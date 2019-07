1. Juli 2019, 17:38 Uhr SZ Espresso Der Tag kompakt - die Übersicht für Eilige

Von Tobias Dirr

Keine Lösung im Ringen um EU-Spitzenjobs. Offenbar stellt sich mindestens ein großer Mitgliedstaat quer. Am Dienstag wollen die Staats- und Regierungschefs ihre Beratungen fortsetzen. "Heute waren wir noch nicht so weit", sagte Bundeskanzlerin Merkel anschließend. Wie der Gipfel ablief und welche Kompromissvorschläge diskutiert wurden, berichten SZ-Korrespondenten aus Brüssel.

Außenminister Maas fordert Racketes Freilassung. Die festgenommene Sea-Watch-Kapitänin muss auf Sizilien vor einem Ermittlungsrichter erscheinen. Ihr wird unter anderem vorgeworfen, Widerstand gegen die italienische Staatsgewalt geleistet zu haben. Junge Frauen wie Carola Rackete und Greta Thunberg haben heute das Zeug, mit ihrem Idealismus Politik zu machen, kommentiert Kia Vahland. Doch letztlich muss ihr Publikum selbst handeln, um etwas zu verändern.

Bremens Bürgermeister Sieling tritt ab. Damit zieht er die Konsequenz aus dem schwachen Abschneiden der SPD bei der Bürgerschaftswahl. Weil es der SPD in der Nacht zum Montag gelungen war, sich mit Grünen und Linken auf einen Koalitionsvertrag zu einigen, wird es eine rot-grün-rote Regierung in Bremen geben, wenn die Basis aller drei Parteien diesem Vertrag nun zustimmt. Zur Nachricht

Bundeswehr-Hubschrauber in Aerzen abgestürzt. Der Polizei zufolge kam bei dem Unglück mindestens ein Mensch ums Leben. Offenbar befanden sich zwei Personen an Bord. Der Hubschrauber war nach Angaben der Polizei gegen 13.45 Uhr im Landkreis Hameln-Pyrmont abgestürzt. Dabei handelt es sich um einen Heereshubschrauber vom Typ EC135, der zu Schulungszwecken eingesetzt wurde. Mehr dazu

Dieselskandal bei Audi offenbar größer als bisher bekannt. Der Autobauer soll Medienberichten zufolge noch bis Anfang 2018 einige Dieselfahrzeuge der Abgasnorm Euro-6 verkauft haben, in denen jeweils bis zu vier verschiedene Abschalteinrichtungen verbaut sind. Insgesamt sollen mehr als 200 000 Fahrzeuge in Deutschland betroffen sein, darunter auch Modelle von Porsche und VW. Mehr dazu

Hunderte Menschen in Mecklenburg-Vorpommern wegen Waldbrandes evakuiert. Auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz bei Lübtheen stehen inzwischen mehr als 400 Hektar Wald in Flammen. Der Brand war am Samstag ausgebrochen und breitete sich aufgrund stark drehender Winde und Trockenheit schnell aus. Der Feuerwehr zufolge besteht der Verdacht der Brandstiftung. Die Bilder der Brandkatastrophe offenbaren ein gewaltiges Ausmaß.

3 aus 24 - Meistempfohlen heute

Deutschland, Du armes Land der Reichen. Eine lehrreiche Bahnreise von Halle nach München: Die Bundesrepublik lebt nicht über ihre Verhältnisse, sondern wirtschaftet unter ihren Möglichkeiten. Kolumne von Karl-Markus Gauß

Ohnmächtige Städte im Turbokapitalismus. Der Kampf um bezahlbaren Wohnraum in den deutschen Großstädten wird immer aggressiver und verzweifelter - und kann nur mit drastischen Maßnahmen beendet werden. Kommentar von Laura Weißmüller

Weber war der Falsche. Nun wird Manfred Weber wohl doch nicht EU-Kommissionschef. Das hat wenig mit der Herkunft des CSU-Politikers zu tun - aber viel mit dem, was er nie war. Kommentar von Matthias Kolb

SZ-Leser diskutieren​

Infrastruktur: Kann Deutschland mit dem Ausland mithalten? "Gerade bei der Bahn hat das Ausland stark aufgeholt", schreibt wrzkbrnft. "Meine Beurteilung beruht auf Erfahrungen in Österreich, Frankreich und Italien." Für earthbird ist die Infrastruktur in Deutschland "ein Thema zum Verzweifeln". Mit der Rücknahme des Soli sei "wieder ein Chance verpasst, die Infrastruktur mit einem unantastbaren Großbudget finanziell zu unterfüttern, und zwar dauerhaft". Der Leser kommt zum Fazit: "Die Jugend wird es richten müssen." Diskutieren Sie mit.