf. Fünf weitere Personen gelten als vermisst. Die Behörden fordern außerdem etwa 4000 Urlauber auf, am Strand Schutz vor den Flammen zu suchen. Zum Text

Was wichtig wird

Die Welt begrüßt das Jahr 2020. Der Inselstaat Samoa startet als erstes Land der Welt ins neue Jahr. In Deutschland findet die größte Feier traditionell am Brandenburger Tor in Berlin statt. Felicitas Amler und Alexandra Vecchiato schreiben über die fünf interessantesten Bräuche aus aller Welt, das neue Jahr willkommen zu heißen.

Gewerkschaft Ufo will bei Germanwings weiter streiken. Der dreitägige Ausstand der Kabinengewerkschaft Ufo, der am Montag begann , soll noch bis einschließlich Neujahr dauern. Die Lufthansa-Billigtochter Eurowings erwartet, dass insgesamt rund 180 Flüge ausfallen. Am ersten Tag waren es etwa 60 Verbindungen. Germanwings führt Flüge für Eurowings aus.

