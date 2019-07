10. Juli 2019, 07:25 Uhr SZ Espresso Nachrichten am Morgen - Die Übersicht für Eilige

Was wichtig ist und wird.

Von Christian Simon

Was wichtig ist

EXKLUSIV IWF-Bericht: Deutscher Exportboom verschärft soziale Ungleichheit. Die Bundesrepublik erzielte 2018 einen Weltrekord von 260 Milliarden Euro Überschuss in der Leistungsbilanz - vor allem dank hoher Exporte. Der Internationale Währungsfonds kritisiert, dass vor allem Reiche davon profitieren. Einen Ausweg gäbe es: höhere Löhne und niedrigere Steuern für Normalverdiener. Von Cerstin Gammelin und Alexander Hagelücken

Internationale Koalition soll Schiffe vor Iran schützen. Die Vereinigten Staaten schmieden derzeit ein Bündnis, um Bedrohungen gegen Handelsschiffe im Persischen Golf, an der Arabischen Halbinsel und am Horn von Afrika abzuwehren. Welche Länder sich beteiligen, ist noch nicht klar. Die US-Regierung geht davon aus, dass Iran hinter mutmaßlichen Angriffen in der Region steckt. Zur Meldung

EXKLUSIV Deutsche Bahn will Wohnraum für Mitarbeiter schaffen. Vor allem in den Großstädten können sich viele Beschäftigte die Mieten nicht leisten. Deshalb will der Konzern Wohnungen bauen - und dafür Grundstücke in Bauland umwandeln. Allein in München und Umland wurden dafür bereits 23 mögliche Standorte mit Platz für 650 Wohungen identifiziert. Von Thomas Öchsner

EXKLUSIV Automobilindustrie für Emissionshandel statt CO₂-Steuer. Der Verband der Automobilindustrie strebt bis 2050 eine "treibhausgasneutrale Mobilität" an, lehnt aber eine CO₂-Steuer als verbraucherfeindlich ab. Von Max Hägler

Trump darf Twitter-Kritiker nicht blockieren. Wer die Tweets des US-Präsidenten kritisch kommentierte, wurde mitunter blockiert und von der öffentlichen Debatte ausgeschlossen. Mehrere Twitter-Nutzer haben dagegen erfolgreich geklagt. Ein Berufungsgericht bestätigte jetzt ein Urteil aus erster Instanz. Zur Meldung

Weiterer Übergriff durch Minderjährige in Mülheim. Zwei Tage nach einer mutmaßlichen Gruppenvergewaltigung soll es in Mülheim an der Ruhr einen weiteren Übergriff auf ein Mädchen gegeben haben. Die fünf Tatverdächtigen sind ebenfalls minderjährig, vier von ihnen aber älter als 14 und damit strafmündig . Zur Nachricht

Was wichtig wird

Von der Leyen wirbt in Brüssel für ihre Kandidatur als Kommissionschefin. Die deutsche Verteidigungsministerin spricht dafür mit den großen Fraktionen im Europaparlament. Die CDU-Politikerin braucht 376 Stimmen, um gewählt zu werden.

Kabinett gibt Empfehlung zur Gleichheit der Lebensverhältnisse ab. Union und SPD kündigten im Koalitionsvertrag an, sie wollten alles dafür tun, die Spaltung des Landes zu beenden und gleichwertige Lebensverhältnisse in ganz Deutschland herzustellen. An diesem Mittwoch wollen Familienministerin Giffey, Landwirtschaftsministerin Klöckner und Innenminister Seehofer ihre Blaupause für den Kampf um gleiche Lebenschancen in ganz Deutschland vorstellen.

Urteil im Mordfall Susanna erwartet. Der Mord an der 14-jährigen Susanna aus Mainz sorgte bundesweit für Entsetzen. Diesen Mittwoch soll das Landericht Wiesbaden das Urteil verkünden. Doch auch nach dem Prozess werden wohl Fragen offenbleiben, darunter die drängendste: Warum musste die Schülerin sterben?

EuGH urteilt über telefonische Erreichbarkeit von Online-Händlern. Die Bundesverbraucherzentrale hatte gegen Amazon geklagt, weil der Internet-Händler Verbraucher nicht ausreichend über die Kontaktaufnahme via Telefon- und Fax informiert haben soll.

Frühstücksflocke

14 Moves des Kakadus. Headbanging, Seitenschritte, trommelnde Krallen: Der Kakadu "Snowball" tanzt mit großem Einfallsreichtum. Zu den Backstreet Boys stellt er seinen gelben Kamm auf, nickt wild mit dem Kopf, hebt abwechselnd die Beine und krächzt im Takt. Biologen haben die Bewegungen ausgewertet.