Nachrichten am Morgen - die Übersicht für Eilige

Was wichtig ist und wird.

Was wichtig ist

Flugbegleiter-Streik bei Germanwings hat begonnen. Durch den Ausstand von knapp 800 Mitarbeitern der Lufthansa-Tochter fallen 180 Flüge aus. Betroffen sind vor allem die Drehkreuze Köln-Bonn, München, Hamburg und Berlin-Tegel. Bei den Stornierungen handelt es sich vor allem um innerdeutsche Verbindungen, aber auch um einige Flüge nach Österreich und in die Schweiz. Mehr dazu

Zwei Tote nach Schüssen in Kirche in Texas. Während eines Gottesdienstes soll ein Angreifer das Feuer eröffnet haben. Mindestens zwei Menschen sind Medienberichten zufolge getötet worden, eine weitere Person wurde verletzt. Zur Nachricht

WDR Kinderchor-Leiter erhält Drohungen nach Satire-Lied. Zeljo Davutovic hat den Song "Meine Oma ist 'ne alte Umweltsau" im Auftrag des Senders aufgenommen. Seitdem erhalte er offene Drohungen im Internet. Auch ein Fake-Profil auf Facebook sei für ihn angelegt worden. "Dieses Ausmaß habe ich im Ansatz nicht erwartet", berichtet er im Interview von Anna Ernst.

SZ Plus Ai Weiwei: "Wenn ich könnte, würde ich morgen zurück." Der Künstler spricht über die Proteste in Hongkong, das Weltmachtstreben Chinas und die Frage, ob Künstler und Architekten mit der Regierung in Peking zusammenarbeiten sollten. Zum Interview von Judith Wittwer und Christof Münger

Was wichtig wird

Wetterbilanz 2019 des Deutschen Wetterdienstes. Der DWD veröffentlicht am frühen Nachmittag seine vorläufige Jahresbilanz sowie die des Monats Dezember. Das Vorjahr 2018 war sowohl das wärmste, als auch das sonnigste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen.

Frühstücksflocke

Alles eine Frage der Zeit. Viele Jahrzehnte lang wurde die Frage nach dem Hauttyp, an dem sich die Kundin am Kosmetikregal zu orientieren hatte, im Grunde gedankenlos mit den Schlagwörtern "normal", "trocken" oder "fettig" beantwortet. Jetzt setzt die Kosmetik auf Pflege, die sich am Zyklus orientiert. Von Christina Berndt