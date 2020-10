Von Julia Hippert

Was wichtig ist

FBI vereitelt Entführung von Gouverneurin. Eine Gruppe von Männern hatte offenbar geplant, die demokratische Gouverneurin Gretchen Whitmer des US-Bundesstaates Michigan in eine gesicherte Unterkunft in einem benachbarten Bundesstaat zu bringen und ihr dort wegen "Verrats" einen "Prozess" zu machen. Die Gruppe stand auch in Kontakt mit einer anderen Miliz in Michigan, von der sie sich 200 bewaffnete Mitglieder erhoffte, um das Landesparlament zu stürmen und dort Geiseln zu nehmen. Zuvor hatte Donald Trump dazu aufgerufen, Michigan zu "befreien". Die Einzelheiten von Alan Cassidy

EXKLUSIV Abgasaffäre: Aufklärung unerwünscht. Das bislang geheime Vernehmungsprotokoll, das neue, tiefe Einblicke in die Abgasaffäre bei Volkswagen und der VW-Tochter Audi ermöglicht, ist zwölf Seiten lang. Ausgesagt hat Christine Hohmann-Dennhardt, sie war ehedem Richterin am Bundesverfassungsgericht und später Vorstandsmitglied bei Volkswagen. Sie hat den Staatsanwälten erzählt, wie sie als Vorständin bei VW kaltgestellt und wie mit neugierigen Nachfragen umgegangen worden sei. Mehr dazu von Klaus Ott

Koalition setzt Wahlrechtsrefom durch. Der Bundestag soll kleiner werden - aber nicht viel. Die Opposition übt heftige Kritik am verabschiedeten Entwurf von CDU/CSU und SPD, der nicht genug bringe. Auch ein aktuelles Gutachten bescheinigt dieser Reform kaum Wirkung. Bundestagspräsident Schäuble, der lange versucht hatte, einen überparteilichen Kompromiss zu erzielen, enthält sich der Stimme. Zur Meldung

USA verhängen Sanktionen gegen Irans Finanzsektor. Die USA wollen die Islamische Republik dazu zwingen, ihr Atomprogramm aufzugeben. 18 Banken des Landes werden auf einen Schlag auf eine Sanktionsliste gesetzt. Das Vorgehen dürfte Iran weiter isolieren, weil auch Unternehmen aus anderen Ländern US-Sanktionen drohen, wenn sie weiter mit den betroffenen Banken Geschäfte machen. Die Details

Die News zum Coronavirus

RKI meldet 4516 neue Fälle. Den zweiten Tag hintereinander überschreitet die Zahl der Neuansteckungen die Marke von 4000. Berlin und Frankfurt liegen über dem kritischen Grenzwert von 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in 7 Tagen. Die Meldungen aus Deutschland im Überblick

Spanische Regierung droht Madrid mit Verhängung von Notstand. Die spanische Regierung fordert die Behörden der Hauptstadt Madrid auf, die vom Gesundheitsministerium angeordneten Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus umzusetzen. Sollte dies nicht geschehen, würde der Notstand verhängt, um die Einhaltung des teilweisen Shutdowns auf diese Weise zu erzwingen. Am Donnerstag hatte ein Gericht in Madrid die Einschränkungen, die unter anderem ein Verbot von nicht notwendigen Reisen vorsehen, aufgehoben. Mehr dazu

Trumps Arzt: Präsident kann ab Samstag wieder öffentliche Termine wahrnehmen. Nach Angaben von Sean Conley ist die Behandlung von Trumps Corona-Erkrankung abgeschlossen. Der kommende Samstag werde der zehnte Tag nach Trumps positivem Virus-Test am Donnerstag vergangener Woche sein. Ab diesem Tag könne Trump wieder Termine in der Öffentlichkeit wahrnehmen. Zehn Tage gelten generell als die Zeit, nach der Corona-Patienten nicht mehr ansteckend sind. Die Einzelheiten

Außerdem wichtig

Was wichtig wird

Gedenken zum Jahrestag des Attentats von Halle. Der rechtsterroristische Anschlag jährt sich zum ersten Mal. An den Gedenkveranstaltungen in der Stadt nimmt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier teil. Um 12.01 Uhr, dem Zeitpunkt der ersten Schüsse auf die Synagogentür, läuten alle Kirchenglocken von Halle. Für drei Minuten soll dann das öffentliche Leben zum Erliegen kommen, Bahnen und Busse halten außerplanmäßig. Werden jüdische Gemeinden ein Jahr nach dem Anschlag besser geschützt? Über Antworten, die es so nicht mehr geben dürfte (SZ Plus).

Großstädte wollen Corona-Anstieg bremsen - Beratungen mit Merkel. Angesichts stark gestiegener Corona-Infektionszahlen berät Bundeskanzlerin Merkel mit den Verantwortlichen der elf größten deutschen Städte über die Lage. An der Videokonferenz werden die Oberbürgermeister und Bürgermeister von Berlin, Hamburg, Bremen, München, Frankfurt am Main, Köln, Düsseldorf, Dortmund, Essen, Leipzig und Stuttgart teilnehmen.

Gewinner des Friedensnobelpreises wird bekannt gegeben. Spekulationen zufolge könnten mutige Einsätze für die Pressefreiheit, aber auch für Klimaschutz oder Gesundheit in Zeiten von Corona vom norwegischen Nobelkomitee in Oslo ausgezeichnet werden. Dieses Jahr gingen 318 Nominierungen ein, 211 für Persönlichkeiten und 107 für Organisationen. Ein Blick auf die möglichen Favoriten.

Frühstücksflocke

Wenn der Postbote 51 Jahre zu spät klingelt. Post aus Rom kann dauern. Diese Erfahrung hat gerade die unterfränkische Benediktinerabtei Münsterschwarzach gemacht. Eine Postkarte aus Sant'Anselmo, dem internationalen Studienhaus des Ordens, brauchte mehr als ein halbes Jahrhundert, um an ihr Ziel zu gelangen, wie das Kloster auf seiner Homepage berichtet. Die Grüße von Novizen wurden demnach in Rom am 20. April 1969 aufgegeben - in der vergangenen Woche kamen sie an. Als Grund nennt die Post eine nicht korrekte Anschrift. Auf der Postkarte ist noch die alte Postleitzahl angegeben.