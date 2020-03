Was wichtig ist

EU plant Soforthilfe für Athen wegen Flüchtlingen aus der Türkei. An der Grenze zu Griechenland hoffen Tausende Migranten auf Einlass - nun soll das Land 700 Millionen Euro für Grenzmanagement erhalten sowie Unterstützung durch die EU-Grenzschutzagentur Frontex. Um illegale Übertritte zu verhindern, würden die EU und ihre Mitglieder alle nötigen Maßnahmen ergreifen, heißt es in einer Erklärung. In Zagreb treffen sich heute die EU-Verteidigungs- und Außenminister.

Coronavirus: Neuem Schiff vor Kalifornien droht Quarantäne. Gouverneur Newsom zufolge zeigen zehn Passagiere und elf Crew-Mitglieder der Grand Princess Coronavirus-Symptome. An Bord hatte sich vermutlich ein am Mittwoch in Kalifornien an dem Virus gestorbener Mann angesteckt. Newsom rief in dem US-Bundesstaat den Notstand aus, um schnell Gelder und Hilfsmittel mobilisieren zu können. Alle wichtigen Entwicklungen. Lesen Sie mit SZ Plus ein Interview mit dem Direktor der Leipziger Buchmesse, die wegen des Virus abgesagt wurde.

Hanau gedenkt der Opfer des Anschlags. Mit einer Trauerfeier erinnerten Politiker und Angehörige in der hessischen Stadt an die Opfer des rassistischen Anschlags vor zwei Wochen, darunter auch Kanzlerin Merkel und Bundespräsident Steinmeier. "Der Anschlag galt den angeblich Fremden, getroffen hat er Menschen", sagte Steinmeier. Aus Hanau berichtet Matthias Drobinski. Heute diskutiert der Bundestag über Konsequenzen aus den Morden, erwartet wird eine Rede von Bundestagspräsident Schäuble.

#sprachemachtpolitik - eine Datenanalyse der Bundestagsprotokolle. 70 Jahre, 4200 Sitzungen, 213 Millionen Wörter: Die SZ hat alle Reden im Parlament seit Gründung der Bundesrepublik mit einem Algorithmus ausgewertet, um den großen politischen Debatten auf die Spur kommen. Die Recherche zeigt, wie der Bundestag den Klimawandel verdrängte und wie der Diskurs über die Flüchtlingspolitik mit der AfD nach rechts gerückt ist.

Biden und Sanders warnen vor Negativ-Wahlkampf. Die beiden Bewerber um die demokratische US-Präsidentschaftskandidatur betonen einen Tag nach den Vorwahlen am Super Tuesday, auf einen Wahlkampf der persönlichen Angriffe verzichten zu wollen. Alle Entwicklungen im US-Wahl-Newsblog

Frankfurt und Leverkusen im Halbfinale des DFB-Pokals. Die Eintracht gewinnt gegen Bremen 2:0, auch durch einen umstrittenen Hand-Elfmeter. Der 1. FC Union scheidet nach einer über weite Strecken guten Leistung gegen Bayer Leverkusen aus. Bis zur 70. Minute führen die Berliner 1:0, nach 90 Minuten steht es 1:3.

Was wichtig wird

Türkischer Präsident Erdoğan spricht mit Kremlchef Putin über Eskalation in Idlib. Die Provinz ist das letzte von Rebellen gehaltene Gebiet in Syrien. Die Türkei unterstützt dort Rebellen, darunter islamistische Gruppen. In den vergangenen Wochen war das syrische Militär mit russischer Unterstützung weiter vorgerückt. Nach einem Bombenangriff auf türkische Soldaten hat der Konflikt eine neue Dimension erreicht.

Sondersitzung des Innenausschusses im NRW-Landtag zur mutmaßlichen Terrorzelle um Werner S. Die SPD hatte den Termin beantragt, bei dem Innenminister Reul (CDU) unter anderem einen Fragenkatalog zu der Gruppe um Werner S. beantworten soll. Die Rechtsextremisten sollen Anschläge auf Moscheen geplant haben.

Treffen der EU-Umweltminister in Brüssel. Greta Thunberg hat zu einem Protest vor dem Ratsgebäude aufgerufen. Die Umweltaktivistin wird sich kurz in der Runde der Minister äußern können. Themen sind das EU-Ziel der Klimaneutralität sowie die Luft- und Wasserqualität. Die EU-Kommission hat gerade ein Gesetz zu ihren Klimazielen vorgestellt. Zum Text

Frühstücksflocke

Das sind die besten Gemüsechips. Chips gelten als fettig und ungesund. Doch jetzt gibt es viele angeblich gesunde Varianten. Der Koch Surdham Göb hat neun Produkte getestet und sich durch ein Sortiment von Linsen- über Kichererbsenchips bis hin zu Meersalz- und Sriracha-Chili-Sorten probiert. Hier sein Urteil