Nachrichten am Morgen - die Übersicht für Eilige

Was wichtig ist und wird.

Was wichtig ist

EXKLUSIV Gabriel soll sich um Integrität der Deutschen Bank kümmern. Nach SZ-Informationen soll der ehemalige SPD-Chef Mitglied im geheimnisumwitterten Integritätsausschuss werden. Das siebenköpfige Gremium versucht seit 2013 zu überwachen, ob die Verantwortlichen der Bank die Gesetze und ethische Standards einhalten sowie den versprochenen Kulturwandel umsetzen.

WHO klagt über massive "Infodemie". Die Weltgesundheitsorganisation startet eine Kampagne, um der Verbreitung von Falschmeldungen zum Coronavirus entgegenzutreten. Zum Text. In China brechen die Aktienkurse wegen des Virus stark ein. Zur Nachricht. Der Gesundheitsexperte Eckhard Nagel von der Universität Bayreuth schätzt die Gefahr einer Coronavirus-Epidemie in Bayern als gering ein. Er spricht über die Herkunft des Erregers und seine täglichen Telefonate nach Wuhan. Zum Interview mit SZPlus.

Kurz warnt Bundesregierung bei Finanztransaktionssteuer. Österreichs Bundeskanzler sagt, sein Land werde die europäische Finanztransaktionssteuer so wie bisher in Deutschland und Frankreich geplant nicht akzeptieren. Er sei dagegen, "hochspekulative Geschäfte und Derivate von einer Finanztransaktionssteuer auszunehmen und stattdessen die Realwirtschaft und die Kleinanleger zu bestrafen". Mehr Informationen

In Leipzig gewinnt CDU-Minister Gemkow die erste Runde der Oberbürgermeisterwahl. Das ist eine Überraschung, denn das Leipziger Rathaus ist seit drei Jahrzehnten in der Hand der SPD. Der Kandidat der AfD landet auf dem fünften Platz. Zur Meldung

Attentäter von London war wohl verurteilter Islamist. Der Mann hatte am Sonntag mit einem Messer zwei Menschen angegriffen. Eines der Opfer wurde schwer verletzt, ist aber offenbar außer Lebensgefahr. Die BBC berichtet, der von der Polizei erschossene mutmaßliche Täter soll bis vor Kurzem wegen Straftaten, die mit Terrorismus in Verbindung stehen, im Gefängnis gesessen haben. Zum Zeitpunkt der Tat habe er unter Beobachtung der Sicherheitsbehörden gestanden. Mehr Informationen

American Football: Kansas City Chiefs gewinnen Super Bowl. Gegen die San Francisco 49ers holt das Team von Trainer Andy Reid einen Rückstand von zehn Punkten auf und siegt mit 31:20. Quarterback Patrick Mahomes wird als wertvollster Spieler ausgezeichnet. Der Franke Mark Nzeocha verpasst es, als dritter deutscher Footballer den Super Bowl zu holen. Zum Spielbericht von Philipp Saul. Die Halbzeitshow von Shakira und Jennifer Lopez ist ein Hüftschwung-Kurs in Silber und Gold. Die Bilder

Was wichtig wird

Iowa: Erste Vorwahl im US-Präsidentschaftswahlkampf. Ergebnisse werden am Dienstagmorgen deutscher Zeit erwartet. Iowa macht den Aufschlag bei den Vorwahlen, bei denen die Demokraten und Republikaner ihren Präsidentschaftskandidaten festlegen. Iowa offenbart das Dilemma der Demokraten, analysiert Hubert Wetzel. Sanders kann begeistern - aber Biden hat die vermeintlich besseren Chancen, Trump zu besiegen. Der Präsident ist längst nicht unschlagbar, kommentiert Claus Hulverscheidt (SZPlus).

Abschlussplädoyers im Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Trump. Die Anklagevertreter und Trumps Verteidiger haben insgesamt vier Stunden Zeit, um abschließend ihre Positionen im Senat zu präsentieren. Das finale Votum zu den Anklagepunkten gegen Trump ist für Mittwoch angesetzt. Der Präsident wird höchstwahrscheinlich freigesprochen.

Brexit: EU und Großbritannien präsentieren Eckpunkte für die Verhandlungen über künftige Beziehungen. In Brüssel stellt Chefunterhändler Barnier die mögliche Verhandlungslinie der EU vor. In Großbritannien hat Premier Johnson eine Rede zu den britischen Eckpunkten angekündigt. Die spannende Frage ist, ob trotz des Bruchs enge Wirtschaftsbeziehungen möglich sind.

Supermarkt-Spitzentreffen bei Kanzlerin Merkel. Erwartet werden Vertreter des Einzelhandels, der Lebensmittelindustrie sowie Agrarministerin Julia Klöckner und Wirtschaftsminister Peter Altmaier (beide CDU). Im Blick stehen unter anderem Billigangebote, gegen die auch Landwirte protestieren. Mehr Informationen von Michael Bauchmüller und Michael Kläsgen

Frühstücksflocke

Rotze, Kotze, platzende Pickel. Warum ekeln wir uns so sehr vor uns selbst? Dieser Frage ist Christopher Bonnen nachgegangen. Auf jetzt.de erklärt er den Unterschied zwischen natürlichen Reflexen und gesellschaftlichem Ekel sowie die Besonderheiten deutscher Toiletten - und schlägt Body-Fluids-Neutrality vor: Über Körperflüssigkeiten zu reden sollte uns öfter mal scheißegal sein.