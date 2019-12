Was wichtig ist

UFO bestreikt Germanwings von 30. Dezember bis inklusive Neujahr. Die Gewerkschaft ruft die Flugbegleiter auf, die Arbeit drei Tage lang niederzulegen. Der Aufruf gilt vom 30. Dezember 0.00 Uhr bis zum 1. Januar 24.00 Uhr. Zuvor hatten die tief zerstrittenen Parteien versucht, einen Fahrplan für die anstehenden Schlichtungsgespräche zu vereinbaren. Die UFO sieht diesen Versuch als gescheitert an. Was Passagiere jetzt wissen müssen.

Bundesumweltministerin Schulze spricht sich für ein Tempolimit aus. Der SPD-Politikerin zufolge könne es die tödlichen Unfälle verringern und spare jährlich ein bis zwei Millionen Tonnen Kohlendioxid. Erst vor Kurzem war ein Vorstoß der Grünen zu dem Thema im Parlament gescheitert. Darüber, welche wissenschaftlichen Gründe für ein Tempolimit sprechen, schreibt Jan Bielicki.

Sechs Verdächtige im Tötungsfall in Augsburg wieder in Haft. Im Fall des nach einem Streit gestorbenen Feuerwehrmanns waren zuvor die sechs Tatverdächtigen aus der Haft entlassen worden. Das Oberlandesgericht München hat diese Entlassung jetzt kassiert. Zusammen mit dem mutmaßlichen Haupttäter, der nicht entlassen worden war, sind jetzt alle Verdächtigten wieder in Haft. Zur Nachricht

Was wichtig wird

Vierschanzentournee beginnt mit Qualifikation in Oberstdorf. Von den Deutschen zählt in diesem Jahr Karl Geiger zum engeren Favoritenkreis. Der 26 Jahre alte Allgäuer bestätigte jüngst seine gute Form in Engelberg, als er die Plätze drei und vier belegte. Als Topfavorit gilt Titelverteidiger Ryoyu Kobayashi aus Japan, der im Gelben Trikot nach Oberstdorf anreist.

Verkauf von Feuerwerkskörpern für Silvester beginnt. Die Branche erwartet auch in diesem Jahr bundesweit einen Umsatz in dreistelliger Millionenhöhe - unabhängig von der anhaltenden Debatte um die Umweltbelastung und die Sicherheit. Was gesetzlich erlaubt ist, welche Gefahren und Alternativen es gibt, erklärt Oliver Klasen.

Sternsinger-Aktion startet. Zu dem bundesweiten Eröffnungsfest in Osnabrück werden nach Angaben der katholischen Kirche etwa 2000 Sternsinger und 500 Begleiterinnen und Begleiter erwartet. Die Spendenaktion des Kindermissionswerks "Die Sternsinger" steht dieses Mal unter dem Motto "Frieden! Libanon und weltweit".

Frühstücksflocke

Dich wird der Jäger holen. Der Anwalt Jolyon Maugham erschlägt am Weihnachtsfeiertag in seinem Garten offenbar einen Fuchs mit dem Baseballschläger - und bringt damit Tierschützer in Rage: Um das Töten von Füchsen tobt in Großbritannien seit vielen Jahren ein bitterer Kulturkampf. Der geht jetzt in die nächste Runde. Von Cathrin Kahlweit