Gutachten sieht bei Ungarn, Polen und Tschechien Verstoß gegen EU-Recht. Durch ihre Weigerung, im Rahmen einer Umverteilung Flüchtlinge aufzunehmen, hätten diese mangelnde Solidarität gezeigt. Das Urteil wird in den kommenden Monaten erwartet. Zur Nachricht

Repräsentantenhaus verabschiedet Regeln für Impeachment gegen Trump. Bei der erfolgreichen Abstimmung ging es nicht um die formale Eröffnung eines Amtsenthebungsverfahrens, sondern um die Spielregeln für ein solches. Die Republikaner lehnen die Vorermittlungen ab. Mehr hierzu

Verwaltungsgericht weist Klimaklage gegen Bundesregierung zurück. Drei Landwirte und Greenpeace hatten für besseren Klimaschutz geklagt. Das Gericht begründet sein Urteil mit der fehlenden Klagebefugnis und wirbt dafür, "die Handlungsspielräume der Exekutive zu respektieren." Zur Meldung

IS gibt Nachfolger von al-Bagdadi bekannt. Die Terrormiliz verkündet, dass Abu Ibrahim al-Haschimi al-Kuraischi ihr neuer Anführer sei. Auch der Tod eines weiteren ranghohen Mitglieds des Islamischen Staates wird bestätigt. Mehr dazu

Letzter Tag des britischen Parlamentssprechers Bercow. Der Speaker des Unterhauses machte seine Institution und sich selber zu einem Teil der Popkultur. Dennoch wird er als Stimme der Vernunft in unruhigen Brexit-Zeiten in Erinnerung bleiben. Dominik Fürst gibt Antworten auf ein paar letzte Fragen. Einen Rückblick auf Bercows besten Szenen finden Sie hier im Video.

Festnahmen nach Kindesmissbrauch. Der Inhaber einer Wohnung in Bergisch Gladbach und drei weitere Verdächtige wurden verhaftet. Ihnen wird der Missbrauch an mindestens sechs Kindern vorgeworfen. Zur Nachricht

Wie Eltern um Gerechtigkeit für ihren toten Sohn kämpfen. Eine US-Amerikanerin fährt in Großbritannien einen jungen Mann tot, beruft sich auf diplomatische Immunität und verlässt das Land. Nun verklagen die Eltern des Toten sogar Donald Trump. Von Cathrin Kahlweit

Die Linke wird gebraucht. Die CDU darf sich nicht wegducken hinter alten Feindbildern - in Thüringen und anderswo. Wegen des Erfolgs der AfD steht die Demokratie auf dem Spiel. Kommentar von Constanze von Bullion

Extrem vulgäre Beleidigungsorgie. Bushidos Album "Sonny Black" bleibt auf dem Index. Das ist kein Totalverbot, sondern ein Instrument zum Schutz von Kindern und Jugendlichen. Kommentar von Jens-Christian Rabe

Franziska Giffey - ein Trumpf der SPD? Forist Sb1951 ist von der Familienministerin nicht überzeugt. "Die fortbestehenden Zweifel an ihrer Dissertation belegen dies", schreibt er. Für Stefan Pée ist es noch zu früh, Giffey einzuordnen. Seiner Meinung nach müsse sie "erstmal ein paar Jahre zeigen, was sie kann und was sie nicht kann". Josef Gwinner ist der Auffassung, dass "unser Land solche Politiker braucht, die auch an Menschen interessiert sind, die nicht schwimmen". Diskutieren Sie mit.