Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Von Magdalena Pulz

Coronavirus

Sondergipfel: EU-Parlamentspräsident Sassoli droht mit Veto. Der Präsident warnt vor einer zu starken Reduzierung der geplanten Corona-Hilfen und des langfristigen EU-Haushalts. Zuvor hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel sich optimistisch gezeigt, dass es doch noch zu einer Einigung kommt. Die Entwicklungen. Bei dem Gipfel sollte es aber auch noch um andere Themen als Corona gehen, die momentan Grund zur Sorge bereiten, kommentiert Björn Finke aus Brüssel.

New Yorks Gouverneur droht mit erneuter Schließung von Bars und Restaurants. Andrew Cuomo kritisiert die Menschenansammlungen und Verstöße gegen die Maskenpflicht - und droht mit Konsequenzen. Außerdem forderte er die Polizei und lokalen Behörden auf, die Gesetze durchzusetzen. Derweil streikt in Israel das Pflegepersonal gegen den Pflegenotstand, der durch die Pandemie noch verschärft wurde. Die Meldungen weltweit

Außerdem wichtig:

• Fazit: Ein Monat Corona-Warn-App

• Die langfristigen Folgen der Corona-Pandemie für Krankenhäuser

Was sonst noch wichtig ist:

Johnson riskiert Konflikt mit Peking. Großbritannien kündigt Auslieferungsverträge mit China auf - wegen Pekings Umgang mit der Ex-Kronkolonie Hongkong. Doch auch weitere Themen wie das 5G-Netz sorgen für Streit, berichtet Alexander Mühlauer aus London.

SZ PLUS Wirecard: Wirtschaftsprüfer hatten frühzeitig Kenntnis von einem hochdubiosen Vorgang. Jahrelang testierten Prüfer von EY die Bilanzen der Wirecard AG. EY soll sich dabei nach Informationen der Süddeutschen Zeitung zu sehr auf eine formal korrekte Papierlage und auf Aussagen von Mitarbeitern bei Wirecard verlassen haben und so den größeren Zusammenhang nicht rechtzeitig erkannt haben. Von SZ-Autoren

Unbekannter erschießt Sohn von US-Bundesrichterin. Der Angreifer hatte sich am Sonntag Zugang zum Haus der Familie verschafft und den 20-Jährigen getötet. Auch der Ehemann von Esther Salas wurde verletzt. Zu den Details

SZ PLUS An der Börse sind die größten Gewinner der Pandemie die Technologien-Unternehmen. Das ist für manche jedoch beunruhigend: Bei Anlegern werden Erinnerungen an das Jahr 2000 wach, als die Kurse abstürzten. Welche Unterschiede es zu damals gibt - und was Anleger jetzt tun sollten. Von Harald Freiberger

3 aus 24 - Meistempfohlen heute

Trump ist an den Falschen geraten. Chris Wallace gilt als der kritischste Journalist beim Trump-freundlichen Sender Fox News. In einem spektakulären Interview bewahrt er Trump vor keiner Peinlichkeit. Von Thorsten Denkler, New York

Es ist höchste Zeit. Die wichtigsten Literatur-Auszeichnungen gingen dieses Jahr ausschließlich an Frauen. Die Preissaison 2020 zeigt, dass es etwas nachzuholen gibt - denn jede einzelne Würdigung ist überfällig. Kommentar von Felix Stephan

Die mutigsten deutschen Tage. Graf Stauffenberg, der 20. Juli 1944 und die Lehren: Nein, Ruhe ist nicht die erste Bürgerpflicht. Der kleine Widerstand braucht in Deutschland eine große Heimat. Die politische Wochenvorschau von Heribert Prantl

SZ-Leser diskutieren​

Rechter Terror gegen Frauen - Wie muss der Staat sie schützen? Dafür braucht es einen "personell ordentlich aufgestellten Staat, sowohl in der Exekutive wie in der Judikative", kommentiert Sebastian Beteigeuze. Für Timka muss der Staat erst einmal die besondere Bedrohung, die Rechtsextreme für Frauen darstellen, anerkennen. Eine Möglichkeit wären Schulungen für Polizeibeamte um solche Übergriffe frühzeitig zu erkennen, die Opfer zu schützen und Täter effektiv zu verfolgen. Forist Hustensaft betont, dass nicht nur Frauen, sondern jedermann vor solchen rechtsextremen (aber auch linksextremen) Hassbotschaften, Bedrohungen etc. zu schützen sei. Diskutieren Sie mit.