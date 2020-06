Was wichtig ist

Bruder von George Floyd spricht vor US-Repräsentantenhaus. Der Verstorbene sei stets respektvoll gewesen - sogar gegenüber jenem Polizisten, der für seinen Tod verantwortlich sei. Er ruft die Abgeordneten auf: "Es liegt an Ihnen, sicherzustellen, dass sein Tod nicht umsonst ist." Präsident Trump lehnt eine Umbenennung von nach Konföderierten-Offizieren benannten Militärbasen ab. Die Entwicklungen im Newsblog

Trump will wieder auf Wahlkampfveranstaltungen auftreten. Trotz weiter steigender Infektionszahlen in den USA plant der Präsident von Freitag kommender Woche an wieder Kundgebungen. Diese sollen einem Sprecher zufolge "laut und ungestüm und groß" werden. Mehr dazu

Neue Anwälte für Verdächtigen im Fall Maddie. Der inhaftierte Christian B. wird jetzt unter anderem von dem bekannten Strafverteidiger Johann Schwenn vertreten, der einst den Wettermoderator Jörg Kachelmann vor Gericht vertrat. Zur Meldung

FC Bayern zieht ins DFB-Pokalfinale ein. Nach Toren von Perisic und Lewandowski siegen die Münchner gegen Eintracht Frankfurt mit 2:1. Thomas Müller kritisiert nach dem Sieg eine zeitweise "pomadige" Leistung. Sebastian Fischer berichtet aus dem Stadion

Das Wichtigste zum Coronavirus

Wie viele Menschen waren bereits infiziert? Antikörpertests sollen zeigen, wie viele Menschen bereits eine Sars-CoV-2-Infektion hinter sich haben. Doch die Ergebnisse erster Studien sind mit Vorsicht zu interpretieren. Von Christina Kunkel

Mehr als zwei Millionen Infizierte in den USA. Die Zahl der Neuinfizierten in den Vereinigten Staaten bleibt stabil bei etwas über 20 000 Menschen pro Tag. Inzwischen sind knapp 113 000 US-Amerikaner an den Folgen von Covid-19 gestorben. Die Entwicklungen im Newsblog

SZ PLUS Es ist aus mit uns. Donald Trump und die sozialen Medien - das war lange eine ideale Verbindung. Neuerdings aber knirscht es. Und das ist endlich mal eine gute Nachricht für alle. Von Andrian Kreye und Georg Mascolo

Außerdem wichtig:

Was wichtig wird

Videokonferenz der Eurogruppe. Die Finanzminister der 19 Staaten der gemeinsamen Währungszone beraten zunächst über den Ausbau der Bankenunion sowie die wirtschaftliche Entwicklung in Zypern, Spanien und Griechenland nach den Rettungsmaßnahmen in der Eurokrise vor zehn Jahren. Alle 27 EU-Staaten gemeinsam beraten anschließend über Maßnahmen zum Wiederaufbau nach der Coronavirus-Pandemie.

Merkel spricht mit dem chinesischen Ministerpräsidenten Li Keqiang. Eines der zentralen Themen des Videogesprächs dürfte die Frage sein, wie angesichts des Abschwungs in Folge der Corona-Krise die wirtschaftliche Zusammenarbeit wieder angekurbelt werden kann - auch angesichts der anhaltenden Spannungen zwischen Washington und Peking.

Treffen der Ministerpräsidenten der Visegrad-Gruppe. Der informellen Gruppe gehören Tschechien, Polen, die Slowakei und Ungarn an. Themen sind unter anderem der nächste EU-Finanzrahmen und die Wiederbelebung des Tourismus nach der Corona-Krise.

EuGH-Urteil zu mangelhaften Brustimplantaten aus Frankreich. Zehn Jahre nach dem Skandal um fehlerhafte Brustimplantate aus Frankreich fällt der Europäische Gerichtshof ein Grundsatzurteil zum Schadenersatz für betroffene Frauen. Es geht um eine Patientin aus Deutschland, die Geld von der Haftpflichtversicherung des französischen Herstellers verlangt. Die Versicherung lehnte ab, weil ihr Vertrag nur für Frankreich gelte.

Urteil gegen norwegischen Moschee-Angreifer. Der 22 Jahre alte Angeklagte muss sich wegen Mordes an seiner Stiefschwester und wegen des Angriffs auf eine Moschee in Bærum am 10. August 2019 verantworten. Er hat die Taten zugegeben, eine Strafschuld aber von sich gewiesen. Die Staatsanwaltschaft fordert 21 Jahre Sicherheitsverwahrung gegen den jungen Norweger. Seine Verteidigerin plädierte auf Freispruch, weil sie der Ansicht ist, dass Zweifel an der Zurechnungsfähigkeit des Mannes bestehen.

Frühstücksflocke

Katastrophen-Bingo. 2020 fühlt sich mit seiner Ereignisdichte wie eine ganze Dekade an, aber auch dieses verflixte Jahr wird vorbei gehen. Immerhin sind wir inzwischen bei der Halbzeit angekommen. Diese Memes zeigen, wie kaputt das Jahr jetzt schon ist. (jetzt.de)